Deputatul PNL de Suceava Bogdan Gheorghiu îi invită pe membrii PSD să participe la mitingul împotriva extremismului organizat de liberali duminică, 4 decembrie, în centrul Sucevei. Bogdan Gheorghiu a precizat că evenimentele care au avut loc duminica trecută la Suceava, pe de o partea invitația pe care liderul PNL Gheorghe Flutur i-a făcut-o președintelui AUR, George Simion, de a participa la o discuție civilizată și pe de altă parte mitingul AUR de la Suceava, au general foarte multe reacții.

„Am primit un număr covârșitor de mesaje de apreciere și susținere, pe lângă injuriile și calomniile unor indivizi total necunoscuți, care mi-au întărit convingerea că marea majoritate a sucevenilor este formată din oameni cu mult bun-simț, care nu suportă mitocănia, oameni muncitori și demni, care sunt mândri de aceste locuri și mândri de ceea ce împreună am construit în ultimii 12 ani. Este ca și cum ar veni la mine acasă un individ necunoscut să țipe că nu mai trebuie să îmi zugrăvesc casa cu vecinul priceput cu care am lucrat de o viață, ci cu un necunoscut, fără ustensile și recomandări, dar de care știe el sigur că voi fi mai mulțumit. Ne-am maturizat și am învățat că din schema Caritas câștigă doar cei care o pun la cale”, a spus Gheorghiu.

El a subliniat faptul că exact același lucru înseamnă și extremismul, respectiv vinderea iluziei rezolvării tuturor problemelor reale sau mai mult induse, cu scopul de a obține votul de la români și de a ajunge în niște posturi pentru care reprezentanții acestor partide nu au muncit, nu s-au pregătit și pentru care nici măcar nu au respect. „Extremiștii vociferează împotriva a tot ceea ce cu greu am reușit să realizăm ca țară și ca regiune: locul nostru în rândul Europei de vest, care, vrem sau nu, este leagăn al civilizației, locul nostru în NATO, cea mai puternică asigurare în caz de agresiune, drept pentru care rușii au trimis armata de mercenari cu nume românești: Simion, Târziu, Șoșoacă etc. Aceștia toți de patru ani nu dorm, nu au viața personală sau un scop, altul decât acela de a vă face să credeți că România este într-o situație dezastruoasă și că, până la urmă, viața dumneavoastră, a alegătorilor, este groaznică. Bineînțeles, cu ei conducând instituțiile statului, toate problemele se vor rezolva ca prin miracol. Suntem mai înțelepți de atât! Repet, e Caritas. Investiția în aceștia nu v-o recuperați niciodată”, a încheiat deputatul liberal sucevean.