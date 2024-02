Minte de grecotei australian!

Sâmbătă, la ora la care aş fi putut face multe alte lucruri, iar unele chiar folositoare, m-a furnicat să mă uit la meciul dintre Everton (o echipă care pare genetic anostă!) şi Tottenham, o altatot aşa, ba parcă şi mai şi, întrucât deşi a avut mai mereu cel puţin câte un atacant de marcă, niciodată jocul ei nu a avut absolut nimic atractiv. Cum de ce m-am uitat totuşi? Păi, în aşteptarea prezenţei lui Drăgușin pe teren, fiindcă de ani întregi am tot aşteptat să mai văd un român în Premier League. Dacă nu mă înşală memoria, Radu Drăgușin fusese pe foaie la toate cele 3 meciuri disputate de Tottenham de când a fost cumpărat de londonezi, la unul din meciuri rămânând doar acolo, iar în celelalte jucând câte câteva minute, parcă vreo 15 în total. Cel de la Liverpool, contra lui Everton, ar fi fost al treilea bifat de el pe teren, şi chiar mă aşteptam să fie introdus încă de la început, să fie titular adică, mai ales că adversarănu îi era vreuna din echipele de top sau de legendă, ci una perfect mediocră în toată existenţa ei, acum aflată chiar la retrogradare, în timp ce Tottenham se luptă pentru locul care să-i asigure prezența în Champions' League. În plus, fiind şi ziua lui, mi se părea logic caantrenorul să îi facă acest cadou. N-a fost să fie. Radu Drăgușin a fost lăsat pe bancă, iar Tottenham, aflată la cârmă încă din prima repriză, era supusă unei presiuni turbate, Everton atacând spre final cu disperare în căutarea egalării. Ei bine, fix în minutul 89, când toţi cei din teren erau cabăgaţi în priză, antrenorul lui Tottenham face cea mai cretină schimbare imaginabilă, băgându-l în joc pe Drăgușin, "îngheţat" pe bancăpână atunci. Nu-i nicio mirare: Radu a avut 3 intervenţii absolut aiurea, la fiecare putându-se dicta fault, două din ele fiind în careu, deci penalty! Chiar râdeam, zicându-mi că poate şi arbitrul ştie că e ziua lui şi i-a făcut cadoul de a nu fluiera. Aaaa, cine-i antrenorul? Să vă spun: un grecotei din Atena, devenit australian (a jucat vreo 4 meciuri la Australia under 21!), apoi şi antrenor tot în Australia, de unde nu ştiu cum a ajuns la Celtic, cu care a câştigat două titluri (păi, la Celtic, ai de jucat 2 meciuri pe sezon: alea cu Rangers, deci cum să n-ajungi campion!?), ceea ce l-a adus la Tottenham! Cum să pui antrenor la Tottenham un grecotei australian!? A cărui puţină minte îi spune să bage în ultimul minut un fundaş central când echipa lui e sub asediu!