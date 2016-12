Handbal

Promovată din nou în Liga Naţională după doi ani de pauză, echipa de handbal seniori a Clubului Sportiv Universitar din Suceava a reuşit să facă o figură destul de bună în cele 16 etape disputate din acest sezon. Echipa preluată de foştii jucători ai Sucevei Adrian Chiruţ şi Andrei Iulian se află în acest moment în grafic cu obiectivul propus în vară, şi anume menţinerea pentru cel puţin încă un sezon în primul eşalon românesc. În cele 16 meciuri disputate în acest campionat, studenţii au reuşit să obţină şapte victorii foarte importante, în faţa unor echipe cu care se vor lupta pentru evitarea retrogradării în turneul play-out, iar 18 din cele 21 de puncte câştigate vor conta foarte mult în această a doua parte a sezonului. Echipa a pornit la drum în acest an cu doi antrenori ce au debutat în această meserie, dar cu o experienţă bună la nivel de jocuri în campionatul intern şi cupe europene. Deşi mai puteau să mai joace, fostul căpitan al universitarilor, Adrian Chiruţ, şi cel ce foarte mulţi ani a închis foarte bine poarta echipei, Iulian Andrei, au decis că dea piept cu o nouă provocare, una cu care n-au mai avut contact până-n acel moment.

„A fost o jumătate de an cu bune şi cu rele, dar până la urmă cred că a fost un an destul de bun. În această perioadă mi-am dat seama că această carieră nouă de antrenor este mult mai dificilă decât cea de jucător, cu multe responsabilităţi, dar până la urmă a fost alegerea mea şi cred că este o meserie frumoasă. În plus, am avut norocul şi avantajul să pornesc la drum cu un colectiv foarte bun şi cu o echipă competitivă, cu jucători valoroşi”, a explicat antrenorul Adrian Chiruţ.

Universitatea a reuşit să învingă Dunărea Călăraşi, o echipă cu un buget anual de 1 milion de euro

Universitarii au început sezonul 2016-2017 cu o victorie chiar în faţa propriilor suporteri, împotriva unei echipe ce a promovat în acest an în Liga Naţională, CSM Făgăraş, şi cu care se vor lupta pentru evitarea retrogradării. Mai apoi au pierdut la Reşiţa la două goluri şi au fost aproape de o surpriză în partida cu HC Odorhei, scor 28 – 29, echipă aflată acum pe locul III.A urmat un meci cu cântec pe teren propriu în faţa uneia din candidatele la titlu, HC Dobrogea Sud, şi victoria de la Călăraşi, o echipă ce are 1 milion de euro buget şi care a anunţat că în 2017 că se va baza pe mai mulţi bani.

Suceava a învins HC Vaslui în sala de la Botoşani, deoarece sala LPS era în şantier pentru înlocuirea suprafeţei de joc, iar în runda a 7-a a făcut un meci foarte bun pe terenul campioanei, Dinamo Bucureşti, echipă căreia i-a pus destule probleme, bucureştenii câştigând la un singur gol. CSU a învins şi o altă echipă cu care se va bate în play-out, CSM Focşani, şi a pierdut la Steaua, după o repriză secundă foarte slabă.

În etapa a 10-a, Universitatea a făcut scor cu CSM Satu Mare, 36 – 21, şi mai apoi a făcut un nou meci bun la Turda, unde a pierdut la doar două goluri. Partida ce a urmat, cu CSM Bucureşti, a fost din nou una tensionată din cauza arbitrajului, iar în ultima etapă din tur studenţii au pierdut la Timişoara. În prima rundă din retur, Suceava a câştigat din nou în faţa Făgăraşului şi a trecut şi de Reşiţa, o echipă ce este condusă de suceveanul Mihai Rohozneanu şi ce trece printr-o perioadă dificilă. În ultimul meci din campionat pe 2016, CSU a făcut un meci destul de bun la Odorhei, dar a pierdut în final cu 31 – 26.

„Ştiam că vom porni mai greu, deoarece echipa nu era una omogenă. Chiar dacă unii jucători se ştiau foarte bine, nu jucaseră împreună.De la etapă la etapă echipa a crescut în joc şi relaţiile din teren s-au sudat treptat. Mai este de lucrat, atât în apărare, cât şi-n atac, dar vom încerca să punem la punct cât mai multe aspecte, pentru a continua în acelaşi ritm şi pentru a ne îndeplini obiectivul. În acest sfârşit de an vreau să le urez sărbători fericite jucătorilor, colegilor, tuturor suporterilor, dar şi celor ce finanţează, Primăria şi Consiliul Local Suceava, Universitatea <Ştefan cel Mare> Suceava, dar şi sponsorilor ce ne susţin şi sper că anul 2017 va fi unul mult mai bun pentru fiecare dintre noi”, a explicat antrenorul Adrian Chiruţ.

Echipa de handbal CSU Suceava va relua pregătirea pe 5 ianuarie, iar pe 4 februarie va relua campionatul cu o deplasare foarte dificilă la Constanţa.