Părerea lui Dan

Una dintre cele mai dure jigniri adresate unei persoane este acuzația de lipsă de comportament civilizat. Am impresia că atitudinea civilizată are diferite înțelesuri și nu am cunoscut până acum vreo încercare, din partea personalităților educate, de prezentare clară a cerințelor minimale ale unui comportament civilizat. Familiile încearcă să își educe copiii (atunci când încearcă!) în direcția unei atitudini civilizate, cuviincioase, după concepția lor privind o atitudine corectă. În cele mai dese cazuri sfaturile părintești sunt insuficiente sau chiar greșite, deși bine intenționate. Școala nu face aproape nimic în acest sens, mărginindu-se a lupta cu ”comportamentul deviant” (adică golănesc) al elevilor. Nici măcar la ora de dirigenție nu se prezintă deosebirea dintre un comportament civilizat și lipsa de civilizație în manifestări.

În urma acestei anchilozări a societății în acțiunea de a pregăti tineri civilizați și liberi, nu doar ”frumoși și liberi” care se revoltă la comandă, de multe ori asistăm la preluare și amplificarea unor exemple din societate care sunt departe de comportamentul decent. Ne sufocă modele prezentate în mass-media care excelează prin vulgaritate verbală și comportamentală, lipsă crasă de cultură, încât te întrebi cum au trecut de clasa a V-a, și impertinența fără limite a trogloditului băgat în seamă. Dar să vedem care sunt zonele în care civilizația este înlocuită de mitocănie ce deranjează cel mai mult cetățenii decenți.

Comportamentul primitiv în spațiul public este foarte deranjant și de neevitat. La un concert pe esplanada Casei de Cultură am remarcat unii iubitori de artă mâncând mici! Ce bine se ”asortează” opereta Crai Nou cu mici și muștar. Discuțiile între prieteni se transformă în urlete reciproce ce pot fi auzite din depărtări, deși partenerii au jumătate de metru între ei. Aruncatul hârtiilor, chiștoacelor sau a recipientelor de băuturi pe stradă, trotuar și spațiu verde este aproape regulă și nu produce reacții din partea celor civilizați. Lipsa de reacție este generată de frica transmisă de mitocani!

O altă zonă în care nu putem evita manifestarea lipsei de civilizație o constituie locul de muncă. Majoritatea cetățenilor se plâng de șefi grobieni, abuzivi, lipsiți de calități profesionale absolut necesare, dar cu sprijin politic în cazul instituțiilor și companiilor de stat. În cazul firmelor private asistăm, în dese cazuri, la pumni în masă, înjurături și chiar agresiuni fizice asupra subordonaților ca mod de impunere a voinței și manifestarea educației! A devenit aproape o regulă manifestarea mitocăniei în relația cu cei subordonați, dar și a slugărniciei nătângi față de superiori. Să fie această atitudine în ADN-ul românilor? Posibil! Afară sunt excepții!!

În politică lipsa de educație este prezentă prin glume de mahala, urlete și jigniri în cele mai înalte foruri ale națiunii (parlament, consilii județene, consilii locale), demonstrându-se calitatea școlilor absolvite ”în privat”. Reprezentanții națiunii numai civilizat nu se comportă, în cele mai multe cazuri. Mai mult, au o atitudine arogantă față de educația de calitate și față de fenomenele culturale autentice, ca un efect al complexului de inferioritate!

Fără un popor educat și civilizat vom culege etern căpșuni și vom vota reprezentanți incapabili să scrie o cerere și să încheie o frază fără înjurătură.

PS: De bine. Am remarcat cu multă plăcere copii la teatrul din Suceava. Felicitări organizatorilor. Vor uita două ore de telefon. Se va deschide o ușă spre cultură? Sper!

Dan Strutinschi