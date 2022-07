De ceva ani, în primele zile ale lui Cuptor, sub Cerul înalt și tămâiat de rugăciunile sihaștrilor Putnei, copii și tineri, preoți și profesori, monahi și mireni, își îngemănează ceasurile de rugăciune, de taifas și împărtășire, de descoperire de sine și de ceilalți, de bucurie, entuziasm și pe-dinăuntru-(re)înnoire, în Întâlnirea de la Putna a Tinerilor Ortodocși.

Petrec an de an ceasuri bune, măsurate de ornicul binelui făcut împreună, care ne-ar vrea pe toți, deopotrivă, părtași la bucuria rugăciunii.

La întâlnirea din acest an, a șasea în înșiruire, l-au întâlnit pe Vlădica Damaschin Dorneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Și le-a fost celor 125 de suflete frumoase de copii și tineri, ca și preoților și profesorilor ce s-au nedespărțit de grija lor în cele câteva zile cât au adăstat în bucuria Putnei, timp de primenire cu arhierească prietenie, cu duioișie și cu blândețe a gândurilor și de stat la vreme de vecernie la taifas.

Și cum e anul în care omagiem rugăciunea și rostuirea ei în viața Bisericii și a creștinului, cheia de boltă a zilelor de tabără a fost tocmai ea, rugăciunea – „Împărăteasa virtuților”. Atelierele, participarea liturgică, dezbaterile, sesiunile de dezvăluire progresivă, ca și sfătuirea pe prispa sufletului cu Părintele Episcop au fost dintre cele ce zidesc și dintre cele din care poți aduna cât ai vrea gânduri de luat acasă, ca pe o carte mică de rugăciuni, pe care o deschizi, încredințat că-ți știe răspunsul, când sufletul e-ngenuncheat de frământări mici, pe care le crezi mari, când gândul caută prag de așezare și îndoiala caută vindecare.

Ce le-a răspuns Vlădica tinerilor la-ntrebări? Ce am luat cu noi din a tinerilor ortodocși întâlnire? Și gând, și povață, și cuvânt cu miride-n ele. E rugăciunea și chemare și menire; și-i înțelept și cu folos „să așteptăm întru răbdare răspunsul Domnului la rugăciunea noastră”, pentru că ea aduce roade: smerenie, pace și iubire milostivă. Poți izbândi de nu te-ndepărtezi de Dumnezeu și de statornică credință; prin fiecare dintre noi vorbește Bunul și dintre gândurile noastre-rugăciune nu-I rămâne necunoscut niciunul. Ne-a mai împărtășit un sfat, pe care însuși l-a primit de la stareţul aşezământului său de metanie, un cuvânt din Pateric: „Cu un cuvânt bun şi pe cei răi îi faci buni şi cu un cuvânt rău şi pe cei buni îi faci răi”.

Ce le-ar fi pruncilor de luat de-nvățătură? Că visele de-atins își încep făurirea încă de când înmugurește primul gând de devenire. A depănat cu noi vlădica dragi amintiri. Și-a dorit mult să devină slujitor la altar: întâia „reverendă” și-a croit-o dintr-un sarafan al mamei, din anii de școală, iar primul „epitrahil” a fost închipuit de-un fular verde al bunicului Vasile; și cât de mult și-a dorit să poată îmbrăca și el, copil fiind, un stihărel! Apoi, prima Mică Biblie și prima Psaltire, primite-n dar de la părintele Sebastian, întâia improvizată „chilie”, cădelnița împrumutată dintr-un vas rămas nefolosit și bucuria vacanțelor de vară petrecute în farmecul duhovnicesc de neegalat al Putnei. Lucruri pe care, de altfel, ni le-a mai spus Părintele Episcop atunci când ne-a povestit „Cum L-a(m) cunoscut pe Dumnezeu”.

Ne-a reconfirmat că una dintre bucuriile de la școală i-a fost matematica, că a fost singurul seminarist din promoția sa, care a susținut proba de bacalaureat la matematică și a și promovat-o cu 10, cum – de altfel – cu 10 la examenul de matematică de la sfârșit de gimnaziu și fusese admis la seminar.

Și nu într-un sfârșit, ne-a dezvăluit celor ce-am vrut să reîncredințăm un gând știut că o lucrare ca cea de doctorat, „Dimensiunea mistagogică a Săptămânii Sfintelor Pătimiri. Elemente de antropologie duhovnicească”, se izvodește și se desăvârșește cu studiu repetat, cu nesfârșite ore de consecventă aplecare spre tainele din cărți, cu voința de a cizela – din nou și din nou – un gând de Sus inspirat și cu statornicia în rugăciune.

A fost abia un ceas de taifas, dar cât de multe gânduri înalte nu s-au spus! Și câte rugăciuni abia murmurate, de-a crește mai curând, așa cum visează, mai tinerii noștri prieteni nu-și vor fi propus! De-am ști să le fim deopotrivă pe-aproape, atunci când Îl caută-n oameni și-L roagă să le meargă alături pe Blândul Iisus!

Daniela Ceredeev, inspector școlar

(*Întâlnirea de la Putna a Tinerilor Ortodocși, este o inițiativă a 25 de parohii din Protopopiatul Rădăuți, desfășurată cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic; la această a VI-a ediție, înscrisă și în Programul Doxologia Copiilor, au participat 125 de copii și tineri și 25 de preoți și profesori coordonatori.)