Premieră în politica rădăuțeană și națională

Cătălin Miron, candidatul ALDE la funcția de primar al municipiului Rădăuți, propune o premieră în politica din România și îi ”somează” și pe contracandidații lui să procedeze în mod similar. Mai exact, Cătălin Miron își ia un angajament nu doar îndrăzneț, ci și salutar, un adevărat model care trebuie urmat de toți politicienii din România.

”Dacă există o singură persoană care poate demonstra cu documente că eu, Cătălin Miron, am comis nu doar vreo faptă penală, ci și măcar vreo faptă imorală, declar cu toată responsabilitatea că mă voi retrage definitiv din viața publică. Am 47 de ani, iar circa 20 de ani am îndeplinit o funcție publică, în mediul privat activez de 6 ani, la care se adaugă cei 4 ani de consilier local, iar în toată această perioadă mi-am îndeplinit toate atribuțiile în mod corect și onest”, a arătat candidatul ALDE pentru funcția de primar în Rădăuți.

Cătălin Miron spune că în ultimii 30 de ani nici un politician din România nu și-a asumat retragerea din viața publică în cazul în care ar avea un trecut cu probleme.

”Este un gest de normalitate, un punct zero în politica de la noi. De aceea, le cer tuturor celorlalți candidați la funcția de primar în Rădăuți să dea dovadă de bărbăție și să își ia același angajament pe care l-am anunțat. Doar în felul acesta rădăuțenii vor ști pe cine se pot baza și cine îi poate reprezenta așa cum se cuvine. Este un gest unic în istoria postdecembristă, un gest de înaltă moralitate a unui om politic, pe care doresc să-l văd urmat și de ceilalți contracandidați din Rădăuți”, a mai precizat candidatul ALDE pentru funcția de primar.

Trebuie amintit că în perioada în care a fost consilier local, Cătălin Miron a fost singurul ales local din Rădăuți care nu a încasat niciodată indemnizația, un gest care spune totul vizavi de modul cum percepe activitatea în cadrul administrației publice.