Statuia lui Ronnie

Acum trei zile a luat sfârşit Campionatul Mondial de Snooker, un eveniment aşteptat cu sufletul la gură an de an de iubitorii acestui minunat sport, comparabil în eleganţadesfăşurării sale doar cu turneele de Grand Slam din tenis... şi nici cu alea toate, ci poate doar cu cel de la Wimbledon, din epoca bunelor maniere, adică de până prin anii' 80. În snooker se practică liniştea absolută pe timpul executării loviturilor, unii jucători fiind deranjaţi chiar şi de o uşoară foialăpe scaun, ca să nu mai vorbim de flash-urile foto. E firesc să pretindă linişte perfectă, din moment ce la campionatul mondial, unic ca formulă de desfăşurare, sunt partide care durează câte... 3 zile, aşa cum se întâmplă cu semifinalele, unde se joacă "primul la 17", altfel spus 17 din 33 posibile frame-uri (jocuri), în câte 4 sesiuni întinse pe 3 zile! Iar un joc, aşa cum a fost cel dintre Selby şi Bingtao în turul al doilea, poate dura chiar şi o oră şi 25 de minute (record în istoria campionatelor mondiale)! Este un maraton al concentrării la nivel maxim, întins, pentru cei doi finalişti, pe durata a 18 zile. Este enorm: tu, catelespectator, ieşi obosit ca din mână după o sesiune, darămite jucătorii! De aceea, ceea ce a reuşit Ronnie O'Sullivan la acest turneu este istorie pură, este legendă în desfăşurare. Aşadar, Ronnie a egalat singurul record care încă îi aparţinea doar lui Stephen Hendry până acum: 7 titluri mondiale! Încă mai năucitor este faptul că primul i-a revenit acum... 21 de ani, în 2001! Între timp, a bătut recordul de turnee câştigate (are 39 în total, Hendry a rămas la 36), de break-uri maxime (15 la număr!, numeroşi jucători, chiar de top, nereuşind nici măcar unul într-o carieră întreagă), dar şi de cel mai rapid break maxim, în doar 5 minute şi 20 de secunde! Năucitor este numărul break-urilor de peste 100 de puncte: 1169, cu tot cu cele de acum, de la Campionatul Mondial, fiind urmat de John Higgions, cu 897. Ronnie O'Sullivan are 46 de ani şi este într-o formă, inclusiv fizică, fără egal. Cred că mai are de ridicat ştacheta recordurilor ani buni de acum înainte. Nedrept de mică mi se pare suma câştigurilor sale în acest sport plătit de zeci de ori mai puţin decât tenisul: 7.600.000 de lire sterline! O fi mai mare decât Ronnie doamna Halep cu cele 39 de milioane câştigate!? Mai pot paria şi că lui Halep se va găsi curând cineva să-i facă statuie. Ronnie presupun că nici n-are nevoie: şi-o construieşte singur, cu fiecare nouă lovitură cu tacul.