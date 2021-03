Pentru a-i planta acasă

Consiliul Local al municipiului Fălticeni a aprobat, în după-amiaza zilei de luni, 29 martie, organizarea Programului „Vino cu 50 de PET-uri/doze de aluminiu şi poţi planta un copăcel de tuia în faţa casei, în faţa blocului, în faţa şcolii… în Municipiul Fălticeni”. Programul inițiat de Primăria şi Consiliul Local al municipiului Fălticeni şi aflat la a doua ediţie se va derula în a doua jumătate a lunii aprilie şi are ca scop educarea populaţiei în ceea ce priveşte modul corect de reciclare a PET-urilor. Fălticenenii vor avea la dispoziţie 2.000 de puieţi de tuia.

Primăria municipiul Fălticeni va achiziţiona până pe 18 aprilie cei 2.000 de puieţi de tuia, urmând ca în perioada 19-29 aprilie participanţii, în schimbul a 50 de PET-uri sau doze de aluminiu, care sunt curate şi comprimate pentru a li se reduce volumul, să primească un puiet de tuia de la sediul primăriei. Cei care doresc să primească arbuştii ornamentali de tuia trebuie să facă dovada că sunt locuitori ai municipiului prin prezentarea actului de identitate, iar fiecare participant poate primi maximum 3 puieţi de tuia în schimbul la 150 de PET-uri sau doze de aluminiu.

Aşa cum am aflat de la primarul Gheorghe Cătălin Coman, obiectivele campaniei sunt formarea unui sentiment de respect pentru mediu prin promovarea voluntariatului pe probleme de ecologie cu acţiuni responsabile şi conştiente de plantare de arbori care duc la îmbunătăţirea calităţii aerului şi a vieţii fiecăruia dinte noi; Colectarea şi reciclarea unei cantităţi de PET-uri şi doze de aluminiu care să crească gradul de informare şi conştientizare a populaţiei municipiului Fălticeni referitor la beneficiile colectării şi reciclării plasticului şi a metalelor neferoase.

Primarul Gheorghe Cătălin Coman ne-a spus: „Este al doilea an în care dorim să implementăm acest proiect. Anul trecut a fost un succes, pentru că doar în trei zile au fost distribuiți către fălticeneni 2.000 de arbuşti ornamentali de tuia care au fost plantați pe proprietate publică sau pe proprietate privată. Continuăm şi în acest an, având în vedere faptul că avem mai multe beneficii din implementarea acestui program pe partea de educaţie ecologică, pe partea de mediu, pe partea de responsabilizare şi conştientizare a cetăţenilor municipiului Fălticeni, pentru a avea un oraş cât mai curat.

Rezolvăm şi o parte din acea problemă a colectării selective pentru că sunt cantități de PET-uri şi doze de aluminiu care nu mai ajung la platforma de colectare a deşeurilor menajere şi care vor fi predate la un reciclator. Nu avem un beneficiu foarte mare material, dar simplul fapt că nu ajung la platforma de la Moara, pentru care plătim transport şi tot ceea ce înseamnă celelalte cheltuieli, înseamnă destul de mult. În plus, conştientizăm toate generaţiile, de la cei mai mici la cei mai mari, să facă acest lucru. Nu mai vorbim de responsabilizare pentru că, atât timp cât plantează în faţa blocului sau în curtea casei un arbust, are grijă de el, îl udă, îl îngrijeşte, îl tunde. Consider că reuşim să gestionăm un program foarte eficient.

Față de anul trecut, având în vedere interesul extrem de mare, am mărit cantitatea de PET-uri sau doze de aluminiu de la 20 la 50 pentru un arbust de tuia. Singura condiţie este să predea acest număr de recipiente şi să planteze arbustul în Fălticeni, indiferent dacă e vorba de domeniul public sau proprietate privată”.

Regulamentul programului este disponibil pe site-ul organizatorului: www.falticeni.ro