La Fălticeni s-a desfăşurat vineri, 1 iunie, Cupa „1 Iunie” la tenis de câmp, turneu inclus în calendarul naţional Tenis10 al Federaţiei Române de Tenis (FRT). Competiţia s-a desfăşurat pe cele trei nivele consacrate, Roşu, Portocaliu şi Verde, avansați şi începători, pe terenul de zgură din cadrul bazei sportive „Nada Florilor” şi în sala de sport „Gabriel Udişteanu”.

Au participat peste 50 de copii din Baia Mare, Borsec, Câmpulung Moldovenesc, Fălticeni, Gura Humorului, Suceava, Rădăuţi. Pe lângă cupele şi medaliile rezervate învingătorilor, oferite de Federaţia Română de Tenis, toţi copiii au primit din partea Primăriei Fălticeni tricouri şi pachete cu dulciuri.

„Ne bucurăm că am reuşit să adunăm la un loc atât de mulţi copii care au descoperit tenisul de câmp. Ţin să mulţumesc tuturor celor care s-au implicat în organizarea evenimentelor de astăzi, Federaţiei Române de Tenis şi Primăriei Fălticeni, dar şi sponsorilor noştri la care am găsit deschidere de fiecare dată pentru proiectele pe care le derulăm şi pentru deplasările la turneele naţionale”, ne-a declarat instructorul Marcel Dascălu, coordonatorul secţiei de tenis de câmp pentru copii la ACS „Nada Florilor” Fălticeni.

Secţia de tenis a ACS „Nada Florilor” Fălticeni, în elita naţională

La turneul de la Fălticeni a fost prezent şi reprezentantul Federaţiei Române de Tenis, Ferry Lechner. Care a apreciat plăcerea de a juca tenis, iniţierea în sistemul competiţional şi rezultatele remarcabile obţinute de micii tenismeni din urbea de pe Şomuz în competiţiile organizate de FRT

“Federaţia Română de Tenis vrea să sprijine cât mai mult, prin materiale şi ce mai are nevoie clubul pentru a creea condiţii cât mai bune pentru pregătirea copiilor, Fălticeniul fiind renumit pentru numele importante pe care le-a avut în toate domeniile de-a lungul istoriei şi cred că ar putea să aibă şi în tenis un astfel de nume în ierarhia naţională la câte medalii au câştigat aceşti copii. Anul trecut la secţia de tenis de câmp de la ACS <Nada Florilor> Fălticeni au ajuns 150 de medalii. Trebuie să conştientizăm că aceşti copii au valoare, s-au <bătut> cu colegi din toată ţara, şi stăm foarte sus cu nivelul nostru de tenis sub 10 ani, la nivel European. Trebuie să avem grijă de dirijor (instructorul Marcel Dascălu) pentru că el i-a învăţat pe copii şi jumătate din merit este al dânsului. Este un efort depus, o muncă de calitate şi rezultatele vorbesc de la sine. Îl susţinem şi noi, ca federaţie de tenis, îl dăm exemplu peste tot în ţară şi vrem să dezvoltăm tenisul în Fălticeni, vrem să facem un pol al zonei Moldova. Dacă se doreşte, se găsesc soluţii, există proiecte europene, putem să facem o bază prin fonduri europene pentru a avea turnee din ce în ce mai importante la nivel de juniori, iar dacă reuşim să facem încă două terenuri putem organiza lucruri şi mai importante, la un cu totul alt nivel şi care vor aduce un renume zonei. Cu siguranţă vom susţine în continuare tenisul şi în rândul copiilor, vrem să facem mai multe turnee, dacă este posibil vom organiza patru turnee pe an pentru că aceşti copii au nevoie de aceste turnee pentru a-şi creşte valoarea. Pentru părinţi, ca să se ducă la sute de kilometri la turnee naţionale este un efort pe care îl fac, dar e bine să aibă şi turneele de acasă care îi ajută. Toţi îşi sacrifică timp, îşi sacrifică multe lucruri pentru a face performanţă. De aici din Fălticeni, din această generaţie, poate să se ridice cel puţin un nume”, a declarat Ferry Lechner, coordonator Tenis 10 şi Tenis Teens în cadrul Federaţiei Române de Tenis.

Fălticeniul ar putea intra pe harta circuitelor profesioniste naţionale printr-un proiect realizat în parteneriat cu Federaţia Română de Tenis

Prezent la festivitatea de premiere, primarul Cătălin Coman a declarat că va sprijini în continuare sportul fălticenean, iar un proiect realizat în parteneriat cu Federaţia Română de Tenis ar fi benefic nu numai pentru Fălticeni, ci şi pentru întreaga ţară, oraşul cultural al judeţului Suceava putând intra în circuitul naţional de tenis profesionist.

“În viitor, peste cinci, şase sau opt ani vom putea număra două, trei Simona Halep de Fălticeni sau doi, trei Tecău de Fălticeni. Noi sprijinim, am făcut şi o structură sportivă privată finanţată de Primărie în baza Legii 350, pentru a avea posibilitatea legală să îi ajutăm. Le asigurăm baza de pregătire, avem teren de tenis făcut de aceeaşi firmă care a executat terenuri de tenis pentru circuite de tenis din Germania, cu zgură de cea mai bună calitate şi care oferă aceleaşi condiţii de top precum terenurile amenajate la Stuttgart, acolo unde se desfășoară Porsche Tennis Grand Prix. În perioada iernii şi când vremea este nefavorabilă secţia de tenis are la dispoziţie mai multe săli de sport la care se adaugă mult suflet din partea domnului Marcel Dascălu. Eu sunt profesor de educaţie fizică şi ştiu că dacă lipseşte o verigă lucrurile nu merg cum trebuie. Aici este antrenorul şi omul care îi adună şi îi capacitează. Administraţia locală care îi sprijină, părinţii care sunt alături, şi dacă Federaţia ne rămâne alături ca şi până acum şi ne sprijină, în mod sigur rezultatele vor apare. Din partea administraţiei locale există tot sprijinul şi ajutorul şi cu sprijinul şi îndrumarea Federaţiei, putem realiza lucruri importante pentru tenisul românesc la Fălticeni”, a precizat primarul Cătălin Coman.