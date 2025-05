Colectare eficientă

Lucrările efectuate pentru îmbunătățirea accesului și a siguranței publice în Parcul Șipote au aproximativ aceeași valoare cu cât s-a încasat în prima parte a anului, în plus, din administrarea Piețelor și Bazarului – anunță noua conducere a Primăriei Suceava.

Astfel, în perioada ianuarie-aprilie 2024, încasările de la Piețe și Bazar au fost în valoare de 2.272.278 lei. În aceeași perioadă din 2025, încasările au crescut semnificativ, ajungând la 3.767.834 lei.

”Această creștere de 1.495.557 lei se datorează eficientizării colectării chiriilor și a taxelor forfetare, ca urmare a măsurilor adoptate de noua administrație.

Prin grija față de banul public și o gestionare responsabilă a resurselor, această sumă suplimentară colectată în cele 4 luni a fost echivalentă cu investițiile realizate în Parcul Șipote:

- reparații ale aleilor,

- lucrări capitale la scările metalice,

- reabilitarea iluminatului public.

Valoarea totală a acestor lucrări a fost de 1.488.486 lei, la care se adaugă TVA, rezultând un total de 1.771.298 lei”, a explicat viceprimarul Ioan Dan Cușnir.

Investițiile realizate recent au readus Parcul Șipote în circuitul de agrement al orașului, oferind sucevenilor un spațiu public sigur, modern și primitor.

”Este doar un exemplu concret al modului în care administrația locală transformă eficiența financiară în beneficii directe pentru comunitate. Toate sumele colectate în plus vor fi direcționate către proiecte care contribuie la creșterea calității vieții în Suceava. Am promis că <O să facem Suceava Bine!> Am promis. Facem!”, a adăugat viceprimarul Cușnir.