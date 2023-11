Salonul Queen Elisabeta Suceava prelungește cea mai bună ofertă a sezonului la epilarea definitivă cu laser, până pe 15 decembrie.

Specialiștii salonului reduc cu 80% prețurile la pachetele de epilare cu laser, una dintre cele mai inovative şi eficiente modalităţi de îndepărtare a părului nedorit.

Pachetul de zece ședințe per zonă (inghinal total, picioare lung, brațe total, axile, mustață etc.) are prețul redus la 3.000 de lei.

Este cel mai bun preț de pe piața suceveană, ofertă care vine la pachet cu cele mai inovative și eficiente tehnologii, cu rezultate vizibile imediat, care aduc confort și încredere clienților care apelează la acest serviciu.

Este o ofertă limitată ca timp, clienții beneficiind de aceste costuri reduse doar în luna noiembrie.

Detalii despre procedură și prețuri pot fi consultate pe https://www.facebook.com/salonQueenElisabeta, la 0748 279 422 sau la sediul din str. Zamca, nr. 17.

Laser Alexandrite și laser Dioda cu eficiență maximă

Salonul Queen Elisabeta își așteaptă clienții cu aparate de epilare definitivă (laser Alexandrite și laser Dioda), cu eficiență maximă.

Reprezentanții Queen Elisabeta au explicat că „tratamentul cu laser Alexandrite și Dioda este considerat tehnologie de ultimă generație în domeniul epilării definitive, datorită luminii cu lungime de undă 755 mm care este absorbită de melanină din rădăcina firului de păr, el are capacitatea de a livra nivelul optim de energie, pentru a distruge precis țesutul țintă, fără a afecta țesuturile înconjurătoare. Este utilizat în scop estetic pentru îndepărtarea pilozității excesive, dar și în scop medical în tratarea foliculitei. Datorită funcției de răcire, clienții simt mai puțină durere și disconfort, se poate realiza și pe o piele bronzată, fiind necesare între 6 și 10 ședințe, rezultate fiind vizibile încă de la prima ședință cu o reducere semnificativă a pilozității nedorite”.