Cafenea (și... muzică). Cafeaua și muzica clasică au multe asemănări evidente. Ele pot fi uneori ușoare, alteori robuste. Există conexiuni între aceste două lumi care poate nu sunt la fel de cunoscute, dar sunt cu siguranță fascinante. Iată câteva dintre ele. - J.S. Bach a susținut adesea concerte la cafeneaua sa preferată din Leipzig, Zimmerman’s Coffee House. În acest timp, el a scris o minioperă comică numită ”Schweigt stille”, în care unul dintre personaje era dependent de cafea. Piesa muzicală este cunoscută sub numele de Cantata cafelei. - Beethoven obișnuia să-și înceapă ziua cu o ceașcă de cafea preparată exact din 60 de boabe de cafea. De ce 60? Unii care l-au studiat pe compozitor susțin că Beethoven credea că acesta este numărul optim necesar pentru o ceașcă de cafea perfectă. Pentru referință, o ceașcă de cafea modernă conține 10 boabe sau mai puțin. Lui Beethoven, cu siguranță, îi plăcea cafeluța mult mai puternică. - Cu aproximativ două luni înainte de a muri, Mozart i-a scris soției despre faptul că a jucat biliard după care a comandat cafea neagră și a fumat o „pipă minunată de tutun”. Cafeaua își face apariția chiar în opera Don Giovanni. - Rossini a observat că efectele cafelei dispăreau după o utilizare constantă: gurmand din fire, Gioacchino Rossini a fost auzit spunând: „Cafea este o chestiune de cincisprezece sau douăzeci de zile: din fericire este chiar timpul necesar pentru a scrie o operă”. - Multe cafenele vieneze frecventate de compozitori celebri sunt încă în funcțiune: Café Landtmann, de exemplu, a fost înființată în 1873 și a fost un loc frecventat de Gustav Mahler. Anton Bruckner a frecventat Hotel Imperial. Se pare că lui Mozart îi plăcea Cafe Frauenhuber. Cafe Dommayer a fost locul primului spectacol al lui Johann Strauss Jr., unde el și orchestra lui au avut un succes instantaneu. (belesprit.ro)

Whiskey sau whisky?Foarte des găsim această băutură scrisă sub ambele denumiri. Nu este o greşeală, chiar există o diferenţă majoră între cele două variante. Felul în care este scrisă denumirea, whiskey sau whisky, ţine de ţara de origine, notează ”tastingtable.com”. Astfel, produsele irlandeze şi americane, precum bourbon, sunt cunoscute ca whiskey, iar cele din Scoţia, Canada şi Japonia sunt promovate ca whisky. Probabil pentru multă lume nu are importanţă această diferenţă, însă experţii şi iubitorii acestei băuturi ţin foarte mult la respectiva literă în plus sau în minus. Chiar celebrul cotidian ”The New York Times” a acceptat, după ani de zile, să folosească ambele denumiri, în urma nemulţumirilor specialiştilor din domeniu.

Dragoste.„A iubi un om înseamnă a-i spune implicit: Tu nu vei muri niciodată!” (Gabriel Marcel)

Iluzie. ”Credeai că eşti stăpânul lumii, ţinând globul în palmă, cu muşchii abia tresărind? Te-ai înşelat şi te-ai năruit în ţărână cu toată voinicia ta. Şi uite, lumea merge mai departe fără tine, aşa cum va merge întotdeauna, fără a se sinchisi de nimeni şi de nimic, soarele răsare la fel cum face de milioane de ani şi milioane de ani, şi toată această mecanică se repetă regulat şi tăcut, până în vecii vecilor.” (”Scrisoare de dragoste”, Mihail Drumeș)

Insula misterioasă.”Vine o vreme când suntem părăsiți, nu, nu de oameni... ci de personajele cărților citite în copilărie. Nu mai putem pluti 5 săptămâni în balon, nu mai călătorim spre centrul pământului. Adio, 2 ani de vacanță! Un ultim salut... și căpitanul Nemo se scufundă, definitiv, cu al său Nautilus... Umblăm tot mai tăcuți și mai triști, noi, cei rămași pe un țărm... (...) Mi-aș da toate bilele și cioburile, timbrele, zmeiele copilăriei... ca să mai fim lăsați o dată să văruim gardul lui Tom Sawyer... Să revăd în minte marchizele topite de-amor, în calești cu vizitii îmbrăcați jumătate în alb, jumătate în negru... O mie și una de după-amiezi, hoinărind pe străzile înguste și în pantă ale unui orășel...” (Emil Brumaru, ”Insula misterioasă”)

Pornografie.”Pornografia este erotismul altora.” (André Breton)

Amour.”Copiii care se iubesc se-mbrăţişează în picioare / Lângă porţile nopţii / Şi trecătorii îi arată cu degetul / Dar copiii care se iubesc / Nu sunt acolo pentru nimeni / Şi numai umbra lor / Înlănţuită, umbra tremură în noapte / Stârnind mânia trecătorilor / Mânia şi dispreţul lor şi râsetele şi invidia / Copiii care se iubesc nu sunt acolo pentru nimeni / Ei sunt în altă parte, dincolo de noapte / Mult mai presus decât lumina zilei / În orbitoarea strălucire a primei lor iubiri." (Jacques Prevert, "Copiii care se iubesc")

Parfum.”O femeie ar trebui să poarte aroma parfumului ei acolo unde vrea să fie sărutată”, spunea Coco Chanel, pe bună dreptate, nu-i așa?

Dezamăgire.„Nu mai vreau să trăncănesc. La ce foloseşte? Sânt mâhnit. Nici vehement şi nici supărat. Mâhnit. Vorbim cu toţii în vânt, pentru că nimic nu se schimbă. Aleg să nu mă mai implic în societate. O fac pentru prima şi ultima oară. Ceea ce trăim este o telenovelă. Dar nici sensul peiorativ al ideii de telenovelă nu mai este suficient pentru ce trăim. E o manea. De prost gust. Decât să vorbesc fără rost, nu-i mai bine să mă uit la salcia asta?” (din ultimul interviu acordat de Ștefan Iordache revistei ”Jurnalul Național”)

Trucuri(de la bunica). Tortul/prăjitura se va tăia perfect folosind un cuțit cald. Pentru a avea rezultate mai bune atunci când pregătești un desert, ar fi bine să lași untul și ouăle la temperatura camerei peste noapte. Se recomandă ca friptura să nu se săreze înainte de a fi prăjită, pentru că sarea o poate usca excesiv şi o face să își piardă aroma. Atunci când trebuie să adaugi apă în mâncare, ar fi bine să foloseşti apă fierbinte. Dacă vrei ca piureul de cartofi să iasă mai pufos, adaugă o linguriţă de oţet. Legumele fierte își păstrează culoarea dacă, imediat ce le-ai scos din apa în care au fiert, le pui într-un vas cu apă rece sau cuburi de gheaţă. Dacă ai pus prea multă grăsime în mâncare, adaugă un cub de gheaţă. Aceasta atrage grăsimea şi astfel se poate scoate mai uşor din mâncare. Dacă ai scăpat prea multă sare în supă, adaugă un cartof. El va absorbi sarea în exces. Adaugă sare peste peşte cu 10-15 minute înainte de a îl prăji sau pune pe grătar. Înainte de pune cartofii la prăjit, este recomandat să îi scurgi de apă şi să îi ştergi cu un şervet uscat.

Diavol.”Diavolul nu mai îngrozește, ci atrage! E mai periculos decât înainte, pentru că de ce te îngrozești știi să te ferești, iar de ce te atrage nu vrei să te ferești.” (Mitropolitul Bartolomeu Anania)