Gala „Top 10 Suceveni”

Ajuns aproape de vârsta de 80 de ani, un militar în rezervă a fost unul dintre laureaţii Galei „Top 10 Suceveni”, ediţia 2016, pentru implicarea sa neîncetată, de aproape un deceniu, pentru cinstirea memoriei unui militar mort în timpul unei misiuni de menţinere a păcii în Irak, în 2007.

Sublocotenentul Ioan Grosaru a căzut la datorie, în teatrul de operaţii din Irak, în timp ce executa o misiune de patrulare, TAB-ul în care se afla trecând peste un dispozitiv explozibil improvizat. Ioan Grosaru a murit după ce a rămas ultimul în TAB, pentru a asigura evacuarea colegilor. În urma exploziei, unul dintre colegii lui Grosaru, tot militar român, a rămas orb, iar alţii au fost răniţi grav. Sublocotenentul Ioan Grosaru a fost decorat cu Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Cavaler pentru militari, ca însemn de război.

Felul în care arăta mormântul, imboldul care l-a făcut pe Davidel să se implice

Aşa cum se întâmplă aproape de fiecare dată, eroii sunt uitaţi repede, iar de obicei, după trecerea anilor, membrii familiei sunt printre singurii care îi mai pomenesc. Lui Ioan Grosaru, însă, îi este adus un pios omagiu în fiecare an, în primul rând datorită lui Dumitru Davidel, un om care a simţit că numele eroului nu trebuie dat uitării.

„Am rămas foarte amărât că un băiat tânăr, care nu îşi crease încă o familie, şi-a pierdut viaţa într-o misiune în exterior”, ne-a povestit cum a început totul Dumitru Davidel.

Ceea ce l-a făcut să se implice imediat şi direct a fost felul în care arăta mormântul lui Ioan Grosaru, în localitatea natală, satul Păiseni, comuna Cornu Luncii.

„Mormântul era înconjurat cu sârmă ghimpată. Nu era decât o grămadă de pământ acoperită cu coroane”, a rememorat Davidel.

Dumitru Davidel, văzut ca un tată de surorile militarului erou

Amenajarea mormântului eroului a fost doar prima iniţiativă extraordinară a lui Davidel. A urmat o casă memorială a lui Ioan Grosaru, în localitatea natală – Păiseni, în casa copilăriei militarului, o expoziţie permanentă în şcoala din sat, cărţi de poezii editate postum şi activităţi de comemorare an de an, la care au participat zeci de persoane, localnici, rude, militari, elevi, oficialităţile locale şi judeţene şi nu numai.

Teodora Costache, sora eroului Ioan Grosaru, l-a descris extraordinar pe Dumitru Davidel: „Am pierdut un tată şi îl chema Dumitru, iar domnul căruia pot să îi spun tată acum este Davidel Dumitru. El a fost exact ca un tată pentru noi, dacă nu era dânsul nu se făceau atâtea pentru Ion”.

Ziua tragică – 21 septembrie 2007

Ioan Grosaru provine dintr-o familie săracă, în total fiind şapte fraţi. O familie care a avut un destin tragic. Un frate mai mare a murit într-un accident, pe Aeroportul Otopeni, tot ca militar. În 2007, mama şi surorile l-au pierdut şi pe Ioan.

Teodora Costache a rememorat ziua tragică – 21 septembrie 2007: „Era pe la ora 10.00, iar noi ne pregăteam să mergem la scos cartofi. Deodată anunţă la TV că un militar de 35 de ani a decedat în Irak. Întâi nu ne-am îngrijorat foarte tare, am zis că la câţi militari sunt la 35 de ani nu o fi vorba chiar de Ion al nostru”.

Surorile şi mama au primit vestea tragică peste câteva ore, în timp ce se aflau pe ogor, de la şeful de post.

Multe uşi i s-au închis lui Davidel

Pentru ca mormântul să fie ca pentru un erou, Dumitru Davidel a făcut un proiect, a achiziţionat materiale de construcţie şi a găsit o echipă de muncitori. A fost ajutat financiar de câţiva sponsori, de primarul din Cornu Luncii, Gheorghe Fron, de militari şi de Asociaţia Cultul Eroilor, unde Davidel este vicepreşedinte, şi a adunat suma necesară, în jur de 32.000 de lei. Davidel a trăit şi multe dezamăgiri atunci când a început să apeleze la diferite persoane, pentru a fi ajutat să termine amenajarea ansamblului funerar.

„După ce a murit Grosaru multe personalităţi mi-au spus să bat la uşa lor. Dar vedeţi dumneavoastră, când am început să bat la uşi, uşile nu prea s-au deschis şi atunci am spus că nu mai am ce să aştept, la mine vârsta zboară şi trebuia să fac ce mi-am propus”, a mărturisit maistrul militar principal în rezervă Dumitru Davidel.

Vitrină expoziţională în şcoală şi casă memorială pentru eroul poet

Şcoala din satul Păiseni poartă acum numele lui Ioan Grosaru. În interior, în mijlocul holului, a fost amenajată o vitrină care aminteşte de erou. Printre altele, aici se găsesc schije din TAB, aduse la Păiseni de colegii care au supravieţuit tragicului eveniment din septembrie 2007.

La Păiseni a fost deschisă Casa Memorială Ioan Grosaru. Ţinuta militară, obiecte personale, fotografii care surprind misiunile în care a fost Grosaru, decoraţii, steaguri de luptă, toate se regăsesc în casa memorială.

Casa a fost inclusă pe lista obiectivelor de vizitat din judeţul Suceava, obiectivul fiind marcat de pe drumul judeţean care leagă Cornu Luncii de Mălini.

Eroul militar Ioan Grosaru a scris proză şi poezii. Nici acestea nu au rămas uitate într-un sertar, tot datorită lui Davidel. Ioan Grosaru are cinci volume publicate, patru de poezie şi unul de proză, majoritatea postum.

Tată şi fiu, cetăţeni de onoare ai comunei Cornu Luncii

Dumitru Davidel nu s-a rezumat doar la cinstirea memorii eroului Grosaru. A ţinut să ofere mai mult. Specialist în construcţii, a pus umărul la ridicarea unor monumente la bisericile din satele comunei Cornu Luncii, dar şi la proiectarea şi ridicarea altor monumente dedicate eroilor, în alte localităţi din judeţul Suceava.

În calitatea sa de vicepreşedinte al Asociaţiei Cultul Eroilor „Regina Maria”, filiala Suceava, Dumitru Davidel are o activitate permanentă în comemorarea eroilor, în multe localităţi ale judeţului, şi scrie de şase ani la revista „Plăieşii”, editată de asociaţie. Articolele sunt cu şi despre eroi ai neamului. Fiul lui Dumitru Davidel, Daniel Davidel, este secretar de redacţie al revistei „Plăieşii”. De altfel, Daniel Davidel s-a implicat foarte mult în acţiunile tatălui, iar pentru asta ambii au fost declaraţi cetăţeni de onoare ai comunei Cornu Luncii.

Asociaţia Cultul Eroilor face eforturi ca memoria soldaţilor care au luptat pentru ţară, dar şi a celor care şi-au pierdut viaţa în teatrele de operaţiuni ale istoriei moderne să fie păstrată pentru generaţiile viitoare. În acest sens, asociaţia încearcă restaurarea şi păstrarea monumentelor, troiţelor şi plăcilor comemorative închinate eroilor neamului.