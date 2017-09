Destin

Un tânăr în vârstă de 23 de ani, Anton Joseph Banaghan, născut la Suceava, abandonat de părinţii naturali într-un orfelinat, dar şi de familia adoptivă din Irlanda, a impresionat juriul şi publicul „X Factor“ (Antena 1), după ce a interpretat piesa „Issues” a lui Julia Michaels. Pentru că muzica înseamnă totul pentru el, tânărul a spus că a venit pe scena din România să cucerească publicul cu vocea sa. Nu fără emoţii, pentru că destinul său a fost unul cu totul deosebit, cu urcuşuri şi coborâşuri, care i-au marcat copilăria şi adolescenţa, care au lăsat răni adânci, dar tot trecutul l-a întărit şi i-a dat putere să se ridice şi să demonstreze că prin muncă şi talent poate ajunge departe.

Abandonat a doua oară

După ce a fost abandonat de mamă imediat după naştere, Anton a fost crescut într-un orfelinat până la vârsta de 3 ani. După această perioadă, a povestit Anton, „o familie irlandeză a venit şi m-a adoptat. Nu am ştiut că am fost adoptat până la vârsta de 10 sau 11 ani. Era bine pentru mine, pentru că nu înţelegeam în totalitate conceptul de adopţie”. Părea să fi găsit adevărata familie pe care şi-o doreşte orice copil, dar nu a fost aşa. Iniţial, părinţii adoptivi din Irlanda ştiau că nu pot să aibă copii. În perioada anilor ‘90, procedura de adopţie în România dura şi trei ani. „În timpul procesului de adopţie, cam la un an şi jumătate după ce începuseră demersurile, s-a născut sora mea. Şi cred că asta a schimbat totul pentru ei. Am ajuns pe străzi... Cred că aveam 12 ani când mi-au zis să plec. Am intrat în plasament, îngrijire la domiciliu. Partea cu adopţia este tristă, dar acum sunt fericit, şi asta m-a făcut mai puternic. Am acceptat ceea ce mi s-a întâmplat. Nu complet. Nimeni nu va putea să-mi şteargă trecutul, dar îl folosesc ca pe un imbold... ca să merg înainte”, a mai povestit tânărul.

„Pentru mine este ca şi cum ai alerga, dar fără să mergi într-o direcţie”

Este dureros şi acum pentru Anton, după atâţia ani de când familia adoptivă l-a alungat în stradă, să vorbească despre trecutul său. Îl năpădesc emoţiile, dar şi lacrimile când îşi aduce aminte de familia din Irlanda, dar şi când se gândeşte la mama care l-a născut şi l-a abandonat. „De asta aveam emoţii să vin aici, în România, la acest concurs. Pentru că îmi aduc aminte de tot. Anul trecut am încercat să-mi găsesc mama biologică, am găsit-o..., dar a fost rău. Şi acum nu ştiu pe ce drum să merg. Dar toată experienţa asta îmi dă putere. Mi se întâmplă destul de des să mă simt singur şi câteodată îmi este foarte greu, pentru că am nevoie de oameni în viaţa mea. Am nevoie de puţină iubire. E tot ce vreau. Nu am iubire... Dar nu vreau să fiu aşa, pentru că părinţii mei din Irlanda ar vedea asta ca pe o slăbiciune a mea”, a mai spus Anton Josep.

Dacă întâlnirea cu mama naturală a fost o experienţă tristă, de care tânărul nu vrea să vorbească, altfel stă situaţia cu părinţii adoptivi din Irlanda, cu care nu ţine legătura, dar care îi lipsesc tânărului. „Eu le scriu, îi sun, le trimit cadouri în fiecare an, dar nu primesc nimic înapoi. Pentru mine este ca şi cum ai alerga, dar fără să mergi într-o direcţie. De asta mi-e frică să fac aceste lucruri, cum e <X Factor>, pentru că asta e tot ce am şi nu vreau să dau greş. Voi avea şi eu familia mea într-o zi, dar voi fi ce nu au fost ei pentru mine. Întotdeauna voi face asta. Vreau să fiu mai bun, vreau să vadă cum sunt acum. Nu sunt perfect, nimeni de pe planeta asta nu e. Recunosc, am făcut greşeli, dar nu meritam ce mi s-a întâmplat”, a concluzionat tânărul născut la Suceava.

A trecut de prima etapă a concursului „X Factor”

La concursul „X Factor”, Anton a venit neînsoţit, spunând că asta înseamnă un avantaj pentru el, pentru că nu există presiune. Nu îl ştie nimeni, el nu ştie pe nimeni, iar sentimentul acesta, spune Anton, este frumos. „Iubesc asta. Poţi să-ţi întâlneşti iubirea vieţii tale, poţi întâlni pe oricine. Muzica înseamnă totul pentru mine. Este familia mea, este viaţa mea, este prietena mea, e tot ce am. Acum locuiesc în Gran Canaria, Spania, unde muncesc. Este şi greu, pentru că muncesc multe ore, iar banii sunt puţini, dar am prieteni acolo, am vremea superbă, fac surf şi am muzica mea...”, spune tânărul.

Anton Joseph Banaghan a impresionat cu vocea sa, cu interpretarea piesei „Issues” a lui Julia Michaels, dar şi cu povestea sa de viaţă juriul concursului „X Factor”, trecând cu brio de prima etapă a concursului, urmând să vedem şi alte evoluţii frumoase ale tânărului cu origini româneşti. Anton şi-a încercat norocul şi la „X Factor“ din Marea Britanie, în 2015, unde a cântat piesa „Budapest“ - George Ezra şi a reuşit să primească patru de „Da“ din partea juriului.