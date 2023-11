Întrebarea care se pune: se simte ceva la intern din emulația calificării la Euro? Cred că e prematur de răspuns, n-am avut acces decât parțial la meciurile din etapa a doua a returului. Nu știu ce va fi fost aseară în meciul Dinamo – FCSB, considerat de unii același derby cu tradiție comunistă, deși justiția democrată spune altceva. Dar pentru emulația de care vorbeam, acesta mi se pare meciul reprezentativ. FCSB are jucători care au jucat în dubla cu Israel și Elveția, după cum are și alții care aspiră la un loc în lotul pentru turneul final de la vară. Pe lângă miza firească a luptei pentru titlu, de-acum există și această motivație individuală, astfel că mă aștept ca unii jucători să-și ridice nivelul în campionatul nostru cel de toate etapele. Este și cazul celor de la Universitatea Craiova, care și ei vor fi jucat aseară, cu o oră mai târziu decât era stabilit, astfel că nici pe ei nu i-am putut evalua decât o repriză. Condițiile meteo de la Galați păreau că nu-i avantajează pe alde Mitriță și Ivan, cu pretenții de jucători tehnici, însă oricum mi-e greu să cred că amândoi vor fi în avionul de Germania. Ba chiar e aproape imposibil, ar fi nevoie de conjunctură chiar și numai pentru unul dintre ei. Iar când spun conjunctură, mă refer la nedorite accidentări.

Astfel, dintre echipele cu pretenții la titlu, doar pe CFR Cluj am apucat s-o văd jucând, iar între titularii de la nulul cu UTA nu se afla niciun selecționabil. Au intrat pe parcurs trei, și poate mai bine i-aș numi potențial selecționabili, acest potențial fiind foarte scăzut în cazul lor. Deac și Camora – pe criteriu de vârstă, Bârligea – pe criteriul roții a cincea la căruță. Din lotul clujean, doar Manea are șanse reale de a prinde lotul, asta dacă după accidentare revine la forma obișnuită. Ar mai fi Rapid, care joacă azi, dar aici am văzut că Moldovan își poate permite periodic gafe în poarta clubului, cât timp la națională e înger salvator. În afara lui, îl văd bine plasat doar pe accidentatul Petrila, mai ales dacă va continua să tragă echipa după el în sezonul de primăvară. Evident, ar ajuta și încununarea cu titlul de campion.