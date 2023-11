Efectele miraculoase ale postului

PRO SĂNĂTATE

Animalele care trăiesc în sălbăticie știu din instinct ce trebuie să facă, să mănânce și să bea. De pildă, atunci când se îmbolnăvesc sau sunt rănite, ele țin din instinct post. Altminteri, ele nu consumă decât acele alimente care sunt bune pentru ele, fapt pe care îl fac în mod natural. Omul este singurul animal care mănâncă și bea orice. El consumă adeseori cele mai indigeste amestecuri alimentare, pe care le „spală” cu lichide otrăvitoare, după care se minunează că nu se simte bine și că nu trăiește peste un secol.

În teorie, orice om își dorește o viață lungă și sănătoasă. Din păcate, cei mai mulți dintre noi își scurtează singuri viața, în mod absurd. Cum se face că omul, această ființă înzestrată cu cel mai minunat mecanism natural, care combină o inteligență divină cu un corp pe care cei mai mari sculptori ai umanității au încercat să îl imite, dar fără să reușească pe deplin, își distruge singur și fără milă bunăstarea interioară prin modul său de viață nesănătos, care reprezintă una din cele mai mari defecte ale culturii noastre?

Corpul nostru are un sistem natural de autocurățare pentru a păstra puritatea și sănătatea organismului, și mai ales a „râului vieții” – sângele. Dacă dorim ca el să funcționeze impecabil și să nu se gripeze, este foarte important să menținem sănătatea întregii mașinării corporale, de la creștetul capului și până la tălpi.

Postul este cea mai sigură metodă de detoxifiere, dar și cea mai eficientă modalitate de îmbunătățire a eliminării deșeurilor acumulate în organism, amplificând astfel capacitatea naturală a acestuia de a se vindeca și de a se repara singur, astfel încât noi să ne păstrăm sănătatea și tinerețea.

Dacă postul este pregătit prin adoptarea unei diete de purificare timp de una sau două zile, procesul de eliminare a toxinelor este foarte mult ajutat. Eliminarea deșeurilor poate fi stimulată prin consumul de fructe și legume organice proaspete, de salate și de sucuri naturale, de băuturi revigorante din fructe și de băuturi verzi (din lucernă, orz verde, chlorella, spirulină, grâu verde etc.). Alimentele și sucurile proaspete au capacitatea ieșită din comun de a extrage toate deșeurile moarte sau toxice din organism și de a le elimina. Postul trebuie început după o astfel de perioadă de purificare prealabilă.

Este recomandat să consumăm zilnic (adeseori chiar și în zilele de post) 1-3 grame de vitamina C pulbere (sub formă de concentrat de vitamina C, acerola, măceșe și bioflavonoide), amestecată cu diferite lichide. Acest amestec reprezintă un antioxidant puternic și elimină din organism radicalii liberi cu efecte letale. În plus, promovează producția de colagen pentru formarea de țesuturi noi sănătoase și îi ajută pe cei care doresc să se detoxifice de medicamente, droguri sau de alcool.

Postul moderat și bine planificat cu apă distilată are efecte deosebite în detoxifierea și vindecarea corpului, alături de postul cu sucuri proaspete diluate (35% apă distilată). Ambele tipuri de post elimină din organism mucozitățile în exces, materiile fecale acumulate și deșeurile nealimentare devenite captive în celule, precum și depozitele minerale anorganice și mâzga din încheieturi și din vasele de sânge.

În timpul postului, corpul descompune și arde intuitiv numai substanțele și țesuturile deteriorate, bolnave sau nefolositoare, cum ar fi abcesele, tumorile, depozitele de grăsime excesivă, surplusul de apă și deșeurile care îl congestionează. Chiar și un post de scurtă durată (1-3 zile) accelerează puternic eliminarea deșeurilor din ficat, rinichi, plămâni, vasele de sânge și piele. În unele cazuri schimbările pe care le generează postul pot fi șocante și relativ neplăcute (numim aceste schimbări crize de purificare și de vindecare). Dacă nu ai mai ținut post până acum, este posibil să ai la început dureri de cap, o stare de oboseală, un miros corporal neplăcut, o respirație urât mirositoare, senzația de limbă încărcată, afte bucale sau chiar diaree. Aceste simptome se datorează purificării rapide a corpului și sunt doar temporare.

După un post, organismul începe să se reechilibreze în mod natural, dacă această ieșire din perioada de post este făcută treptat și se menține un stil de viață sănătos. Postul săptămânal de 24 de ore elimină în mod regulat toxinele, care nu mai reușesc astfel să se acumuleze în organism. Nivelul energetic al corpului devine mai bun, iar acesta începe să strălucească, în egală măsură la nivel fizic, mental, emoțional și spiritual. Creativitatea prinde aripi, iar omul simte că începe să „renască”, ceea ce este perfect adevărat. Pe scurt, postul este un miracol!

Psiholog Mihai Moisoiu

Tel. 0753 937 223

www.mihaimoisoiu.ro

E-mail: mmmoisoiu@gmail.com