În linie dreaptă

Lucrările la construcția care va revitaliza stațiunea balneară Dorna Candrenilor au demarat în urmă cu zece zile. O serie de temelii care existau în parcul unde se află și clădirea Casei de Cultură au fost deja demolate, iar de săptămâna viitoare se va trece la pasul următor: trasarea terenului unde se va ridica noul complex. Constructorii au spus că speră ca până la sosirea anotimpului rece să fie edificate fundația și parterul, iar anul viitor să poată fi continuate lucrările prevăzute. Dănuț Candrea, primarul din Dorna Candrenilor, a precizat că această investiție derulată prin fonduri proprii este una din cele mai importante, atât pentru că va aduce comunei gloria și faima de altădată, dar și pentru că va încuraja turismul și va stimula afacerile locale.

Complexul care se construiește va avea o piscină semiolimpică cu apă dulce, o piscină pentru copii tot cu apă dulce, două piscine cu borcut pentru tratament în cazul persoanelor cu afecțiuni cardiace și de circulația sângelui, două piscine pentru persoane cu dizabilități, sală pentru împachetări cu nămol și ceară. La etajul I al clădirii vor exista 5 saune, 3 săli de masaj și un restaurant. Terasa, care va fi folosită pe timp vară va avea dotări specifice acestui sezon și un loc de unde cei care vor veni la noua stațiune balneară din Dorna Candrenilor vor avea de unde cumpăra diferite produse.

”Am dat ordinul de începere a lucrărilor pe data de 4 iulie, iar termenul de finalizare este anul 2024. Când totul va fi funcțional vom avea nevoie și de specialiști care să lucreze aici, respectiv medici, asistente și maseuri. Sunt deja în discuții cu mai multe persoane, astfel încât totul să fie pregătit. Am încredere că acest proiect va fi un succes, iar ceea ce povestesc oamenii în vârstă, despre ceea ce exista la Dorna Candrenilor, mă face să fiu și mai optimist”, a precizat primarul Dănuț Candrea.

Fosta stațiune balneară Dorna Candrenilor și-a încetat activitatea în 1937

Viitorul complex balnear este situat în zona centrală a comunei, la drumul european E58. Este o zonă care oferă și alte posibilități de recreere și petrecere a timpului liber. În Casa de Cultură există un muzeu cu specificul zonei, iar în parc sunt mai multe foișoare, două terenuri de sport, o zonă pentru șah în aer liber și o pistă de popice. Practic, complexul balnear se va integra perfect în peisaj. Fosta stațiune balneară Dorna Candrenilor și-a încetat activitatea în 1937 și de atunci izvoarele cu borcut existente în zonă au rămas în conservare. Stațiunea de rang II din Europa a funcționat până în 1914, când a fost distrusă total cu ocazia Primului Război Mondial. Ulterior, Ilie Ursu, fost primar al comunei Dorna Candrenilor în perioada interbelică, a revitalizat stațiunea. S-a întâmplat în 1936, numai că de această dată istoria stațiunii a fost și mai scurtă, de numai un an de zile.

”În final, va fi o clădire cu două niveluri, cu lift, instalații cu piscină, iar banii sunt de la bugetul local. Dacă nu ne încadrăm, cu centrala termică din spate și instalații de încălzire a apei, vom face și un împrumut. Mai mic, astfel încât vom avea încasări să putem plăti și datoriile”, a arătat primarul Dănuț Candrea.

Izvorul cu borcut ajunge până la 110 metri adâncime

Izvorul cu borcut care va permite redeschiderea stațiunii balneare Dorna Candrenilor aparține Societății Națională a Apelor Minerale. ”Forajul F6 care aparține este în conservare de aproximativ 32 de ani. În urma unei adrese venite de la București, împreună cu colegii am venit să facem o perioadă de cercetare care trebuia să fie de 72 de ore. Doar că venind aici și introducând o pompă submersibilă, am ajuns la concluzia că nu se poate face acest test de cercetare deoarece toate gazele acumulate timp de 30 și ceva de ani au început să erupă. Am făcut o notă către București, deoarece capul de exploatare va fi atipic, cu două căi de ieșire, pe o parte vom extrage apa, iar pe cealaltă vom extrage presiunea (gazele din zăcământ). Din cauza țâșnirii gazelor și a apei, nu putem estima un debit, ceea ce ni s-a cerut în cercetare, dar problema se va rezolva prin montarea unui cap de exploatare. Zăcământul este format din apă și gaze, iar Primăria Dorna Candrenilor vrea să-l exploateze pentru un centru SPA la care lumea să vină și să își rezolve anumite probleme medicale”, a arătat Manuel Mărculescu, șef Sucursala Nord Vatra Dornei, Societatea Națională a Apelor Minerale.

Inginer geolog Nicu Adrian Ivan, de la Societatea Națională a Apelor Minerale, Sucursala Nord Vatra Dornei, a explicat ce se petrece în ”măruntaiele” pământului în cazul acestui izvor de la Dorna Candrenilor: ”Acest foraj a deschis trei orizonturi acvifere. Primul orizont de la adâncimea de la 31 la 42 de metri, al doilea de la 58 la 79 metri, iar al treilea orizont de la adâncimea 99 de metri la 110 metri. Practic ce se întâmplă: dioxidul de carbon care migrează din subteran pe sistemele de falii, fisuri existente în zonă, erupe către suprafață, mineralizează orizonturile acvifere și datorită coloanei de apă creează o contrapresiune asupra zăcământului”.