Fălticeni

În după-amiaza zilei de miercuri, 10 ianuarie, la Biblioteca Municipală „Eugen Lovinescu” din municipiul Fălticeni, a avut loc lansarea volumului „Coșmar” al scriitoarei Coca Maria Udișteanu.

Lucrând o viață întreagă în sistemul sanitar, Coca Maria Udișteanu a devenit cunoscută în județ și în țară, începând cu anul 2002, prin scrierile sale. S-a lansat în literatură cu volume de poezii pentru copii, apreciate de cei mici, de părinți, de critica de specialitate și de jurii, dovadă fiind numeroasele premii obținute de cei care au recitat din lirica Mariei Udișteanu. În 2017 publică volumul de teatru scurt „Pentru voi ...”, apoi publică numeroase articole în presa locală pe care le reunește în anul 2016 în volumul „Mirabele intersectări”, iar în ultimii 10 ani s-a dedicat prozei cu caracter memorialistic, de la cea istorică, cum ar fi Al Doilea Război Mondial, până la cea de familie, de serviciu ori de sănătate.

Prezent la eveniment, primarul municipiului, prof. Gheorghe Cătălin Coman, a transmis sincere felicitări autoarei cărții, într-un gest de recunoaștere a realizărilor remarcabile pe plan profesional și scriitoricesc. Cătălin Coman a lăudat talentul și dedicarea autoarei, evidențiind contribuția semnificativă adusă culturii și literaturii locale. Apreciind eforturile depuse în procesul de creație, primarul Cătălin Coman a subliniat importanța promovării artei și a culturii în comunitatea locală.

„Începem anul cu o lansare de carte, un volum scris de o doamnă dragă nouă, Coca Maria Udișteanu, care a scris foarte multe lucrări și pentru copii, și pentru noi, cei mari. Îi mulțumim doamnei Maria Udișteanu pentru că a dorit să fie alături de noi și a ales Biblioteca Municipală pentru a ne prezenta cel mai recent volum. Doresc să transmit un mesaj de recunoștință din partea comunității fălticenene și un mesaj de susținere pentru întreaga activitate culturală pentru toți cei de față și să dea Dumnezeu să ne vedem în cât mai multe locații pentru a trăi clipe artistice, culturale de înaltă ținută”, a spus primarul Cătălin Coman.

O carte rechizitoriu

Despre volumul publicat la sfârșitul anului trecut la editura StudIS din Iași, a 15-a carte scrisă de Coca Maria Udișteanu, au vorbit scriitoarea Doinea Cernica, moderatoarea evenimentului, prof. dr. Alis Niculică, scriitorul Alexa Pașcu.

Doinea Cernica a cunoscut-o pe Coca Maria Udișteanu în urmă cu 10 ani, menționând că dorința scrisului acesteia este de a împărtăși amintiri din experiența vieții, din dragoste, autoarea volumului lansat miercuri fiind bunica iubitoare care a scris versuri pentru nepoțelul care nu dorea sa învețe poezii la grădiniță, și așa a început să scrie cărți, la început poezii, apoi proză.

„Cartea prezentată astăzi transformă o dramă personală, prin apelul la persoana a treia și prin lucrurile despre care scrie, aproape într-un rechizitoriu. Este o carte document, dar este în același timp și o carte îndurerată, este o carte tristă, o carte neagră, pentru că vorbește despre lucruri triste și întunecate: transformarea sănătății în obiect de comerț. Sunt nenumărate paginile în care foșnesc bancnotele, în care se străvăd plicuri, în care lucruri care se pot rezolva foarte ușor nu se rezolvă decât după primirea banilor. Sunt lucruri triste, cărora doamna Coca Maria Udișteanu, apelând la persoana a treia, le dă un plus de durere a generalității”, a precizat scriitoarea Doina Cernica

„Ghid de supraviețuire”în sistemul medical din perioada 2006-2010

Alis Niculică, cea care semnează și prefața „Coșmarului”, a vorbit despre cărțile publicate de Coca Maria Udișteanu, despre oamenii în halate albe care în anul 2006 au refuzat șansa la viață a unui om, dar Dumnezeu i-a arătat calea spre vindecare, despre reflecție și meditație.

„Volumul <Coșmar>este atipic pentru stilul cu care scriitoarea Coca Maria Udișteanu s-a afirmat în literatură, un stil plin de căldură, cu un umor fin și delicat, cu nuanțe de nostalgie pentru vremurile care s-au dus, cărora nu se sfiește să le arate greutățile, dar și farmecul. <Coșmarul> doamnei Udișteanu nu mai cuprinde nici măcar un strop de umor. Este un roman al disperării, al încercării de se adapta sistemului medical de după 1990, pentru ca acesta să o ajute în momentele de mare cumpănă. Nu este același sistem medical în care doamna Coca a activat vreme de aproape 40 de ani, ci un altul, total schimbat, un sistem pe care nu l-a mai recunoscut după ce s-a pensionat, și de care a avut ea însăși nevoie, dar mai ales soțul ei, în anii 2006-2010. Este un <Coșmar> sau, pur și simplu, un <Ghid de supraviețuire> în sistemul medical din nord-estul României?” – s-a întrebat scriitoarea Alis Niculică.

„Un volum argument și document”

Și scriitorul Alexa Pașcu a vorbit despre „Coșmar”, „un volum argument și document pentru adevărul care plânge și ne doare, un strigăt de revoltă împotriva unui sistem sanitar care are datoria să trateze bolnavii, dar care este bolnav pentru că face parte dintr-o societate, și ea bolnavă. Numai uitând-te pe copertă și vezi imaginea vechiului spital din Fălticeni, îți dai seama că subiectul cărții este legat de sănătate. Cu atât mai meritorie și curajoasă este această întreprindere memorialistică a doamnei Coca Maria Udișteanu, pentru că este făcută de cineva care a lucrat în domeniul sănătății”, a menționat Alexa Pașcu.

Au mai luat cuvântul profesorii Constantin Bulboacă, Lenuța Rusu, Maria Crețu și Costel Befu, reprezentantul Cenaclului literar „Erupții Dolheștene”. Și bibliotecarul-șef Nicoleta Hoștinariu a adus în prim-plan colaborarea dintre Biblioteca Municipală „Eugen Lovinescu” și scriitorii și artiștii locali, subliniind importanța sprijinului pentru inițiativele culturale.

„Esența durerii” strânsă într-o carte

La final, autoarea a evidențiat câteva aspecte semnificative din conținutul cărții și câteva motive pentru care merită citită această carte.

„Ofer o carte deosebită de tot ce am scris până acum. De obicei eu scriu cu veselie, cu bucurie, cu dragoste. Această carte nu este deloc așa. Este o carte a durerii, în care povestesc o perioadă din viața mea și a soțului meu în care am trecut prin mari greutăți și mai ales am fost foarte dezamăgită de colegii mei din sistemul sanitar, unde am lucrat o viață. Ceea ce ni s-a întâmplat nouă la un spital din Iași a fost extrem de dureros și neplăcut. Eu îmi propusesem să nu scriu niciodată ceva negativ despre acest sistem. Cartea am început-o în anul 2006, când s-a întâmplat toată treaba, iar de atunci până acum lucrurile s-au tot schimbat, dar nu în bine. Am scris-o cu durere, eu fiind cadru medical, pentru felul în care s-au purtat colegele mele cu mine. După ce o citește, la sfârșit rog cititorul să tragă singur o concluzie. Semnale de alarmă se dau în fiecare zi, iar cartea mea, pe lângă ceea ce se întâmplă cum, este blânduță, aș spune eu. Noi toți suntem țara, iar țara este așa cum suntem noi. Noi avem pretenții să avem o țară altfel, dar nu facem nimic pentru asta. A intervenit atâta ură între noi încât te întrebi dacă va mai exista vreodată acea legătură care era pe timpuri între noi. Aș vrea ca cititorii să înțeleagă că nu este o carte de critică, ci este pur și simplu esența durerii”, a mărturisit Coca Maria Udișteanu.

După ce a primit o apreciere publică din partea comunității, primind felicitări și flori, Coca Maria Udișteanu a acordat autografe.