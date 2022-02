Handbal

Formația CSU din Suceava și-a păstrat poziția a opta în ierarhia Ligii Naționale de handbal masculin și după disputarea meciurilor din etapa XIX-a, programate la mijlocul acestei săptămâni. „Universitarii” arată o formă excelentă în acest an, după seria de trei victorii obținând încă un rezultat pozitiv, 24-24 (13-9), pe terenul celor de la CSM Vaslui.

„Nu pot decât să-i felicit pe băieți pentru modul în care au luptat, chiar dacă prima repriză a fost puțin mai slabă pentru noi, în condițiile în care portarul Vasluiului, Petrila, a prins o zi mare. Mă bucur pentru băieți că n-au cedat nici o clipă și s-au mobilizat la maxim într-o deplasare grea, în fața unui public care și-a încurajat în permanență favoriții. A fost un meci frumos, cu suspans până la final și suntem fericiți pentru punctul obținut”, a declarat antrenorul secund Bogdan Șoldănescu.

După meci, pivotul „alb-albaștrilor”, Alexandru Bologa, arăta ca om cu satisfacția misiunii îndeplinite. „Suntem bucuroși că am reușit să egalăm și am obținut un rezultat bun. Noi am plecat la Vaslui să câștigăm, dar trebuie să fim mulțumiți și cu acest punct, dacă stăm să ne gândim că adversarii au avut avantaj de șase goluri pe tabela de marcaj, în repriza a doua. Suntem o echipă care muncește mult, n-am cedat nici o secundă și am crezut în șansa noastră până la capăt”, a precizat Alexandru Bologa.

Pentru formația antrenată de Petru Ghervan, Bogdan Șoldănescu și Iulian Andrei urmează duelul de pe teren propriu, cu HC Buzău, care va avea loc duminică, începând cu ora 17.30.

Rezultate înregistrate în etapa a XIX-a:

Potaissa Turda – Politehnica Timișoara 37-31

Minaur Baia Mare – Dobrogea Sud Constanța 29-27

HC Buzău – CSM București 32-26

CSM Bacău – CSM Alexandria 35-34

CSM Vaslui – CSU din Suceava 24-24

Steaua București – Universitatea Cluj 37-22

Dinamo București – CSM Focșani amânat.

Clasament

1 Dinamo București18 16 1 1 572-452 49

2 Potaissa Turda 19 16 0 3 593-537 48

3 Steaua București 18 15 0 3 506-434 45

4 Minaur Baia Mare19 14 1 4 537-511 43

5 Dobrogea Sud 19 13 2 4 475-429 41

6 CSM Focșani 17 10 1 6 446-440 31

7 CSM București 19 8 1 10 513-497 25

8 CSU din Suceava19 7 1 11 517-516 22

9 CSM Vaslui19 7 1 11 510-547 22

10 HC Buzău 19 6 2 11 483-507 20

11 CSM Bacău19 5 1 13 534-577 16

12 Politehnica Timișoara 19 4 1 14 536-573 13

13 Universitatea Cluj19 2 0 17 470-605 6

14 CSM Alexandria 19 1 2 16 438-505 5

Notă: La finalul sezonului ultimele două clasate vor retrograda direct în Divizia A, iar ocupantele locurilor 11 și 12 vor participa la barajul pentru menținerea în Liga Națională.