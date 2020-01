Comunitatea medicală ia ca pe o axiomă faptul că vederea deficitară este incurabilă și inevitabilă cu înaintarea în vârstă. S-a demonstrat știinţific că între ochi, minte și emoţii este o relaţie strânsă și că vederea se poate îmbunătăţi atunci când se produc transformări pozitive în celelalte două. Experimentele psihologice au dovedit clar că vederea este strâns legată de emoţiile noastre și că, de exemplu, stările puternice de furie pot duce la înroșirea ochilor, înceţoșarea vederii și spargerea vaselor mici de sânge din ochi. Și alte emoţii negative ca descurajarea, frica, tristeţea afectează vederea aproape instantaneu. De fapt, orice formă de stres emoţional duce rapid la tensionarea mușchilor oculari, având ca efect congestia, oxigenarea scăzută și circulaţia proastă a sângelui în această regiune. Pe de altă parte, am observat cu toţii cum strălucesc ochii unui om fericit sau măcar bucuros. Această strălucire indică starea naturală de sănătate a ochilor pe care o vedem de obicei la copii.

Doctorul Carol Look a realizat un experiment timp de 8 săptămâni pe un grup de 120 de voluntari cu vârste cuprinse între 30 și 80 de ani. Toţi purtau ochelari sau lentile de contact; ei au exersat în această perioadă exerciţii focalizate pe emoţii negative precum teama, furia, vinovăţia, resentimentele, frica, mânia etc. Ca exemplu, când au lucrat pe dizolvarea stărilor de furie, 42% din participanţi au relatat faptul că au avut la final o ameliorare semnificativă a vederii. Concluzia finală a experimentului a fost că peste 75% dintre participanţi au raportat o îmbunătăţire a vederii, ce a variat între mică și dramatică, în urma practicării exerciţiilor. Acest procent s-a regăsit în fiecare grupă de vârstă, ceea ce infirmă credinţa că deteriorarea vederii coincide cu procesul de îmbătrânire.

În China, este practicată în masă încă de la vârsta preșcolară o formă terapeutică ce odihnește ochii, previne scăderea vederii sau o îmbunătăţește considerabil. Copiii, după un program bine stabilit, își masează zilnic anumite puncte de presopunctură timp de 2-3 minute, câte 2-3 puncte. Acest tratament este compus din mai multe sesiuni cu pauze de 2 săptămâni între ele. O sesiune cuprinde 10 ședinţe. Menţionăm faptul că doctorul Sabin Ivan, fost director al Sanatoriului din Mangalia, a efectuat cercetări cu rezultate încurajatoare asupra acestor exerciţii.

Qigong-ul medical afirmă faptul că vederea unui om depinde în mare măsură de echilibrul energetic dintre meridianele ficatului și stomacului. Dacă ţinem cont în terapie de exerciţiile promovate de doctorul Carl Look pentru eliminarea emoţiilor negative, de cele promovate de cercetătorii chinezi și principiile qigong-ului medical privind îmbunătăţirea vederii putem avea un set complet de exerciţii care să ne ajute atât în prevenirea apariţiei deficienţelor de vedere, cât și în tratarea bolilor de ochi.

Pentru cei interesaţi vă indicăm câteva puncte de acupunctură utilizate de doctorul Sabin Ivan: punctul Stomac 4 situat medial sub marginea inferioară a orbitei, punctul Stomac 5 situat mai jos de punctul anterior prezentat, punctul Stomac 6 situat la unirea verticalei ce trece prin pupilă când subiectul privește înainte cu orizontala ce trece pe sub nas și punctul Vezică biliară 20, situat pe ceafă, pe orizontala ce trece pe sub lobul urechii, în scobiturile de sub protuberanţele occipitale. Imagini cu aceste puncte de acupunctură și alte informaţii despre localizarea lor puteţi găsi pe www.mihaimoisoiu.ro.

În cadrul cabinetului, grupului nostru terapeutic, workshop-urilor și taberelor de qigong medical și psihologie energetică ne propunem printre altele să promovăm aceste direcţii terapeutice în prevenirea bolilor de ochi și tratarea vederii. Până în acest moment am obţinut rezultate pozitive cu două exerciţii de gimnastică oculară și dorim pe viitor să oferim în colaborare cu o echipă de medici din București un pachet terapeutic complet, accesibil și eficient pentru pacienţii din România.

Psiholog Mihai Moisoiu

