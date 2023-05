„Ospitalitatea preotului bucovinean”

„Preotul bucovinean, are ori n’are de unde, primeşte pe cel străin cu masă opulentă, aşa că străinul crede că nu-i fiinţă pe lume care să trăiască mai bine decât preotul bucovinean. Preotul face datorii, nenoroceşte familia sa, căreia îi lasă drept moştenire o sumă considerabilă de datorii...Ospitalitatea aceasta strică clerului. Străinul nu voieşte să creadă ce mese bogate pregăteşte preotul ortodox, atunci numai când are un oaspe, pe când de rând se mulţumeşte cu ce i-a dat Dumnezeu”.

„Patria”, Anul III, nr. 268, Cernăuţi, Aprilie 1899.

„Ce înseamnă să ne întoarcem în Europa?”

„Ce înseamnă să ne întoarcem în Europa? Am fost vreun moment absenţi din Europa? Am abandonat-o noi sau ne-a abandonat ea pe noi vreo clipă? Nu cred. Situaţia geopolitică a României este cu totul specială şi un om politic, relevînd aceasta, a putut afirma că nu e posibilă o Europă liberă fără o Românie liberă şi independentă. Europa şi România sînt aşadar într-o indestructibilă simbioză. Însă trebuie s-o spunem răspicat că cei 45 de ani de dictatură comunistă nu au reuşit şi nu puteau să reuşească să ne scoată din această spiritualitate multimilenară. De altfel, spiritul european se află în noi, în fiinţa noastră, ne este consubstanţial, şi el nu poate pieri din acest spaţiu geografic şi psihologic decît o dată cu noi. De unde acest complex de inferioritate, şi în plan spiritual, faţă de Europa? E timpul să gîndim mai aşezat şi să ne întrebăm dacă el este îndreptăţit. Faptul că o vreme firele de comunicare cu Europa au fost brutal şi nefast întrerupte nu ne-a îndepărtat în mod esenţial de mediul nostru propriu care este tocmai mediul european”.

„Adevărul”, Anul I, nr. 104, Sîmbătă 28 aprilie 1990.