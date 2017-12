Fotbal – Copii

Grupa Under 11 de la Liceul cu Program Sportiv Suceava a participat zilele trecute la un puternic turneu în Capitală, dotat cu Sparta Winter Cup. Fotbaliştii pregătiţi de Andrei Iţco n-au bătut drumul degeaba până la Bucureşti, izbutind să urce pe treapta a treia a podiumului de premiere. Evoluţia bună a sucevenilor a fost încununată de victorii obţinute în faţa unor formaţii de tradiţie, precum Steaua Bucureşti sau Academia Gheorghe Hagi.

„A fost un turneu reuşit, unde am avut parte de jocuri în compania unor echipe puternice. Aceste confruntări ne-au arătat unde ne aflăm în acest moment din punct de vedere sportiv şi ne vor ajuta în mod sigur să creştem în valoare. Doresc să felicit copiii pentru evoluţii, şi în mod special pentru atitudinea din finala mică, acolo unde am fost egalaţi în ultima secundă, din lovitură liberă, dar am reuşit să ne adunăm şi să ne impunem la loviturile de departajare. De asemenea, mulţumim părinţilor pentru sprijinul acordat şi pentru susţinerea venită din tribună”, a declarat profesorul Andrei Iţco.

În plan individual, de la LPS Suceava s-a remarcat în mod deosebit Claudiu David, acesta fiind desemnat de organizatori portarul turneului.

Iată şi lotul de jucători pe care s-a bazat echipa Liceului cu Program Sportiv Suceava la turneul din Capitală: Claudiu David, Ştefan Recolciuc, Iustin Panciuc, Mihai Sava, Victor Băbăscu, Ştefan Petraru, Rareş Ştefănoaia, Luca Cazac, Sebastian Burlacu, Luca Gavrilovici şi Matei Manolache.

Rezultate înregistrate de LPS Suceava la Sparta Winter Cup:



LPS Suceava - Farul Constanţa 4-2

LPS Suceava - Academia Gheorghe Hagi 3-2

LPS Suceava - Sparta Bucureşti 2-0

Sferturi de finală:

LPS Suceava - Steaua Bucureşti 2-0

Semifinală:

CS Cautis Bucureşti - LPS Suceava 4-0

Finala mică:

LPS Suceava - Viitorul Argeş 1-1 (3-2 după lovituri de departajare)