Sâmbătă, comuna Berchişeşti va fi gazda ediţiei cu numărul VI a Turneului Naţional de Rugby şi Minirugby „Viorel Lucaci”, un turneu ce poartă numele unuia dintre cei mai buni jucători ai judeţului Suceava şi al României. Competiţia a devenit una de tradiţie pentru rugby-ul juvenil din zona Moldovei. Turneul se va desfăşura, ca şi anul trecut, pe terenurile de sport din Complexul Comoara Bucovinei (SC Prolisok SRL) din localitatea Corlata, comuna Berchişeşti. La ediţia din acest an, organizatorii aşteaptă peste 250 de copii şi juniori din judeţele Suceava, Iaşi, Neamţ, Vaslui şi Botoşani. Pe lângă sportivii de la cele trei cluburi din judeţ, LPS şi CSM Suceava şi CSŞ Gura Humorului, în competiţie vor intra şi copii de la şcolile gimnaziale Râşca, Udeşti, Băneşti, Plopeni, Ipoteşti, Berchişeşti, Cornu Luncii sau Frasin. Turneul este rezervat copiilor şi juniorilor cu vârste începând de la 8 ani şi până la 19 ani, cei mici urmând să joace rugby-tag, o variantă fără contact pentru copii, iar cei mai mari vor juca normal, cu contact.

„Turneul Viorel Lucaci este unul de promovare a rugby-ului şi a valorilor acestui sport, mai ales în rândul copiilor şi tinerilor din mediul rural şi urban. În fiecare an încercăm să cooptăm cât mai mulţi tineri şi copii, care să găsească plăcerea de a juca rugby şi de a intra în tainele acestui sport. Şi-n acest an, Viorel Lucaci, cel ce dă numele acestui turneu, va fi prezent alături de participanţi, deoarece am fixat data de sâmbătă ştiind că echipa al cărei căpitan este, Steaua Bucureşti, va sta în acest weekend în Super Ligă”, a explicat iniţiatorul şi organizatorul turneului, antrenorul Andrei Varvaroi. La ediţia de anul trecut, Viorel Lucaci a primit şi titlul de Cetăţean de Onoare al comunei Berchişeşti chiar în mijlocul copiilor şi tinerilor pentru care este un exemplu în cariera la care visează cei ce îndrăgesc şi practică sportul cu balonul oval, mai ales că este şi un titular incontestabil al naţionalei de seniori a României.

Ediţia din acest an a Turneului „Viorel Lucaci” va fi organizată de Primăria comunei Berchişeşti, Clubul Sportiv Şcolar din Gura Humorului, Şcoala Gimnazială Berchişeşti, Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret Suceava în colaborare cu Fundaţia Te Aud România, Asociaţia Prietenii Rugby-ului din Bucovina, Alianţa Sindicatelor din Învăţământ Suceava şi SC Prolisok SRL Corlata (Complexul Comoara Bucovinei).