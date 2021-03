De 5 luni

Pavilionul Covid, cu 27 de locuri, al Spitalului Municipal Vatra Dornei este de aproape trei săptămâni în permanență plin. Când se externează câte un pacient, locul se ocupă de cele mai multe ori până la sfârșitul zilei. Secția Covid a fost înființată în noiembrie anul trecut, la solicitarea Direcției de Sănătate Publică, pentru a mai reduce presiunea pe spitalele din Suceava și Rădăuți astfel încât acestea să poată interna și pacienți cu alte boli. Atunci s-au făcut pavilioane Covid la toate spitalele din județ, cu excepția celui de la Fălticeni, care a rămas să preia pacienții cu alte boli infecțioase decât Covid-19.

Teoretic, la Vatra Dornei ar trebui să fie internați doar pacienți cu forme ușoare și medii de Covid-19, și asta din mai multe motive. Mai întâi, nu există medic de terapie intensivă, de care au nevoie pacienții cu forme grave de boală. Apoi, aici există un singur medic infecționist, și acesta pensionar, ajutat de un medic internist, de asemenea pensionar. În al treilea rând, pavilionul în care funcționează secția Covid este total impropriu activității medicale. Este o clădire veche de peste 100 de ani, în care la parter sunt cabinetele medicilor și asistentelor, vestiarele și sala de mese, iar saloanele sunt la etaj. Aici se ajunge pe o scară în spirală, îngustă de 60 de centimetri, pe care pacienții care nu pot merge singuri trebuie urcați în brațe de personalul medical.

Medicul-șef al secției, Leonița Bosancu, ne ajută să ne echipăm în costumele de protecție în zona verde și ne conduce la etaj, în sectorul Covid. O persoană supraponderală ar putea urca cel mult pe o parte. Nu poți întinde brațele pe acest culoar îngust. La etaj sunt cele opt saloane, dintre care unul cu un pat, unul cu două paturi și șase cu câte patru paturi. Încăperile sunt atât de mici încât paturile sunt aproape lipite unul de altul. 22 dintre pacienți sunt conectați la oxigen, fie la sursa din perete, fie la concentratoare, fie la ambele surse, pentru a putea respira. În perete însă sunt doar două surse de oxigen și în salon sunt patru bolnavi.

Ieri în secție erau 26 de pacienți cu Covid-19, dintre care 19 cu forme medii de boală și 7 cu forme severe, dar au fost și zile cu 15 pacienți cu forme severe. Alți 5 sunt suspecți de infectare și sunt în zona tampon, în secția de Boli Interne, unde așteaptă fie rezultatul testului, fie eliberarea unui loc, dacă testul este pozitiv.

Pacienții sunt mulțumiți de îngrijirile medicale și trec cu vederea condițiile hoteliere

Doctorița Bosancu și colegul care o ajută, doctorul Sorin Costin, ne spun că majoritatea pacienților și familiile lor refuză transferul la Spitalul de Urgență Suceava, chiar dacă sunt în stare gravă și au neapărată nevoie de terapie intensivă, pe care la Vatra Dornei nu o pot primi. „Vor să rămână aici pentru ca familiile să le poată aduce mâncare de acasă, dar și pentru că mulți au rămas cu ceea ce se afirma anul trecut despre Suceava – ne spun că dacă merg acolo nu se mai întorc vii. Stăm de vorbă cu ei, încercăm să le explicăm... Uneori reușim să-i convingem, alteori nu”, spune dr. Costin.

Alții refuză tratamentul sau solicită o anumită medicație, despre care au auzit ei că este indicată în Covid. Nu vor medicamente, dar nici să plece din spital deoarece, spune medicul, le este teamă să stea bolnavi singuri acasă. Un pacient în vârstă de aproape 80 de ani, care stă de mai bine de o săptămână în spital, ne spune că nu crede că va supraviețui Covid-ului. Are dureri de spate, amețește și are o stare generală proastă.

Un alt pacient povestește că a venit cu febră și „o tuse urâtă”, dar acum este mult mai bine. Un domn în vârstă s-a infectat cu SARS-CoV-2 la câteva zile după prima doză de vaccin, administrată pe 11 martie. Ne spune că regretă că nu s-a vaccinat mai din timp, că poate ar fi evitat boala.

În alt salon, medicul ne arată patru paciente „ajunse cu bine până la capăt”, aproape de externare. Aproape în cor, doamnele îi mulțumesc doctoriței și personalului din secție pentru modul în care au fost îngrijite în cele peste două săptămâni cât au stat în spital.

Risc major de incendiu și o singură cale de acces/evacuare

Atmosfera la etajul cu saloanele este cu oxigen în exces. Din loc în loc este deschis câte un geam. Acum se poate pentru că e cald afară. Astă iarnă, ne spune doctorița Bosancu, într-un salon de pe colț, cu doi pereți spre exterior, erau 14-15 grade C. Scara în spirală pe care am urcat este singura cale de acces și de evacuare din clădire. Imobilul nu are aviz de siguranță la incendii.

Dacă s-ar întâmpla ceva și bolnavii ar trebui evacuați de urgență, cei doi medici își pun nădejdea doar în Cel de Sus, că i-ar ajuta să nu fie nimeni rănit sau mai rău. Asta cu atât mai mult cu cât, nu de puține ori, pacienții care petrec în spital de la 10 zile până la trei săptămâni ar vrea să aprindă în salon o candelă, o lumânare, măcar duminica. „Le spunem în permanență că este interzis și ce nenorocire se poate întâmpla, mai ales după ce au fost incendiile de la spitalul din Piatra Neamț și de la Balș. Vin cei de la ISU și fac simulări noaptea, numai ce ne trezim cu ei aici, că vin și ne iau la întrebări, cum facem evacuarea”, povestește doctorița Bosancu, despre pompierii care vin cel puțin o dată pe lună.

Doctorița Bosancu n-a avut concediu de un an și jumătate

Din când în când, doctorița merge la geam și respiră adânc aer proaspăt. Are astm bronșic și costumul de protecție, cu două măști faciale și vizieră, nu reprezintă cel mai comod echipament pentru ea. N-a avut concediu de un an și jumătate, nu-și permite să plece din cauză că nu mai are cine să aibă grijă de pacienți. În zilele de sâmbătă și duminică, ea și doctorul Costin vin alternativ la spital. În cursul săptămânii, seara, după ce ajunge acasă, spune că o oră, două vorbește cu familiile pacienților, care o sună să o întrebe despre starea celor din spital. Așteaptă medici tineri, să vină să-i ia locul, ca să-și vadă liniștită de pensie. „Am noroc că a venit domnul doctor Costin, dar el face și gărzi la Interne. Eu sunt pensionară de 5 ani și mereu pun aceeași întrebare: când ne aduceți coleg nou? Eu cer, dar nu-mi dă nimeni”, spune dr. Bosancu.

Aflăm de la managerul spitalului, Valentin Stan, că la solicitările către DSP, de a trimite la Vatra Dornei medici infecționiști și/sau pneumologi, a primit de curând doi studenți în anul doi la Asistență medicală, din cadrul facultății de medicină. Nici măcar rezidenți. Nici măcar studenți la medicină în an mare sau măcar studenți la medicină. „Toate spitalele din țară sunt în aceeași situație: lipsă de personal. Au venit voluntari doi studenți”, spune managerul Valentin Stan.

În ceea ce privește clădirea, managerul spune că nu are soluții în viitorul apropiat. Imobilul nu aparține primăriei, ci este cu contract de comodat, până în 2024, de la Arhiepiscopie. Spitalul nu plătește chirie, dar nici investiții într-o clădire care nu-i aparține nu are dreptul legal să facă. Managerul speră la un spital nou, dar este un vis care nu are șanse să se împlinească foarte curând.

Singura posibilitate de ameliorare a situației este reducerea numărului de oameni care se îmbolnăvesc, prin respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii coronavirusului, și vaccinarea. Pentru cei care protestează împotriva restricțiilor, doctorița Bosancu are un singur mesaj: să vină să stea de vorbă cu bolnavii din secție și să le vadă suferința. Iar colegilor medici care contestă gravitatea Covid-19 și le induc bolnavilor ideea că în spitale sunt în pericol, le amintește de jurământul lui Hipocrat și că medicina se face pe știință și dovezi, nu pe credințe.