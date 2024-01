Pentru 2024

Primul contribuabil care și-a achitat integral taxele și impozitele locale pentru anul în curs, la Primăria Suceava, a fost chiar primarul Ion Lungu.

Chiar de cum s-au deschis ghișeele de la etajul 1 din primărie, la ora 08.00, edilul Sucevei a achitat numerar impozitul pe apartament, pentru terenul aferent acestuia, pentru mijloacele de transport și taxa de ecologizare. În total 836 de lei, la care a obținut o reducere de aproape 48 de lei, pentru plata cu anticipație a impozitului pe locuință și mijloace de transport (bonificația de 10% care se acordă până la 31 martie).

„Am achitat azi, cu chitanța nr. 1, taxele și impozitele locale aferente anului 2024 la Primăria Municipiului Suceava. Pentru impozitul pe apartament și cele 2 mașini am beneficiat de reducerea de 10% din suma totală”, a spus Ion Lungu, care a precizat că an de an se preocupă de acest aspect, conștient fiind de importanța exemplului personal.

De altfel, edilul Sucevei a anunțat că din 4 ianuarie 2024, taxele și impozitele pot fi plătite numerar sau cu cardul la ghișeele primăriei, programul fiind de la 08.00 la 16.00, de luni până vineri, prin virament bancar, dar și electronic prin aplicația www.ghiseul.ro.