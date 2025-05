Vineri, 9 Mai 2025 (14:01:06)

Într-un concurs unde fiecare discurs a spus o poveste, a reușit să o spună pe cea mai memorabilă.

A transformat cuvintele în emoție și emoția în aplauze sincere. A demonstrat că puterea unui discurs nu stă doar în fraze bine alese, ci în sinceritatea cu care sunt rostite.

Eleva Maria Schipor, din clasa a X-a, de la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, este învingătoarea ediției din acest an a etapei naționale a Concursului de Discurs Public în Limba Engleză (Public Speaking). Rezultatul remarcabil i-a deschis calea către Londra, unde-și va spune povestea în fața unui ilustru juriu, care va arbitra discursurile celor mai talentați tineri oratori din lume.

În zilele premergătoare plecării, Maria ne-a mărturisit că este onorată că va reprezenta România la o competiție de acest calibru, că așteaptă cu entuziasm și curiozitate etapa internațională.

„Privesc acest eveniment nu ca pe o competiție neapărat, ci ca pe o oportunitate de schimb cultural, de a-mi împărtăși ideile, de a cunoaște, de a învăța, de a crește.

Am încrederea că va fi o experiență plăcută.

Vreau să mă concentrez pe ceea ce am de transmis, pe idee și mesaj.

La Londra vor fi cinci zile pline, e un soi de tabără, cu workshop-uri, sesiuni de public speaking, activități. De asemenea, vom vizita Londra, vom merge la The Globe Theatre, la Romeo și Julieta, de William Shakespeare, ceea ce mă încântă”, povestește adolescenta.

· „Contează să împărtășești o idee care merită auzită”

Atât pentru finala de la București, cât și pentru finala de la Londra, tema propusă a fost "We know what we are, but not what we may be", William Shakespeare/ (Știm cine suntem, dar nu ce putem deveni), iar în construcția discursului, Maria a avut ca inspirație povestea străbunicului ei.

„M-am gândit cum pot să tratez acest citat într-o manieră în care nu ar face-o toată lumea, să fie o abordare diferită. M-am uitat înapoi și am găsit o poveste a străbunicului meu care m-a impresionat și m-a inspirat de când eram mică.

Adolescent fiind, dintr-o familie de fermieri, un buștean i-a căzut peste un picior, provocându-i o rană gravă. Piciorul i-a fost amputat, rămânând fără perspectiva de a deveni fermier. Astfel, părinții l-au îndrumat către educație, către studiu, devenind ucenic, apoi inginer. Am vorbit despre acest moment de cotitură care l-a determinat să se educe, să-și reseteze viitorul. În discursul de 5 minute am spus povestea lui, apoi m-am întors la mine, la un moment delicat prin care am trecut în urmă cu un an, apoi am tras câteva concluzii.

<A log is an oportunity to grow>, este propoziția cheie din discursul meu”, a mărturisit Maria.

A scris și a rescris discursul de câteva zeci de ori, transformându-l într-o confesiune, un moment de sinceritate, o poveste spusă cu maturitate și curaj, unde fiecare cuvânt a contat.

Am întrebat-o pe Maria ce calități cântăresc mai mult într-un discurs, cum poți capta interesul asistenței: „E un pachet amplu care presupune claritate, fluență, dicție, încredere, argumente, tehnici nonverbale și altele. Totodată, contează să se simtă că e al tău, că ești sincer, că împărtășești o idee care merită auzită”.

· Două discursuri la Londra

Pentru etapa de la Londra, competitorii au avut de pregătit și un al doilea discurs (cel de semifinală) - "Unity, to be real, must stand the severest strain without breaking", Mahatma Ghandi/ (Unitatea, pentru a fi reală, trebuie să suporte cele mai severe tensiuni fără să se rupă).

„Ar fi fost mult mai sigur să merg cu o poveste personală, dar am vrut să încerc și altceva.

Am făcut un speech care face referire la Piramida lui Maslow, dar l-am suprapus cu o pasiune de-a mea și anume urcatul pe munte.

Mi-am imaginat piramida lui Maslow ca fiind o călătorie pe munte și îi invit pe toți oamenii din sală în această călătorie.

Urcăm împreună, dar apoi îi ajutăm pe cei de la baza piramidei să ajungă sus. Am văzut unitatea ca sprijin, susținere și încredere”, a povestit adolescenta.

· Pasionată de limbi străine, teatru citit și munte

Să te joci cu cuvinte, cu fraze, să capeți încredere în tine și să îți învingi teama de a vorbi în fața unui auditoriu cere antrenament și pregătire temeinică.

În clasa a VIII-a a făcut cursuri de teatru la Dream Boutique, cu actrița Clara Popadiuc, iar dintr-a IX-a face parte din trupa de teatru a liceului, The Knockers, coordonată de prof. Camelia Butnaru, activități despre care spune că au contribuit semnificativ la perfecționarea dicției, lejeritatea de a vorbi în public, de a fi pe o scenă.

În clasa a IX-a a frecventat cercul de dezbateri al Colegiului „Petru Rareș”.

De asemenea, dansul sportiv pe care l-a practicat ani buni a ajutat-o la gestionarea emoțiilor dinaintea și din timpul competițiilor, la încredere.

În plus, Maria are o engleză impecabilă, cursivă, pe care o vorbește fluent din copilărie, fiind pasionată de limbile străine de altfel.

Este atrasă de munte, lectură și capoeira.

The International Public Speaking Competition 2025, de la Londra, se desfășoară în perioada 12 – 17 mai, sub organizarea ESU (English Speaking Union), cea mai mare asociație a vorbitorilor de limbă engleză din lume, cu filiale în toate țările.

Este pentru al doilea an consecutiv când România este reprezentantă la Londra de o elevă a Colegiului Național „Petru Rareș”.

În 2024, Giulia Chiriac (în prezent elevă în clasa a XII-a) a obținut titlul de vicecampioană mondială la Public Speaking.