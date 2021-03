Imperiul răului

Suceveanul Gavril Popinciuc, cunoscut mai mult sub numele de ”Cristi Huiduma”, este cel care a plănuit și finanțat celebrul jaf de acum patru ani. În noaptea de 29 spre 30 ianuarie 2017, nu mai puțin de 240 de cărți rare au fost furate dintr-un depozit de lângă aeroportul Heathrow din Londra. Printre exemplarele furate se numărau lucrări foarte valoroase ale lui Galileo Galilei, Isaac Newton ori Leonardo da Vinci, precum și o ediție din 1569 a „Divinei Comedii“ a lui Dante Alighieri. Cea mai valoroasă carte era o ediție din 1566 a volumului „De Revolutionibus Orbium Coelestium“ scris de marele astronom Nicolaus Copernicus, volum ce conține teoria acestuia conform căreia Soarele este centrul Universului. Lucrarea era estimată la nu mai puțin de 215.000 de lire sterline. Jurnaliștii de la revista Vanity Fair au vorbit cu anchetatorii acestui caz și au aflat cum au fost prinși hoții și s-a reușit recuperarea celor mai multe din cărțile furate.

Cine sunt anchetatorii români implicați în rezolvarea acestui caz

Procurorul Alina Albu, de la DIICOT, și Tiberius Manea, șeful departamentului de investigare a crimelor organizate în cadrul Poliției Române, au fost românii care au contribuit la rezolvarea acestui caz. „Scopul meu era să recuperez cărțile. Am devenit cumva obsedat de acest lucru”, le-a spus Tiberius Manea jurnaliștilor americani. Tiberius Manea a luat legătura cu David Ward de la Scotland Yard. După ce a urmărit peste 70 de ore de înregistrări video de pe drumurile din jurul depozitului, acesta din urmă a văzut un Renault albastru hatchback parcând pe 29 ianuarie 2017, la ora 21, lângă drumul adiacent depozitului. Din mașină au ieșit trei bărbați. Doi dintre ei s-au cățărat pe clădire. Iar după cinci ore și 15 minte, la ora 2:50 dimineața, au plecat din depozit. Cu ajutorul camerelor de supraveghere, mașina a fost identificată după numerele de înmatriculare, fiind însă găsită abandonată în sudul Londrei. Și deși actele erau falsificate, în baza de date apărea ca proprietar un român trăind în Marea Britanie. Numai că acesta nu a fost găsit în bazele de date ale Scotland Yard. Anchetatorii de la Scotland Yard s-au întâlnit prima oară cu Tiberius Manea și echipa sa în martie 2017 la sediul Europol de la Haga.

Cristi Huiduma, supravegheat permanent

Acționând în baza informațiilor furnizate de sursa care o sunase pe procuroarea DIICOT, Tiberius Manea și echipa sa au început să îl supravegheze sub acoperire pe „Cristi Huiduma”. Procurorul DIICOT Alina Albu auzise de Popinciuc atunci când investigase un caz legat de Ioan Clămparu, unul dintre cei mai cunoscuți interlopi din România, ce fusese ani în șir pe lista persoanelor căutate de Interpol și care a fost arestat în 2011. Mergând mai departe pe fir, investigatorii români au descoperit că Popinciuc era lider într-o rețea transnațională de trafic cu țigări de contrabandă. În 2015, acesta primise o condamnare cu suspendare pentru evaziune fiscală. Alina Albu le-a spus jurnaliștilor de la Vanity Fair că Popinciuc a finanțat jaful făcut la depozitul din Londra și tot el a selectat echipa. Conform procurorului DIICOT, Popinciuc a făcut echipă cu un alt român, Cristian Ungureanu. Cei doi și locotenenții lor au creat un grup ce trimite mici echipe să comită jafuri doar în afara României, bănuind că detectivii străini nu îi vor identifica. Popinciuc a apelat și la români care locuiau în Marea Britanie. Alina Albu și Tiberius Manea au înțeles rapid cum conduceau sindicatul crimei Popinciuc și Ungureanu. Pe 28 martie 2017, la un raid al polițiștilor români în nord-estul României, un camion a fost oprit. Narcis Popescu, șoferul, avea laptopuri și smartphone-uri cu el și pretindea că le-a cumpărat din Anglia. I s-a cerut să prezinte o chitanță și a arătat-o. Numai că polițiștii identificaseră deja produsele după numerele de serie și descoperiseră că proveneau dintr-un furt comis la un depozit în Anglia cu două săptămâni înainte.

Probele ADN, decisive

Iar ulterior dovezile au început să se strângă. Analiștii au prelevat probe ADN de pe un levier lăsat la depozitul de unde fuseseră furate cărțile de milioane de euro, identificându-l pe Daniel David. Mai mult, probele ADN descoperite pe Renault-ul folosit la jaful cărților foarte rare s-au dovedit a fi cele ale lui Narcis Popescu. Identitățile celorlalți doi participanți la jaf – Victor Opăriuc („Blondie”) și Daniel David („Tizu”) au rezultat din urmărirea mișcărilor altor membri ai grupului infracțional.

Folosind interceptările telefonice și datele zborurilor, Scotland Yard a retrasat mișcările trio-ului care a comis jaful. Pe 27 ianuarie 2017, Opăriuc și David au zburat de la Iași la Londra. Au mers cu Renault-ul lui Popescu în sudul Londrei, unde au stat până în seara zilei de 29 ianuarie 2017, când au comis jaful. Interceptările au arătat că după ce a intrat în depozit, Opăriuc l-a sunat de mai multe ori pe Cristian Ungureanu, care ajunsese la Londra cu o zi înainte. Iar acesta din urmă l-a contactat pe Popinciuc. Investigatorii au descoperit ulterior că pe 5 februarie 2017, Ungureanu și Marian Mămăligă au trecut cu un camion cu cărțile furate prin Eurotunel. În mai puțin de un an, Alina Albu și Tiberius Manea cunoșteau identitățile întregii rețele de hoți. Numai că era nevoie și de probe certe. În plus, exista teama că hoții ar fi putut arde cărțile înainte să fie prinși. Pe parcursul anului 2017 și în 2018, aceeași rețea de hoți a mai jefuit încă 12 depozite din Anglia, pagubele totale ajungând la aproximativ cinci milioane de dolari. Pe 25 iunie 2019, 150 de ofițeri de poliție și procurori au descins simultan la 45 de locuințe din Anglia, Italia, Germania și România. Până la finalul zilei de 26 iunie 2019, Popinciuc, Opăriuc, David, Mămăligă și Popescu, plus încă trei membri ai bandei erau reținuți. Cristian Ungureanu a fost arestat la Torino, în Italia, în ianuarie 2020. Cu toții au fost duși în Anglia pentru proces. Iar procesul a început în februarie 2020. În septembrie 2020, 236 dintre cele 240 de cărți au fost găsite în subsolul unei case din Neamț, casă construită de frații Ungureanu lângă cea a părinților lor. În seara zilei în care au fost găsite cărțile, echipa de investigatori români și colegii lor britanici, alături de colecționarii de cărți, au organizat o petrecere în București.

Ce pedeapsă a primit Cristi Huiduma

Pe 2 octombrie 2020, românii angrenați în ceea ce jurnaliștii au denumit „Misiune imposibilă“, respectiv jaful secolului în domeniul obiectelor de patrimoniu, și-au aflat sentințele, care par a fi ușoare în raport cu gravitatea faptei. Din grupare făceau parte 12 persoane, lider ar fi fost suceveanul Gavril Popinciuc, iar mâna sa dreaptă Cristi Ungureanu, de 41 de ani, din Neamț, ambii având rol de supraveghere și control, fiind întotdeauna prezenți la locul spargerilor. Printre infractori a fost și un frate al celui din urmă, Ilie Ungureanu. Magistrații londonezi au decis ca Gavril Popinciuc să stea după gratii 5 ani și 8 luni, iar Cristi Ungureanu 5 ani și o lună. Narcis Popescu a primit 4 ani și 2 luni, Marian Albu și Traian Mihulca au luat câte 4 ani. Ilie Ungureanu și Victor Opariuc au fost condamnați la 3,8, respectiv 3,7 ani. Tot 3 ani și 8 luni au primit Viorel Paragină și Liviu Leahu, Daniel David a fost condamnat la 3 ani și 7 luni, Paul Popeanu la 3 ani și 3 luni, iar Marian Mămăligă, la 4 ani.