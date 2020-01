Fotbal

Vestea începutului de an în sportul sucevean este reprezentată de demisia lui Dorin Goian din funcția de antrenor principal al grupării de Liga a III-a Bucovina Rădăuți, care s-a produs vineri după-amiază. Cu Goian și Daniel Bălan la timonă în ultimii doi ani și jumătate, rădăuțenii au ajuns una dintre cele mai respectate formații din Seria I a eșalonului al treilea. Pagina oficială de facebook a grupării rădăuțene se menționează faptul că fostul internațional a invocat motive personale. Aceeași pagină găzduiește și un anunț de despărțire adresat de Dorin Goian foștilor săi jucători.

„Băieți, vă anunț că mi-am dat demisia de la Bucovina Rădăuți din motive personale. M-am gândit mult până să iau decizia și am ajuns la concluzia că trebuie să fac acest lucru. Am petrecut 2 ani și jumătate grozavi alături de voi, au fost momente frumoase și mai puțin frumoase peste care am trecut împreună. Vă mulțumesc pentru tot. Sunteți o echipă superbă și niște caractere frumoase cum rar mi-a fost dat să întâlnesc. Dacă am supărat pe cineva în decursul acestei perioade, am făcut-o neintenționat sau pentru a îmbunătăți unele lucruri în jocul vostru sau al echipei. Sper să mai avem ocazia să lucrăm împreună în viitor și sunt sigur că mulți dintre voi mai aveți multe de dovedit în fotbal. O să rămâneți în sufletul meu și vă voi susține necondiționat. Vă doresc multă baftă, spor și sănătate!”, așa arată declarația lui Dorin Goian la despărțirea de Bucovina Rădăuți.

Pe de altă parte, printr-un comunicat semnat de președintele Vichentie Popescu, gruparea CSM Bucovina Rădăuți a dorit să-i mulțumească lui Dorin Goian pentru activitatea depusă în cadrul clubului, menționându-se faptul că prin contribuția acestuia echipa rădăuțeană și municipiul Rădăuți au căpătat rezonanță la nivel național.