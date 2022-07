Cred că revenirea la sportul de bază al acestei rubrici, fotbalul, e bine să se facă treptat, pe ocolite și cu generalități. La Otopeni s-au ținut săptămâna trecută campionatele europene de natație pentru juniori, cu David Popovici, star internațional, la startul multor probe. Că a câștigat salbă de medalii de aur e de la sine înțeles, că am descoperit un alt tânăr talentat, la probele de fond – Vlad Stancu, e de bun augur. Dar altceva vreau să scot în evidență. Finalele de sâmbătă și duminică au fost sold out! M-am convins pe propria piele. Și atunci mi-am adus aminte cum provoca publicul un editorialist cu ștate vechi de la gsp.ro, ceva în genul ”hai să vedem câți dintre lăudătorii de tastatură vor merge să-l susțină pe Popovici”, pronosticând că românii vor sta pe lângă apă, dar pe șezlonguri, pe lângă grătare etc. Iată că n-a fost așa, ba încă au rămas destui pe dinafară.

Tot la niște europene de juniori, de data la tenis de masă, ne-am trezit cu o stivă de medalii obținute de alți copii talentați. Culmea, tot niște europene de juniori s-au ținut și la canotaj, iar medalii au fost și aici din belșug, de am ocupat primul loc în clasamentul pe națiuni! Nu găseai știrile asta nici să dai cu tunul pe gsp.ro, care cică înseamnă Gazeta Sporturilor... Doar subiectul finalei feminine românești Under 14 a fost acoperit cum trebuie. Să sperăm că toți acești copii nu se vor pierde pe sinuosul drum al trecerii la seniori și deci la profesioniști.

Un lucru bun în esență, dar de fapt speculat populist, s-a grăbit să implementeze ministrul udemerist al Sportului: cică în orice sport de echipă, sportivii români aliniați în competițiile naționale vor trebui să aibă o pondere de cel puțin 40% la fiecare club. Să te ții acum plângeri la TAS, că la procese în civil nu cred că se va ajunge. Dar la ceva mai elaborat nu s-a gândit domnul ministru, la niște stimulente adevărate pentru formare, eventual chiar pentru respectarea acestui 40%, astfel încât să nu fie ceva impus aiurea, din senin, fără nicio pregătire?! Altfel, așteptăm să se califice astăzi CFR într-un oarecare tur preliminar al Ligii Campionilor, în caz contrar clujenii ar putea respecta ordinul de ministru din simple rațiuni financiare.