Cioburi de metaforă

Cea de-a XXIII-a ediţie a Festivalului Național de Satiră și Umor ,,Zâmbete în Prier’’ s-a desfășurat în ziua de 27 aprilie 2025, evenimentul fiind găzduit de Casa Culturii din orașul Vișeu de Sus.

Umoriști din toată țara au fost întâmpinați, încă de sâmbătă după-amiază, la Pensiunea ,,Potcovaru’’, de către doamna Silvia Grad, gazdă nemaipomenită pe toată durata desfășurării… ostilităților, persoană care a demonstrat că în Maramureș ospitalitatea este menținută, în continuare, la cote foarte ridicate.

Duminică, începând cu ora 10, a avut loc festivitatea de premiere, remarcându-se - ca de fiecare dată - domnul Lucian Perța, sufletul Festivalului maramureșean, alături de acesta fiind directoarea Casei de Cultură, doamna Ileana Horj, și mulți alții care - ca peste tot - se văd mai puțin, dar fără ei nimic nu ar fi așa cum ar trebui să fie.

Conform tradiției, nu a lipsit nici de această dată domnul primar Vasile Coman, însoțit de viceprimarul Marius Andreica, cei care împreună cu domnii consilieri locali și cu sponsorii, ing. Mihai Boga și dr. Vlad Lazu, au făcut posibilă respectiva manifestare culturală.

A fost un regal de epigramă, parodie, gazel și pantum, susținut de către premianți, cu replici spumoase din sală, spre deliciul celor prezenți, iar premiile au fost însoțite de vestitul… lapte de pupăză (horincă) dezlegător de limbi și legător de prietenii.

După masa de prânz, gazdele noastre au organizat o excursie, cu căruțele, pe Valea Vinului, acolo unde - lângă celebrele borcuturi - s-a învățat ,,bătuta vinului’’ și s-a vizitat casa părintească a Firuței Prezășului (doamna Perța!), cei prezenți admirând o minunată colecție de caricaturi care-l reprezintă pe domnul Lucian Perța, precum și bogata bibliotecă a familiei. A fost o experiență de neuitat și o bucurie a spiritului pe aceste meleaguri locuite, cândva, de dacii liberi, fiind astfel cu atât mai ușor de înțeles originea felului mândru de a fi al moroșenilor. Pe drumul de întoarcere am apreciat, încă o dată, priceperea cu care și-au condus superbii cai (câte doi la fiecare căruță) cei doi vizitii, Nicu și Vasile, oameni sociabili și prietenoși, poate și pentru că am fost cuminți și n-am dat, după ei, cu… bolovan. De-a lungul întregului traseu am fost însoțiți, ghidați și pozați de către Cătălin, Alina și Eva Perța (plus mezina familiei), alături de prietena Maria Cristina Șimon, care ne-a înveselit sufletele cu strigăturile și cântecele locului.

Seara, participanții au fost invitați la masa festivă, acolo unde, printre bucatele tradiționale stropite cu vin și horincă, s-au strecurat și concursurile ad-hoc, câștigătorii fiind premiați de către vișeuanii generoși aflați în sală. Muzica din Maramu a completat această frumoasă reuniune, vocea tinerei interprete Rebecca Danci, participantă la concursul ,,Românii au talent’’, încântând audiența, alături de o formație locală alcătuită din trei tineri talentați (o fată și doi ceterași).

Și cum tot ce-i fain nu ține mult, după o noapte relativ liniștită, a venit și ziua plecării. Luni, după micul dejun, urmat de pozele, îmbrățișările și pupăturile de rigoare, ne-am luat rămas bun de la organizatori și de la doamna Grad, simpatica proprietară a pensiunii ,,Potcovaru’’, cu regretul că Festivalul ,,Zâmbete în Prier’’ nu se organizează măcar de două ori pe an…

Suntem foarte mulțumiți

C-am scăpat… nepotcoviți!

prof. Constantin MOLDOVAN

Până săptămâna viitoare vă doresc să fiți iubiți, iubind!