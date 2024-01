Miercuri, 31 Ianuarie 2024 (12:50:57)

Primarul de Suceava, Ion Lungu, a declarat, miercuri, în conferință de presă, răspunzând la întrebarea unui jurnalist, că a fost avertizat de mai multe persoane că imaginea îi va fi afectată și că riscă să piardă alegerile pentru un nou mandat, dacă își angajează nepotul în funcția de arhitect șef la Primăria Suceava, dar și-a asumat acest lucru.

„Eu nu lucrez electoral. Mi-au spus mulți că am pierdut, că am pierdut alegerile... Cum va vrea Dumnezeu așa va fi. Eu văd partea plină a paharului, că după Revoluție, pentru prima oară, Suceava are un arhitect șef, cu viziuni moderne, apreciat în lumea arhitecților. Singurul lui păcat, singura lui vină este că este nepotul meu. (...) Este o decizie pe care mi-am asumat-o. El îndeplinește condițiile de un an de zile. Nu i-am făcut nici o favoare. Nu este ilegal, rămâne partea morală, dar nu cred că dacă e nepotul meu trebuie să fugă din țară”, a declarat Ion Lungu. Acesta a mai spus că nepotul său este absolvent al Facultății de Arhitectură de la Iași, că s-a ocupat de urbanism la Primăria Moara, de unde a venit prin transfer la Primăria Suceava, iar la Suceava „și-a dovedit profesionalismul, a avut o contribuție esențială la aprobarea Planului Urbanistic General”.

Primarul a mai spus că aceasta a fost ultima oară când răspunde la întrebările jurnaliștilor pe această temă.