Cupa mondială de sanie

În perioada 17–19 ianuarie 2020, pista de sanie „Bucovina” din municipiul Vatra Dornei a găzduit cea mai importantă competiţie din România la sporturile de iarnă desfăşurată în acest an, etapa a treia a Cupei Mondiale de Sanie pe pârtie naturală.Pe lângă calificările în probele de simplu feminin şi masculin, sâmbătă, s-au desfăşurat şi cele două manşe ale probei de dublu, victoria revenindu-le detaşat italienilor, care au ocupat primele două locuri cu dublourile Patrick Pigneter / Florian Clara şi Patrick Lambacher / Matthias Lambacher (+0,79 sutimi secundă), urmaţi, la 30 de sutimi de secundă, timp cumulat în cele două manşe, de ruşii Aleksandr Egorov / Petr Popov.

Experienţa lui Patrick Pigneter / Florian Clara pe pista de sanie de la Vatra Dornei şi-a spus cuvântul încă din prima manşă, cei doi preluând conducerea în faţa ruşilor Aleksandr Egorov / Petr Popov şi Patrick Lambacher / Matthias Lambacher. În a doua manşă, decisivă, fraţii Lambacher au avut o coborâre excelentă, ruşii Egorov / Popov pierzând avantajul fragil din prima manşă.

Cu un timp total de 1 minut, 47 secunde, 63 sutimi, Pigneter / Clara au sărbătorit a doua victorie din acest an, care le aduce o şansă în plus pentru a fi din nou în posesia Cupei Mondiale la finalul sezonului. Dubloul Pigneter / Clara a acumulat în primele trei etape de Cupă Mondială din anul 2020 un număr de 285 de puncte, în timp ce câştigătorii primei etape, cea de la Winterleiten, ruşii Porshnev / Lazarev, au acumulat 245 de puncte (la Vatra Dornei au ocupat locul IV), italienii Lambacher / Lambacher au adunat în trei etape 215 puncte, iar dubloul Egorov / Popov are un total de 210 puncte .

Florian Clara a declarat: „Am ştiut de la început că cei doi Lambacher sunt în frunte, ceea ce ne-a împins cu adevărat spre victorie. Am avut două coborâri bune, fără aproape nici o greşeală”.

Patrick Pigneter a precizat: „Chiar dacă am ajuns să o cunosc foarte bine, pista de sanie de la Vatra Dornei este cea mai solicitantă din punct de vedere tehnic, iar condiţiile sunt dificile. Nimeni nu se poate antrena aici în timpul sezonului pentru că este terminată cu o zi sau două înainte de startul competiţiei. Sunt aceleaşi condiţii pentru toţi concurenţii, nimeni nu este avantajat sau dezavantajat. Suntem încântaţi că astăzi am putut continua performanţa noastră de acum o săptămână de la Passeiertal (Italia)”.

După o uşoară accidentare la antrenamente, dublul format din Bogdan Moroşan şi Gabriel Candrea nu s-a refăcut complet, cei doi sanieri fiind nevoiţi să abandoneze cursa în prima manşă a calificărilor.

Italienii au câştigat şi probele de simplu

Proba de simplu feminin a fost una a surprizelor şi a fost câştigată de Greta Pinggera (Italia), urmată la o distanţă de numai patru sutimi de secundă (timp cumulat în cele două manşe) de compatrioata sa, Evelin Lanthaler. Tina Unterberger a ocupat poziţia a treia, cu toate că, în prima manşă, austriaca a ocupat primul loc, după un parcurs impecabil al pistei în 52 secunde, 31 sutimi, iar în manşa a doua a plecat de la start ştiind timpul obţinut de contracanditata la primul loc pe podium, Pinggera, putând astfel să-şi construiască o strategie pentru parcursul pistei, strategie care se pare că a dat greş la titrata sportivă. Greta Pinggera şi-a menţinut şi în a doua manşă parcursul din prima, surpriza venind de la Evelin Lanthaler, ocupanta locului patru după prima manşă, dar care a reuşit un parcurs impecabil în manşa a doua, obţinând cel mai bun timp al probei feminine, 51 secunde, 77sutimi, care i-a adus a doua poziţie pe podiumul de premiere.

„Am făcut prea multe greşeli în prima rundă. Al doilea tur a fost mai bun şi am stabilit cel mai bun timp al zilei. Sunt fericită pentru Gret”, a spus Evelin Lanthaler, care încă mai conduce clasamentul general cu 385 de puncte, urmat de Pinggera (315) şi Unterberger (310).

Cele două reprezentante ale României, singurele rămase în concursul de la Vatra Dornei după abandonul băieţilor, Ioana Magdalena Ismana şi Maria Cristina Ciubotaru, au ocupat poziţiile 14 şi 15 după cele două manşe.

Și în proba de simplu masculin primele două locuri le-au revenit italienilor. Avantajul lui Alex Gruber din prima manşă (0:50.05 – cel mai bun timp în proba masculină) i-a adus victoria, chiar dacă în manşa a doua italianul a ocupat locul trei, cu 0:50.35. Patrick Pigneter, cel mai iubit sportiv de publicul spectator de la Vatra Dornei, încurajat de fiecare dată când coboară pe gheaţa pârtiei Bucovina, a ocupat poziţia a treia după prima manşă, cu un timp de 0:50.39 (minute, secunde, sutimi), dar a reuşit să obţină al cel mai bun timp din manşa a doua (0:50.08), asigurându-şi astfel locul II. Bătălia pentru locul III a fost între Patrick Pigneter şi Michael Scheikl. După un parcurs constant în cele două manşe, Michael Scheikl a ocupat pozitia a treia, la o diferenţă de doar trei sutimi timp cumulat în cele două manşe, faţă de Pigneter.

„Prima coborâre a fost perfectă, fără cusur, iar sania s-a simţit uimitor, ceea ce nu este uşor pe această pistă destul de neplăcută. În a doua manşă am avut unele greşeli şi nu m-am simţit bine la final. Sunt foarte fericit de această victorie. În Cupa Mondială generală va fi o luptă dură şi extrem de interesantă ”, a spus Gruber, analizând performanţa sa la Vatra Dornei, unde a câştigat titlul de Campion Mondial pentru prima dată în 2017. În clasamentul general, liderul rămâne extrem de competitiv, cu Alex Gruber (320 de puncte), în faţa lui Michael Scheikl şi Thomas Kammerlander (ambii 315) şi Patrick Pigneter (310).

În perioada 24 - 26 ianuarie a patra etapă a Cupei Mondiale FIL Luge pe Pista Naturală este programată în Deutschnofen (ITA).

Participare numeroasă la Cupa Mondială

Ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, a fost prezent pe pista de sanie care a găzduit Campionatul Mondial de sanie în anul 2017, ocazie cu care s-a întâlnit cu Peter Knauseder, vicepreşedintele Federaţiei Internaţionale de sanie. Ministrul Sportului a fost interesat de sania pe pista naturală, apreciind evoluţia în finala probei de dublu, dar şi sesiunile de antrenament şi calificările în probele de simplu. Totodată s-a interesat despre dezvoltarea acestui sport şi necesităţile din punct de vedere tehnic, dar a abordat şi subiectul Jocurilor Olimpice de Iarnă.

Ministrul Stroe s-a arătat entuziasmat de sania pe pistă naturală, dorind ca România să promoveze acest sport în programul olimpic. Numărul spectatorilor care urmăresc această competiţie este din ce în ce mai mare, iar prezenţa ministrului printre spectatorii etapei de Cupă Mondială este un semnal clar că acest sport de iarnă ecologic devine din ce în ce mai atractiv.