Competiție sportivă

Duminică, 17 decembrie 2017, începând cu ora 10:00, în Sala de sport a Școlii Gimnaziale Nr. 9 "Ion Creangă" Suceava va avea loc o nouă ediție a unui eveniment sportiv de excepție, Castorii Suceava Streetball, organizat de Clubul Sportiv Castorii Suceava în colaborare cu Primăria Municipiului Suceava și Consiliul Local al Municipiului Suceava.

Împătimiții sportului și nu numai, de la tineri până la persoanele cu părul încărunțit de vreme, sunt așteptați la Castorii Suceava Streetball, în Obcini.

Competiția se adresează copiilor sub 14 ani, sub 12 ani și sub 10 ani.

Streetball este o variantă de baschet care se joacă 3 la 3.

Doritorii pot să se înscrie la concursuri de libere, 3 puncte, existând și concursuri pentru public. Mai multe detalii și înscrieri pe pagina de Facebook a clubului: https://www.facebook.com/castoriisuceava/ sau la telefon 0745690578.