Pas de melc

Să apelezi la justiția din România, iar Suceava nu face excepție de la această regulă, este ca și cum te-ai logodi cu ghinionul. Un accident soldat cu doi morți în municipiul Suceava, petrecut în decembrie 2016, nu are parte de nici o soluție judecătorească nici măcar până acum. De mai bine de 7 ani dosarul stă fie la parchet, fie la instanțele de judecată, iar prescripția bate la ușă. Asta înseamnă că există probabilitatea foarte mare ca nimeni să nu răspundă pentru două vieți curmate, doi oameni care nu au avut absolut nici o vină în afară de aceea că erau la locul nepotrivit, în momentul nepotrivit.

Teribilul accident s-a petrecut în dimineața zilei de 28 decembrie 2016, în intersecţia de la Nordic, din municipiul Suceava. Nenorocirea s-a petrecut în jurul orei 10.00, în intersecţia în care se circula nesemaforizat, după ce un autoturism a distrus în zilele anterioare stâlpul pe care era montat unul dintre semafoare. Un taxi Dacia Logan care îi avea pasageri pe o femeie în vârstă de 74 de ani şi un bărbat de 70 de ani cobora pe bulevardul George Enescu spre intersecţia de la Nordic, după ce îi luase pe cei doi clienţi din zona cartierului Zamca. Ajuns în intersecţia în care semafoarele erau oprite, în urma unui accident petrecut cu o seară înainte, taximetristul a virat stânga, spre strada Universităţii. În acel moment, venind din sens opus, dinspre Curcubeul, un autoturism de teren marca SsangYong a intrat pe prima bandă în intersecţie şi a lovit în plin taximetrul Dacia Logan. În urma impactului deosebit de puternic în zona portierei din dreapta spate a taximetrului, acesta s-a rotit în aer şi a fost aruncat pe trotuarul din preajmă. Impactul a fost devastator, Mihai Negruş, pasagerul în vârstă de 70 de ani, fiind aruncat din autoturism pe asfalt, iar Maria Nechita Luca, femeia de 74 de ani, aflată şi ea pe bancheta din spate, fiind grav rănită.

Două echipaje de ambulanţă şi un echipaj de descarcerare ajunse la faţa locului i-au găsit pe cei doi în stare de inconştienţă şi, după ce s-a încercat resuscitarea bărbatului în plină stradă şi s-a procedat la descarcerarea femeii din taxi, ambele victime au fost transferate cu ambulanţele la Unitatea de Primire Urgenţe a Spitalului Judeţean Suceava.

Un șofer a expus punctul de vedere, celălalt a preferat tăcerea

Cristi Daniel Florea, şoferul taxiului, în vârstă de 43 de ani la acea vreme, ne-a declarat la faţa locului: ”Nefiind semafor, la trecerea de pietoni de pe bulevard erau două maşini oprite pe a doua bandă, acordând prioritate celor care treceau strada. În momentul în care am văzut că ele erau oprite, am dat să mă încadrez pentru a face stânga. Am reuşit să mă încadrez, iar jeepul nu am apucat să-l văd decât când a intrat în mine. A venit pe prima bandă ca o rachetă. Deci vă daţi seama cam ce impact a fost, ce viteză avea cel cu maşina de teren”.

Celălalt şofer implicat, Dan Leonte, în vârstă de 45 de ani în decembrie 2016, din Suceava, aflat la volanul autoturismului de teren SsangYong, nu a vrut să comenteze modul în care s-a produs accidentul. În urma verificării cu aparatul etilotest, rezultatele au fost negative pentru ambii şoferi.

Victimele au ajuns la spital, dar medicii nu au mai putut face nimic, astfel încât cei doi septuagenari şi-au pierdut viaţa.

Accidentul în 2016, rechizitoriul finalizat abia după 5 ani

Ancheta a fost preluată de un procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava, iar cercetările au durat, ATENȚIE, până în octombrie 2021, când a fost sesizată Judecătoria Suceava cu rechizitoriu, care îi vizează pe ambii șoferi implicați în accident. De atunci, dosarul se află în Camera Preliminară. Cu alte cuvinte, a fost nevoie de mai bine de doi ani pentru ca dosarul să treacă de această fază, primul termen de judecată fiind stabilit abia pe 28 februarie.

Practic, din momentul producerii accidentului au trecut mai bine de 7 ani, iar în câteva luni va interveni prescripția răspunderii faptelor, ceea ce va însemna că nimeni nu va răspunde pentru viețile a doi oameni. Unele persoane spun că această tergiversare ar fi fost dorită măcar de unul dintre șoferii implicați în accident și care are influențe în mai multe medii. S-a spus chiar că interes există și din partea firmelor de asigurări, care ar avea de plătit sume importante drept despăgubire pentru ca acest dosar să se lungească la nesfârșit. Nimic din toate acestea nu poate justifica însă suferința familiilor celor doi septuagenari și pierderea suferită prin decesul celor dragi.