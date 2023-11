Prevenție

Tot mai multe familii din județul Suceava capătă încredere în vaccinarea împotriva infecțiilor cu HPV (Human Papilloma Virus), virusul responsabil pentru cea mai frecventă infecție transmisă pe cale sexuală și pentru 5% din toate cazurile de cancer la femei și bărbați și 99% din toate cazurile de cancer de col uterin, la nivel mondial.

Managerul Direcției de Sănătate Publică Suceava, Daniela Odeh, a declarat că dacă în anul 2021 în județ s-au vaccinat anti-HPV 393 de fete cu vârsta sub 18 ani, în anul 2022 numărul persoanelor vaccinate a crescut la 716, dintre care 664 cu vârsta sub 18 ani și 52 de persoane peste 18 ani, iar în acest an, până la momentul de față, s-au vaccinat 839 de persoane, dintre care 775 cu vârsta sub 18 ani și 64 cu vârsta peste 19. Printre persoanele care s-au vaccinat se numără și un băiat în vârstă de 12 ani și un tânăr de 19 ani, ceea ce este o premieră pentru Suceava. Ambii și-au achiziționat vaccinul din resurse proprii. Daniela Odeh a precizat că, din luna decembrie a acestui an, vaccinul anti-HPV se eliberează pe bază de rețetă de la medicul de familie sau de la medicul specialist, compensată 100%, și rețetă compensată 50% pentru femeile cu vârsta între 19 și 45 de ani.

O parte dintre persoanele vaccinate au început schema de vaccinare în străinătate și au finalizat-o în România.

Pentru copii și adolescenții minori vaccinarea anti-HPV se realizează la solicitarea părinţilor/reprezentanţilor legali, care vor formula o cerere la medicul de familie. Cererile sunt centralizate în ordinea cronologică a datei de înregistrare. Schema de vaccinare integrală se realizează cu acelaşi produs vaccinal. Pentru minori părinţii decid individual când se va face vaccinarea.

Tipurile de cancer care se pot preveni prin vaccinarea anti-HPV

Studiile medicale au identificat peste 200 de tipuri de virus Papiloma uman, care afectează zona ano-genitală, anumite zone ale pielii și zona orofaringiană (gura şi gâtul), atât la femei, cât și la bărbați. Două tipuri, considerate „cu risc înalt”, sunt implicate în apariția a 70% dintre cancerele de col uterin și a leziunilor precanceroase. Dintre tipurile HPV „cu risc scăzut”, două cauzează 90% dintre negii genitali.

Unele tipuri se elimină, de obicei, fără nici o intervenție, în câteva luni după infectare, iar aproximativ 90% se elimină pe parcursul a 2 ani. Însă, există tipuri de infecții cu HPV care pot provoca mai multe tipuri de cancer, atât în rândul femeilor, cât și în rândul bărbaților: 99% din toate cazurile de cancer de col uterin; 90% din toate tipurile de cancer anal; 72% din toate tipurile de cancer orofaringian; între 60% şi 75% din cancerele vulvare, vaginale sau peniene. Peste 4 din 10 cazuri de cancer cauzat de HPV apar la bărbați. De asemenea, verucile genitale sunt determinate în aproape toate cazurile de HPV.

Specialiștii subliniază că simpla infecție nu determină apariția cancerului, ci infecția persistentă cu anumite tipuri de HPV determină apariția unor celule cu o creștere anormală, care produc leziuni precanceroase ce ulterior pot deveni maligne. Virusul se răspândește prin contact direct piele pe piele sau cu o suprafaţă infectată; infectarea are loc prin contact intim, fie prin relaţie sexuală, fie prin atingerea organelor genitale. Nu este neapărat necesar contactul sexual pentru contractarea și transmiterea HPV, dar acesta este cea mai frecventă cale de transmitere. Rar, virusul poate fi transmis în timpul nașterii de la mamă la nou-născut, ceea ce poate conduce la apariţia unei maladii rare, dar grave, la copii, numită Papilomatoză Respiratorie Recurentă (PRR).

Adesea, persoanele infectate cu HPV nu prezintă semne sau simptome, astfel că pot transmite virusul altor persoane fără să știe. Statistica medicală arată că 80% dintre femei și bărbați se infectează cu HPV în decursul vieții. Oricine este activ sexual poate contacta HPV, chiar dacă a întreținut relații sexuale cu o singură persoană. Simptomele pot apărea la ani distanță după contractarea virusului.

În România, infecțiile cu HPV sunt responsabile anual de pentru 3.380 de noi cazuri de cancer de col uterin și de peste 500 de cazuri de alte tipuri de cancer (cancere peniene, vulvare, vaginale, anale, dar și ale regiunii orofaringiene, respectiv ale gurii, corzilor vocale etc.).

Nu există un tratament care să asigure eliminarea virusului din organism, odată ce infecția s-a produs, dar există un vaccin care poate preveni infecția.

Schema de vaccinare anti-HPV

Vaccinarea împotriva HPV efectuată în adolescență, atât a fetelor, cât și a băieților, este o soluție eficientă de reducere a incidenței cancerelor și a altor afecțiuni cauzate de infecția persistentă cu HPV.

Vaccinul este sigur, eficient și oferă protecție de lungă durată. Cele mai comune efecte secundare ale vaccinului anti-HPV sunt de obicei ușoare și includ: durere, roșeață sau umflătură la locul injectării, febră, amețeală sau leșin, mai frecvent la adolescenți decât la alte persoane, determinat de frica de înțepătură.

În funcție de vârsta la care se administrează vaccinul, schema de vaccinare poate să includă două sau trei doze. Copiii care primesc vaccinul înainte de a împlini 15 ani au nevoie doar de două doze pentru a fi protejați complet, a doua doză administrată într-un interval de 5 până la 13 luni după prima doză. Dacă a doua doză de vaccin este administrată mai devreme de 5 luni după prima doză, trebuie administrată întotdeauna o a treia doză.

Persoanele vaccinate după vârsta de 15 ani sau care au anumite afecțiuni care slăbesc sistemul imunitar au nevoie de trei doze pentru a fi pe deplin protejate.A doua doză trebuie administrată la cel puțin o lună după prima doză și cea de-a treia doză trebuie administrată la cel puțin 3 luni după cea de-a doua doză. Toate cele trei doze trebuie administrate în decursul unei perioade de 1 an.

Odată cu debutul vieţii sexuale, riscul de infectare cu HPV este mare, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Atât bărbații, cât și femeile pot fi purtători și transmițători ai virusului către partenerii lor, iar majoritatea bărbaților cu HPV nu prezintă niciodată simptome. Vaccinarea ajută la protejarea împotriva a 9 tipuri diferite de HPV puternic oncogene, chiar și la o vârstă mai înaintată. De asemenea, chiar dacă există deja o infecţie cu HPV vaccinarea este o modalitate eficientă de protecţie împotriva altor tipuri de virus.