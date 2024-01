În familie

Rufele se spală în familie, spune o vorbă mai veche. Depinde pe cine întrebi, cum este și cazul unei familii din comuna Straja. În după-amiaza zilei de 3 ianuarie, în jurul orei 17.00, o femeie a sunat la numărul unic de urgență 112 și a reclamat că soțul ei, care era băut și fără permis de conducere, a urcat la volanul unui autoturism marca Seat, înmatriculat în Franța, și a plecat spre Vicovu de Sus.

Echipajul de poliție plecat la această sesizare i-a găsit pe cei doi soți pe drumul comunal cunoscut sub numele ”La gară”, la o distanță de circa 200 de metri de autoturismul marca Seat. Bărbatul a refuzat în prima fază să se legitimeze, dar a fost percheziționat de polițiști, care i-au găsit portofelul în care se afla cartea de identitate. Bărbatul a recunoscut că nu are permis de conducere, iar apoi a fost dus la Spitalul Municipal Rădăuți, unde a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 0,97 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, i-au fost recoltate două probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Bărbatul s-a ales acum cu dosar penal și este cercetat pentru comiterea infracțiunilor de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe” și „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.