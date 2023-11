Zi importantă

Vineri, 24 noiembrie, a fost o zi importantă pentru cei 351 de tineri subofițeri jandarmi, care au participat, în zona Pieței „Nada Florilor” din centrul municipiului Fălticeni, la ceremonia de absolvire a cursurilor Școlii Militare de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareș”.

Festivitatea a debutat cu prezentarea onorului militar și alocuțiunea comandantului școlii, colonelul Tudor Vladimirescu, și o slujbă religioasă oficiată de trei preoți, pentru binecuvântare promoției ianuarie-noiembrie 2023.

„Ne regăsim împreună într-un loc în care ne-am obișnuit să fim alături de orașul nostru pentru a organiza activități semnificative și încărcate de emoții. Suntem la capătul unei prime etape dintr-o carieră foarte importantă pentru întreaga societate, depășind ceea ce am putut denumi până acum zonă de confort. Pentru mine această serie, ianuarie-noiembrie 2023, are și o dublă semnificație: șeful promoției se numește Cernat, același nume pe care l-a avut la absolvirea Academiei de Poliție, în anul 2001, șeful de promoție, acum comandant al unei instituții de învățământ a Jandarmeriei Române. Cu 11 ani în urmă, în aceeași zi și la aceeași oră reveneam din prima misiune internațională la care am participat, pășind din nou pe pământ românesc după șase luni. Transmit mulțumirile mele domnului primar prof. Gheorghe Cătălin Coman pentru deschiderea pe care o are față de școala noastră pentru a avea parte de ceremonii memorabile”, a spus colonelul Tudor Vladimirescu.

După acest moment, s-a dat citire Ordinului de acordare a gradului de sergent major absolvenților promoției ianuarie-noiembrie 2023 și Ordinului inspectorului general privind desemnarea șefului de promoție și înscrierea numelui acestuia pe placa de onoare.

Mihai-Răzvan Cernat, șeful promoției ianuarie-noiembrie 2023

Șeful acestei promoții – elevul care a dat dovadă de disciplină și excelență pe tot parcursul școlarizării – este Mihai-Răzvan Cernat, din Galați, care a spus: „Am traversat o perioadă de maturizare, o maturizare forțată, care ne-a făcut să înțelegem de ce suntem capabili și să depășim anumite limite și complexe care făceau din evoluția noastră morală și profesională un proces anevoios. Lucrul în echipă și disciplina au fost trăsăturile care au marcat activitatea din această perioadă de școală, aspecte definitorii pentru o carieră miliară. Cu susținerea instructorilor, a părinților, a prietenilor și a partenerilor de viață am reușit să ne modelăm caracterul, să lăsăm deoparte trăsăturile care nu definesc această profesie și să devenim adevărați oameni ai legii, pregătiți să apărăm patria și ordinea de drept. Tineri fiind, ne-am strâns laolaltă cu emoție și teamă, dar și cu speranță în suflet, pentru a ne îndeplini același vis: a ne transforma, a ne maturiza și a fi mereu în slujba semenilor”.

Satisfacția muncii trebuie să vină din partea cetățenilor

În cuvântul adresat oficialităților invitate, tinerilor absolvenți și celor care au asistat la eveniment, primarul Cătălin Coman a evidențiat colaborarea foarte bună între administrația locală și Școala de Subofițeri Jandarmi Fălticeni.

„Este sugestiv faptul că prezența dumneavoastră aici, în centrul municipiului, între oameni, este o bună practică pentru că activitatea dumneavoastră profesională de acum înainte va avea loc între oameni. Slujim același țeluri, de a fi în slujba comunităților, locale în cazul nostru, naționale în cazul dumneavoastră, și sunt convins că cele învățate aici, la Școala Militară de Subofițeri Jandarmi Fălticeni, le veți aplica cu profesionalism și vom auzi doar cuvinte de laudă privind activitatea dumneavoastră profesională”, a fost îndemnul primarului Cătălin Coman.

Senatorul George Mândruță i-a felicitat pe absolvenți pentru cariera aleasă. Ca fost militar, George Mândruță le-a spus tinerilor jandarmi că drumul pe care pășesc nu va fi foarte ușor, va fi presărat cu urcușuri și coborâșuri, „dar vă garantez că veți avea parte de satisfacții enorme: satisfacția de a servi țara, satisfacția de a vă pune în slujba oamenilor și de a vă duce seara acasă cu bucuria lucrului bine făcut. Ca senator și secretar al Comisiei de apărare din Senat intru în contact cu șefi ai jandarmeriei din toată țara și vă spun că toată lumea vorbește admirativ despre calitatea absolvenților Școlii Militare de Subofiţeri de la Fălticeni”.

Subprefectul Florin Sinescu a scos în evidență efortul depus în cele 11 luni, efort încununat cu gradul de sergent major: „Satisfacția trebuie să vină din partea oamenilor pentru că acesta este rolul nostru. Este un rol pe care ni-l asumăm cu toții, cei care suntem în slujba oamenilor, și de aceea, dragi absolvenți, să nu uitați niciodată ce scrie pe sigla Jandarmeriei Române, Lege și ordine. Sunt lucrurile care trebuie să vă călăuzească în ceea ce veți face profesional și sunt convins că acest lucru îl veți face începând cu 4 decembrie”, a fost îndemnul lui Florin Sinescu.

Defilare în acordurile muzicii militare

Au mai luat cuvântul colonelul Lucian Trășcălie, adjunct al inspectorului general al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, care a vorbit despre asumarea rolului important pe care îl vor avea de îndeplinit tinerii jandarmi pentru semenii lor și provocările cu care se confruntă societatea actuală, și subsecretarul de stat Gheorghe Sorescu, care a dat citire mesajului conducerii Ministerului Afacerilor Interne, mesaj în care a vorbit despre pregătirea necesară pentru a putea îmbrăca haina de jandarm, responsabilitățile, riscurile, dar și privațiunile inerente parcursului profesional ales, compensate de satisfacții profesionale pe măsura eforturilor depuse.

Printre invitați s-au mai numărat ofițeri de rang înalt din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, inspectorul-șef al IJJ Suceava – generalul de brigadă Ionel Postelnicu, reprezentanți ai structurilor militare județene și locale.

Ceremonia s-a încheiat cu defilarea celor 351 de tineri subofițeri, în acordurile muzicii militare a Brigăzii 15 Mecanizate „Podu Înalt” din Iași și aplauzele întregii asistențe, cu salutul secretarului de stat și depunerea drapelului de luptă al școlii.

Absolvenții s-au bucurat de puțin timp liber pentru a se putea întâlni cu prietenii, familia şi cei dragi care le-au fost aproape în această zi. O parte din ei au primit aranjamente florale în culorile drapelului naţional, steaguri tricolore și chiar torturi.