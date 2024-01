Pentru iubitorii de artă

Asociaţia „Fălticeni Cultural” organizează în fiecare an, în municipiul Fălticeni, o serie de evenimente culturale care menţin activ publicul iubitor de artă din urbea de pe Şomuz. Aşa cum ne-a obişnuit, prima activitate va fi dedicată Zilei Culturii Naţionale, în acest an având loc proiecția filmului ”Între chin și amin”, un spectacol de poezie, imagine, muzică și balet cu Toma Enache, Manuela Hărăbor și Alexandra Svet și Concursul de recitare „Poetul lunii”, dedicat poetului Mihai Eminescu, și care va avea loc pe 15 ianuarie, începând cu ora 16.00, la Sala „Draga Olteanu Matei”. Tot pe 15 ianuarie vor fi depuse coroane de flori la bustul lui Mihai Eminescu din fața Muzeului de Artă „Ion Irimescu”.

Proiecția filmului „Între Chin și Amin”, urmată de o sesiune Q&A cu regizorul Toma Enache

Vineri, 12 ianuarie, ora 18.00, Centrul Cultural „Grigore Vasiliu Birlic” din Fălticeni va găzdui proiecția filmului „Între chin și amin”, urmată de o sesiune Q&A cu regizorul filmului Toma Enache. Evenimentul este organizat de asociațiile „La Steaua” și „Floarea din asfalt”, cu sprijinul Primăriei Municipiului Fălticeni, care asigură spațiul de proiecție.

„Între chin și amin” este un film clasic, care a câștigat peste 50 de premii internaționale, și aduce în fața spectatorilor o poveste tulburătoare de viață, petrecută într-una din cele mai crunte perioade din istoria modernă - reeducarea din pușcăriile comuniste.

„Filmul are la bază întâmplări reale, care m-au marcat puternic atunci când le-am aflat, indiferent că s-au întâmplat în închisoarea din Sighet, în cea din Piteşti sau în altă parte. Discuțiile pe care le-am avut cu câțiva supravieţuitori m-au ajutat să înțeleg şi mai bine evenimentele din acea perioadă. Biografiile personajelor principale înglobează lucruri teribile, trăite de mii de deținuți politici din perioada comunistă, însă conțin şi esenţa unor caractere unice şi extrem de puternice. Intenția mea a fost să arătăm că exista o altă lume dincolo de această lume concretă, o lume suprasensibilă, cu valori transcendente (dragostea, Dumnezeu, binele), că exista o valoare superioară vieții, care are ca efect tocmai triumful acesteia, atunci când totul pare pierdut. Consider că a venit momentul ca realitatea brutală a Fenomenului Pitești, despre care nu s-a putut vorbi timp de zeci de ani și care a adus suferințe inimaginabile unui număr semnificativ de oameni, să fie spusă, în sfârșit, cu voce tare, printr-un film artistic”, consideră regizorul Toma Enache.

Filmul care a câștigat peste 50 de premii internaționale și a primit 22 de nominalizări

Între 1949 și 1951, elita românească era aruncată în închisoare sau în lagărele de muncă forțată. De la muncitori la țărani, de la ofițeri și soldați până la studenți şi profesori, de la polițiști la magistrați, preoți şi muzicieni, o țară întreagă fusese trecută prin foc și sabie de „sovietul suprem comunist”. Orice părere contrară dictaturii sovietice putea duce la anihilarea dureroasă a „dușmanului poporului” care o emisese.

„Între chin și amin” este primul film de lungmetraj care istorisește cum au fost torturați studenții români, mulți dintre ei aromâni şi creştin ortodocşi, pentru a fi „reeducați” de către sistemul de opresiune sovietic de la Penitenciarul Pitești din acei ani. Subiectul filmului este un tânăr compozitor, proaspăt logodit, care ajunge în iadul reeducării de la închisoarea Pitești. Teribilul experiment este condus de temutul comandant Ciumau. Prin credință, supraviețuiește torturilor și, după eliberare, compune o Odă lui Dumnezeu, iar muzica o va salva pe logodnica lui, Lia.

Filmul „Între chin și amin” a câștigat peste 50 de premii internaționale și a primit 22 de nominalizări la festivaluri naționale și internaționale (Londra, Madrid, New York, Atena, Buenos Aires, Toronto), dintre care patru pentru regie și două pentru cea mai bună producție de film, premiul pentru Cel mai bun film politic (Atlanta Award Qualifying Film Festival) și premiul pentru Drepturile Omului (Human Rights Awards - Balkan Film and Food Festival, Pogradec). Pelicula a fost câștigătoare la diferite categorii ale unor festivaluri precum: Milan Gold Awards (2021), High Tatras Film&Video Festival (2021), Best Indie Film Awards (2021), Kosice International Film Festival (2021), Onyko Film Awards (2021), Buenos Aires International Film Festival (2021), New York Movie Awards (2020), Vienna Film Awards (2020), European Cinematography Awards (2020), Florence Film Awards (2019), Montreal Independe.

Spectacol de poezie, imagine, muzică și balet cu Toma Enache, Manuela Hărăbor și Alexandra Svet

Asociaţia ”Fălticeni Cultural” vă invită și sâmbătă, pe 13 ianuarie 2024, de la ora 18.00, la un spectacol de poezie, imagine, muzică și balet în regia lui Toma Enache, organizat tot de asociațiile „La Steaua” și „Floarea din asfalt”, în spațiul pus la dispoziție de Primăria Fălticeni, Sala de spectacole a Centrului Cultural „Grigore Vasiliu Birlic”.

În spectacolul „Poezia va salva lumea” vor evolua Toma Enache, Manuela Hărăbor și Alexandra Svet. Toma Enache, autor al mai multor volume de versuri, va recita din ultimul volum publicat: „Infectați de iubire”, la fel și Alexandra Svet, autoare a volumelor „Floarea din asfalt”, „Să mă întorc Acasă”, „Și te iubesc așa cum ai tăcea o rugăciune” și colaboratoare a revistei Q Magazine. Regizorul Toma Enache a îmbinat fragmente din textele sale și ale Alexandrei Svet într-o poveste inedită de dragoste, pe care o vor interpreta chiar autorii, acompaniați la pian de Dragoș Saliu și la violoncel de Valentin Simion. Proiecții video: Iulia Cutova.

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile, la toate spectacolele organizate de Asociaţia „Fălticeni Cultural”.