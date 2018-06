Rugby

Peste 120 de copii şi juniori de la şcolile şi cluburile sportive din judeţul Suceava au sărbătorit într-un mod inedit Ziua Internaţională a Copilului, şi anume pe terenul de rugby. Terenul de sport din vecinătatea şcolii din satul Luncuşoara, comuna Udeşti, a găzduit cea de-a treia ediţie a Turneului de Rugby pentru copii şi juniori „Dumitru şi Viorel Negru”, o acţiune organizată de Clubul Sportiv Amicii Suceava şi Şcoala Udeşti, cu sprijinul Consiliului Judeţean Suceava. Pe cele două terenuri marcate au evoluat copii cu vârste de la 6 până la 14 ani, fete şi băieţi, la cele patru categorii, sub 8, sub 10, sub 12 şi sub 14 ani.

„Mă bucur că am reuşit să organizăm pentru al patrulea an această competiţie la Luncuşoara, prima fiind sub numele de Scutul Bucovinei. În acelaşi timp sunt bucuros şi pentru faptul că avem în acest an sprijinul Consiliului Judeţean Suceava, fără de care nu am fi putut să-i dăm această amploare. Şi-n acest an am avut parte de o participare numeroasă, peste 120 de copii şi juniori. Încercăm ca la fiecare acţiune şi nu numai să promovăm şi să dezvoltăm rugby-ul juvenil din oraşul şi judeţul Suceava, dar şi aici, în comuna Udeşti, unde sunt profesor. Mulţumim pentru sprijin Consiliului Judeţean Suceava, Primăriei şi Şcolii din Udeşti, Direcţiei Judeţene de Sport şi Tineret, fraţilor Viorel şi Mitică Negru, foşti mari rugbişti ai Sucevei ce ne ajută an de an, dar şi profesorilor şi antrenorilor ce se ocupă de promovarea rugby-ului în rândul copiilor şi care vin an de an la turneu. Sperăm să facem o tradiţie din acest turneu şi să avem parte de cât mai multă lume alături de noi”, a declarat organizatorul turneului, Codrin Prorociuc, preşedinte şi antrenor la clubul Amicii Suceava şi profesor de educaţie fizică la Udeşti.

Copiii şi juniorii au fost premiaţi de fraţii Negru, antrenorii Constantin Vlad şi Marius Colţuneac, directorul Şcolii Udeşti şi primarul comunei

Şi ediţia din acest an a Turneului „Viorel şi Mitică Negru” a avut parte de un arbitraj de calitate din partea a doi suceveni ce activează şi la nivel naţional, Ovidiu Bursuc, fost jucător al echipei CSM Suceava, şi Marcel Creţuleac, actual jucător al echipei de seniori, profesor şi antrenor. Pe parcursul competiţiei, cei doi arbitri le-au explicat micilor rugbişti unde şi când au greşit, învăţându-i astfel unele reguli pe care la această vârstă nu le stăpânesc prea bine. La turneu a participat şi directorul DJST Suceava, Petru Enache, fost jucător de rugby la Suceava şi Baia Mare.

„Este o iniţiativă foarte bine-venită, mai ales în contextul în care sportul românesc, dar mai ales rugby-ul, are de suferit. Noi trebuie să continuăm ceea de facem de mulţi ani, să promovăm sportul de performanţă, mai ales în mediul rural. Turneul este la a treia ediţie şi poartă numele a doi mari sportivi şi rugbişti suceveni, Viorel şi Mitică Negru, care şi la acest moment practică sportul de performanţă, dar la nivel de veterani, la tenis de câmp şi uneori şi la rugby. Cei doi sunt în continuare un exemplu de urmat pentru copii şi juniori, atât în sport, cât şi-n viaţă”, a declarat Petru Enache. Pe lângă pizza, dulciuri şi răcoritoare, copiii au primit şi diplome şi trofee, de la fraţii Viorel şi Mitică Negru, fostul jucător şi antrenor de la CSM Suceava, actualmente selecţioner al Republicii Moldova, Constantin Vlad, actualul antrenor de la CSM Suceava şi fost jucător al României, Marius Colţuneac, directorul Şcolii Udeşti, Marius Golea, şi primarul comunei Udeşti, Cristea Ostrovan. La turneu au fost prezenţi copii de la Şcoala Mitocu Dragomirnei, coordonaţi de profesoarele Carmen Croitoru şi Adriana Morişcă, Şcoala Ipoteşti – profesor Adrian Blesneac, Şcoala Cornu Luncii - profesor Mihai Coca, CSŞ Gura Humorului – antrenori Andrei Varvaroi şi Florin Nistor, CSM Suceava, copii ce provin de la şcolile din Băneşti, Salcea şi Plopeni – antrenor Vasile Conache, Şcoala Udeşti, clubul Amicii Suceava şi CSŞ-LPS Suceava, antrenor Codrin Prorociuc.