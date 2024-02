Proiect aprobat

Părinții din comuna Ipotești vor avea în perioada următoare posibilitatea de a-și duce copiii la una dintre cele mai moderne școli din județ. Asta după ce proiectul depus de conducerea Primăriei Ipotești a fost aprobat de Ministerul Dezvoltării. Proiectul intitulat „Dezvoltarea de școli verzi, construcție nouă” va fi finanțat prin fonduri europene (PNRR), iar valoarea totală este de 22.412.562,07 de lei (4,5 milioane de euro), din care 22.049.612,07 de lei sunt cheltuieli eligibile. Construcția nouă va fi amplasată pe strada Decebal, cu un regim de înălțime P+2 pe o suprafață construită desfășurată totală de 2385,86 mp. Va avea 30 de săli de clasă, inclusiv laboratoare, săli de depozitare, cancelarie, secretariat, cabinet medical. În clădire vor exista holuri și grupuri sanitare la fiecare nivel raportate la numărul de elevi. De asemenea, în proiect sunt prevăzute spații exterioare de recreere și activități extrașcolare.

Dumitru Gulei, primarul comunei Ipotești, a declarat că speră ca lucrările la noua școală să înceapă cât mai rapid. ”Cum am mai spus și cu alte ocazii, copiii reprezintă viitorul nostru, iar eu în calitate de primar am obligația să le creez cele mai bune condiții pentru a învăța. Or, această școală este doar un exemplu în ceea ce privește investițiile în educație care se fac în comuna Ipotești. Va fi cea mai modernă școală din județ, iar în acest fel copiii noștri vor avea un cadru propice pentru dezvoltare pe termen lung”, a arătat primarul Dumitru Gulei.