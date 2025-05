O carte pe zi: „Trăind cu zeii”

Autor: Neil MacGregor

Traducător: Irina Dubsky

Apariție: 2020

Nr. pagini: 512

Editura: Litera

Neil MacGregor a fost director al National Gallery de la Londra între 1987 și 2002, director al British Museum între 2002 și 2015. A mai publicat „A History of the World in 100 Objects” (O istorie a lumii în 100 de obiecte), „Shakespeare’s Restless World” (Lumea neobosită a lui Shakespeare) și „Germany: Memories of a Nation” (Germania: Memorii ale unei națiuni), traduse în peste 12 limbi.

Descriere

„Trăind cu zeii” oferă o perspectivă la nivel global pe tot parcursul istoriei, lansând întrebări despre obiecte, locuri și activități umane, în încercarea de a înțelege semnificația credințelor religioase în contextual vieții publice a unei comunități sau a unei națiuni, modul în care acestea modelează relația dintre individ și stat și contribuția lor la construirea identității noastre.

„Trăind cu zeii” tratează un aspect central al existenței umane, anume că nu există nici o societate ai cărei membri să nu împărtășească o sumă de credințe și de convingeri de bază – o credință comună, o ideologie sau o religie – care depășesc viața fiecărui individ și reprezintă o componentă esențială a unei identități comunitare. Aceste credințe au nemăsurata putere de a defini – și de a dezbina – popoare. Mai mult, reprezintă o forță propulsoare în sistemele politice din multe părți ale lumii de azi. Uneori sunt de natură seculară, exemplul cel mai evident fiind acela al naționalismului, dar, de-a lungul timpului, au fost de cele mai multe ori de natură religioasă, în sensul cel mai larg al termenului.

"Trăind cu zeii" nu este nici pe departe o istorie a religiilor, nici o pledoarie în favoarea credinței, și cu atât mai puțin o apărare a unui anumit sistem de credință. De înțelegerea modului în care trăim cu zeii noștri depinde și modul în care alegem să trăim cu semenii noștri.

Ce spun criticii

„Această carte minunată ne poartă prin toate colțurile lumii.“ (Tom Holland, Observer)

„O carte extraordinară.“ (Mary Beard, Guardian)

„Scopul lui MacGregor a fost mereu să-i facă pe oameni să își regândească locul în lume și să redescopere ce înseamnă să fii om.“ (Simon Schama, Financial Times)

„Spiritual și isteț scrisă, complex construită, dar mereu ușor de citit.“ (R.J.W. Evans, New York Review of Books)