JENI PALACE, cea mai mai frumoasă sală de nunți din Suceava și poate chiar din România, tocmai a inaugurat cel mai nou și extravagant salon de evenimente din cadrul complexului. Este vorba despre salonul The MAN, un restaurant de nuntă care arată de-a dreptul fabulos!

Noua sală de nunți candidează cu mari șanse la titlul de cel mai frumos salon de evenimente din Suceava, și poate chiar din România, după cum spun cei care l-au văzut.

Complexul JENI Palace se compune din 2 săli de evenimente principale. Ambele la fel de mari, ambele la fel de impresionante.

Prima sală din cadrul complexului JENI Palace, finalizată în 2019, este THE QUEEN, care a devenit într-un timp foarte scurt cel mai căutat și rezervat salon de evenimente din Suceava.

După succesul incredibil de care s-a bucurat The QUEEN, care a doborât toate recordurile în materie de rezervări și de recenzii pozitive din partea mirilor, iată că JENI Palace a inaugurat de curând și cel de-al doilea restaurant de nuntă al complexului, respectiv sala THE MAN.

După un lung proces de decorare și accesorizare, s-a finalizat și acest restaurant de nuntă, care este un concurent perfect pentru prima sală, respectiv The QUEEN.

Astfel, cele două săli din cadrul complexului, The MAN și The QUEEN pot fi considerate ”rivale”, pentru că se bat pe drept cuvânt, pentru titlul de ”cea mai frumoasă sală de nunți din Suceava”.

Această așa-zisă ”rivalitate” dintre The QUEEN și The MAN nu poate fi însă privită decât ca un mare avantaj pentru miresele din Suceava, care acum au o paletă și mai vastă de opțiuni atunci când își aleg salonul de evenimente în care își vor face nunta în Suceava.

Pentru rezervări și pentru oferte inegalabile la JENI Palace:

0756.035.396 (Whatsapp sau telefon)

www.jenipalace.ro

www.facebook.com/JENIpalace

Concurență la succesul răsunător al salonului The QUEEN

Dilemă - The QUEEN sau The MAN?

De când a fost inaugurat The MAN, mulți miri sunt puși într-o evidentă încurcătură, pentru că efectiv nu știu pe care dintre cele două săli să o aleagă, - The QUEEN sau The MAN.

Putem spune că unul este mai frumos ca altul. Este foarte greu să iei o decizie. Sunt foarte multe dileme și este chiar dificil să poți alege cu ușurință între ele. Te întrebi întruna: ”să aleg The QUEEN sau The MAN?”.

Să aleg pereții în valuri și luminile spiralate din The QUEEN sau balcoanele decorate și pline de oglinzi din The MAN ? Să aleg zecile de candelabre suspendate din The QUEEN sau să aleg scările monumentale din The MAN ? Să aleg auriul din QUEEN sau turcoazul din The MAN ?

Realmente, e greu să iei o decizie când ambele săli arată parcă dintr-o altă lume.

Da, la JENI Palace ambele săli sunt fabuloase. Ambele saloane au elemente arhitecturale, de design și de decorare pe care nu le mai găsim la absolut nici o sală de nunți din Suceava. Practic unul este mai exclusivist și mai spectaculos decât celălalt. Cele două saloane de nunți se întrec în frumusețe, în spectaculozitate și în grandoare. Nu poți să spui care dintre ele este vedeta, dar cu certitudine amândouă sunt senzaționale, fabuloase, iar stilul în care au fost făcute este cu certitudine nemaivăzut la niciun salon de evenimente din Suceava.

Ce are The MAN și nu se găsește la nicio altă sală de nunți din Suceava

În primul rând, salonul The MAN este singurul salon de evenimente din Suceava care are balcoane suspendate și scări balansate. Balcoanele, această structură panoramică unică la un salon de evenimente din Suceava, conferă sălii The MAN o panoramă cu totul aparte, întreaga nuntă putând fi văzută și de la înălțime, nu doar de jos, invitații de sus fiind practic foarte aproape de candelabrele imense montate pe tavan, aspect care conferă o priveliște unică, dându-le senzația că sunt într-un loc suspendat, plin de cristale și oglinzi.

Balcoanele îi conferă un aer luxuriant, elegant și aerisit. Interesant este că ele induc în egală măsură atât senzația că te afli într-un amfiteatru al unei lumi antice, dar paradoxal și în mijlocul unei lumi moderne. Ceva chiar unic. Balustradele balcoanelor sunt realizate într-o manieră ultra modernă, fiind în formă de șarpe, formă care este trasată și de fâșiile de oglindă care se mulează pe partea de sus a balustradei, aceasta fiind o inovație în sfera design-ului interior al saloanelor de evenimente din Suceava.

Și dacă tot a venit vorba de oglinzi, putem spune că acestea sunt prezente în aproape orice colț din salonul de nunți The MAN.

Da, se poate spune despre The MAN că este o sală de nunți a oglinzilor.

The MAN mai este ”poreclită” de miri și ”Sala oglinzilor”, pentru că oglinzile sunt prezente peste tot, pe fiecare perete, în aproape orice colțișor, în sală fiind aproximativ 600 metri pătrați de oglinzi. Și nu orice fel de oglinzi, ci oglinzi fazetate. Practic, în The MAN, unde te întorci, vei da cu ochii de oglinzi. Oglinzi stânga, oglinzi dreapta, oglinzi față, oglinzi spate. Iar în aceste oglinzi se revarsă zecile de candelabre, încât spectacolul de lumină este cu atât mai impresionant, produce o priveliște uluitoare și un impact extraordinar invitaților.

Astfel, orice nuntă la The MAN este o nuntă de poveste.

Sală de nunți cu candelabre de dimensiuni record

THE MAN este sala de nunți cu cele mai spectaculoase și mai multe candelabre din Suceava. Deși sala este extraordinară din toate punctele de vedere, tavanul este probabil unul dintre punctele de atracție principal, acesta arătând fenomenal, plin de lumini, atât ambientale, cât și de efect.

La salonul The MAN se găsesc cele mai mari candelabre ale vreunui salon de evenimente din Suceava, poate chiar din România.

Pe centrul tavanului sunt două candelabre care au diametre record. Nici mai mult, nici mai puțin de 5 metri diametru pentru fiecare candelabru, fiecare dintre acestea având 4 etaje de cristale și un total de 500 de becuri.

Toate configurează un spectacol de lumină rar întâlnit la un salon de evenimente din Suceava. Spoturile, ledurile, aplicele din cristal și luminile RGB completează un tablou cu totul special când vine vorba de o nuntă de vis în Suceava - în total peste 200 de candelabre, leduri, aplice și alte corpuri de ilumnat, precum și peste 1000 de leduri. Spectacolul de lumină de la The MAN este unul inegalabil, făcând din orice nuntă un eveniment grandios.

Decorațiuni personalizate în Italia, special pentru Jeni Palace

Decoratiunile de la The MAN sunt unice în Suceava. Combinația dintre oglinzi, ceramice, gold, fier forjat, leduri și tapet este una care dă o mare greutate salonului.

Încă de la intrarea în The MAN, vei fi intampinat de un decor plin de oglinzi și ceramică italiană, iar în lobby este un bar impresionant, placat cu ceramică, unde mirii își vor putea organiza propriul cocktail-bar de nuntă si unde invitații lor vor putea socializa și servi cocktailuri făcute de un barman de nuntă, specialist pe “wedding-cocktail”.

Cromatica este una extrem de complexă. Nuanțele de turcoaz se îmbină cu cele de crem, bej și cu oglinda prezentă peste tot.

Pe lângă oglinda fazetată, la The MAN există și o oglindă specială, tip aur, pe care o regăsim și la cele mai importante hoteluri din lume.

Ringul este definit de o ceramică marmurizată, albă cu venaturi crem, deosebit de elegantă, în timp ce mobilierul este produs în Italia exclusiv pentru THE MAN, demifotoliile fiind de o eleganță aparte iar catifeaua turcoaz impresionând instantaneu orice mire sau invitat la o nuntă în Suceava.

Scena - evantai tip curcubeu, ce oferă un spectacol uluitor de culori

Scena are un farmec aparte prin prisma faptului că a fost lucrată separat de designeri. Este o lucrare diferită, care se completează perfect cu arhitectura exterioară. Scena Jeni Palace reprezintă un evantai avangardist, tăiat de numeroase dungi de lumină, care crează un ambient uluitor. Cromatica scenei a fost lucrată în detaliu de specialiști în domeniu, iar vopselele folosite sunt cu patină electrizată, care își schimbă culoarea în funcție de unghiul din care privești scena. Evantaiul reprezintă un curcubeu în gama de culoari turcoaz si culorile complementare, încât priveliștea este una care te lasă “cu gura căscată”. În centrul evantaiului se afla un trapez de oglindă fazetată, în care se văd candelabrele și care conferă o profunzime săli, care pare că își dublează volumul.

Sala de nunți în Suceava cu evenimente între 200 și 600 persoane

Foarte important de reținut este că evenimentele care se pot organiza în saloanele aparținând JENI Palace, deci și în Salonul The MAN se pot încadra între 200 și 600 persoane. Chiar și un eveniment de 150 persoane se va putea vedea superb atâta vreme cât mesele vor fi organizate adecvat de specialiștii nostri în nunți. Astfel, la The MAN se vor putea organiza nunți atât de 200, dar și de 300, 400, 500 sau 600 persoane. În cazul oricăreia dintre ele, sala va arăta minunat.

Fiecare salon de la JENI Palace este perfect adaptabil atât pentru evenimente mari, cât si pentru evenimente medii sau mici.

Niciodată nu se va putea spune că la un eveniment de 150-200 de persoane sala pare prea mare, sau că la un eveniment de 500 persoane, sala pare prea mică - The MAN este conceput astfel încât să poată găzdui ambele tipuri de evenimente.

Prețuri mici, lux maxim, la JENI PALACE

Orice nuntă din 2021 beneficiază de un discount uriaș, de până la 40% în funcție de eveniment.

JENI Palace se mândrește cu cele mai bune oferte de nuntă din Suceava. Oferta pentru o nuntă la JENI Palace este incredibilă și extrem de tentantă, pentru că absolut orice nuntă făcută la JENI Palace beneficiază de un discount extraordinar la meniu și de un pachet unic pe lângă meniu, care nu se regăsește la nici un alt salon de evenimente din Suceava.

Orice nuntă din 2021 sau 2022 beneficiază de un discount care poate ajunge până la 40% din prețul de bază.

JENI Palace oferă cele mai mici prețuri din Suceava pentru meniul de nuntă, iar serviciile de bucătari și ospătari nu se plătesc separat, fiind incluse în preț. La JENI Palace nu se plătește vreo taxă pe sală.

La JENI Palace nu se plătește cafeaua, fiind gratuită, indiferent câte rânduri se dorește.

La JENI Palace decorarea sălii este gratuită, iar demifotolii, fețe de masă, pâinea sau șervețelele nu se plătesc separat.

Formații de nuntă cadou, fotograf și videograf de nuntă cadou, aranjamente florale, cafea și șampanie gratis

JENI Palace are promoții aparte pentru fiecare nuntă, putând oferi, în funcție de numărul de invitați și de ziua sau luna nunții, și un pachet care include: formația de nuntă gratis, fotograful și videograful de nuntă gratis, decorațiunile de nuntă gratis, băuturile gratis.

În funcție de eveniment, o mireasă își va putea alege aproape orice formație de nuntă din Suceava, iar noi o vom plăti. Cu alte cuvinte, nu mai plătesc mirii muzica de nuntă, ci o plătește JENI Palace sub formă de cadou.

La fel și cu fotograful de nuntă sau cu videograful de nuntă din Suceava. Mirii își vor alege fotograful sau videograful de nuntă preferat, iar ei îi vor plăti.

JENI Palace are inclusiv oferte în care plătește decorațiuni de nuntă sau candy-barul de nuntă. Toate aceste oferte sunt supuse, desigur, anumitor condiții legate de data nunții sau de numărul de invitați.

În cazul nunților mari, pot plăti și băuturile, iar în cazul nunților de joi sau de vineri sau a celor de weekend, mai mari, se poate primi și o excursie în Dubai la un hotel de 5 stele.

Singura sală de nunți din România care a oferit cadou excursii în Dubai

JENI Palace este singurul salon de evenimente din Suceava care a oferit și oferă cadou o excursie în DUBAI pentru mirii și miresele care fac nunta aici. Pentru 2021 și 2022 există aceeași promoție - Excursia în Dubai.

Așadar, dacă faci nunta la JENI Palace, poți câștiga o excursie în Dubai la un hotel de 5 stele.

Meniul de nuntă, flexibil și adaptabil total, la JENI Palace

De multe ori mirii își pun problema astfel: „Îmi doresc foarte mult sa fac nunta la JENI Palace – totul arată extraordinar, modern, elegant, incredibi - dar eu vreau un meniu de nuntă care sa fie tradițional”.

De aceea, bucătarii de la JENI Palace sunt pregătiți sa elaboreze meniuri tradiționale, dar în același timp să le dea și un aer modern, avangardist.

La JENI Palace se personalizează meniurile în cel mai mic detaliu, împreună cu mirii, nu se dă un meniu standard. Fie că se dorește un meniu de nuntă care să încline mai mult spre elementul tradițional, fie că se dorește un meniu care sa fie fițos, avangardist și modern, pentru bucătarii de la JENI Palace nu este decât o provocare la care se găsește rezolvare.

“Suntem deschiși, suntem flexibili, suntem de-acord că nici o nuntă nu seamănă cu alta și trebuie să mulțumim toate categoriile de vârstă!”, spun reprezentanții sălii de nunți JENI Palace.

Balroom Suceava – servicii de înaltă clasă

Respectul față de client este o prioritate pentru tot personalul JENI Palace, care manifestă o atenție la detalii ieșită din comun.

De altfel, atenția la detalii este prioritatea saloanelor JENI Palace.

“JENI Palace îşi extrage totalmente energia din echipa de profesionişti care transformă orice eveniment într-o amintire memorabilă. Fie că vorbim despre echipa de manageri, de ospătari sau de bucătari, la JENI Palace nu veți întâlni niciodată servicii mediocre sau modeste, ci de înaltă clasă. De aceea avem cele mai mari note din recenzii, pentru că punem preț pe detalii chiar și când toți ospătarii trebuie să aibă cravate de aceeași culoare, cămăși de aceeași culoare, pantaloni și ciorapi de aceeași culoare. Deci, poți sta liniștit, pentru că nunta ta la JENI PALACE va fi una în care personalul este coordonat în spiritul profesionalismului”, spune managerul sălii de nunți, Andrei Mandachi.

O nouă sală de evenimente la JENI Palace pentru anul 2021

JENI Palace va inaugura în aprilie 2021 cea mai nouă sală de nunți din Suceava, cu o capacitate de maxim 250-275 de locuri.

Sala va fi situată tot în complexul JENI Palace și va avea o terasă cu palmieri senzațională, de tip grădină. Noua sală de evenimente va fi o combinație extravagantă între sala The MAN și sala The QUEEN, va fi de-asemeni plină de oglinzi și de decorațiuni spectaculoase. Avantajul este că în grădina acestei noi săli se vor putea organiza pe tot parcursul anului 2021 nunți în aer liber, astfel că cei care au emoții pentru anul viitor, vor putea răsufla ușurați.

JENI Palace– Un concept unic de nuntă în Suceava

Situat în cea mai nouă și modernă zonă din oraș, pe bulevard Sofia Vicoveanca, JENI Palace este un nou și frumos salon de evenimente din Suceava și unul dintre cele mai extravagante și exclusiviste saloane din România. Inaugurată în august 2019, sala de nunți JENI Palace a cunoscut deja un succes imens în rândul tuturor mirilor din Suceava, care sunt fascinați de luxul fabulos, de detaliile incredibile, de extravaganța și de bunul gust al salonului. Astfel, într-un timp record, JENI Palace și-a câștigat reputația de cea mai frumoasă sală de nunți din Suceava, majoritatea celor care au văzut-o exprimându-și convingerea că este una dintre cele mai spectaculoase nu doar din Suceava, ci chiar din România.

JENI Palace reprezintă investiția omului de afaceri Andrei Mandachi, care a cheltuit pentru acest proiect peste 1,6 milioane de euro. Antreprenorul este și cel care a construit Palatul Alexander, un alt complex de saloane de evenimente care a înregistrat un succes uriaș în cadrul nunților din Suceava.

