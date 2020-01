Diavolul tasmanian

Cu celebrul personaj de desene animate a comparat-o Darren Cahill pe Simona în documentarul care urmează să fie lansat în curând. Până atunci, să vedem ce ne rezervă nouă, românilor, începutul Open-ului australian. Nimic la simplu masculin. Vremea în care clasamentul ATP îi permitea lui Marius Copil să ia startul pe tabloul principal al Slam-urile, oricum nu prea îndelungată ca întindere, s-a dus. Copil a fost eliminat în calificări de un italian care va face 18 ani în martie. La dublu, Tecău și Rojer sunt favoriți #8 și deschid cu Inglot și Qureshi. N-ar trebui să se repete isprava de anul trecut, când au fost eliminați în primul tur. Pe tabloul de dublu feminin suntem reprezentați de mai multe jucătoare, însă fără o pereche exclusiv românească. Mai mult, nicio româncă nu e cap de serie, în nicio combinație. Vom vedea pe parcurs dacă și cât va avansa cineva. Am lăsat la urmă simplul feminin – era să zic eternul! – așa cum se face cu ceea ce e mai bun. Avem trei reprezentante direct pe tabloul principal, Halep, Cârstea, Begu. Din păcate, din pleiada de jucătoare prezente în calificări, numărul lor s-a mai completat doar cu Monica Niculescu, căreia turneul de la Antipozi îi priește. Dintre ele, doar Simona are statut de cap de serie, #4. Din start trebuie să amintesc că la AO20 nu există polul de interes numit Bianca Andreescu, așa că măcar la început de an vom fi scutiți de disputele obișnuite despre salamul cu soia. Sorana Cîrstea n-a avut tragere ușoară, a primit ultimul cap de serie, pe Strycova, însă nici nu se compară cu Irina Begu, care a tras-o pe Bertens, adică favorita #9! Niculescu are un meci care îi permite să viseze mai departe, este vorba de Cornet. În fine, așa cum aminteam în finalul articolului precedent, Halep n-a fost menajată de sorți, ceea ce a devenit deja tradițional pentru primul tur la Slam-uri, primind-o pe americanca Jennifer Brady, numărul 49 mondial, una dintre cele mai în formă jucătoare din circuit în acest început de an. Noi am cam avea temeri, ”diavolul tasmanian” ar trebui să ni le alunge...