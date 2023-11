Bombă

Singurul sondaj prezentat și asumat oficial de un partid politic cu privire la alegerile de anul viitor a stârnit un adevărat scandal în politica suceveană. Este vorba despre sondajul de opinie transmis în cursul zilei de luni de Organizația Județeană a Partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), în care se prezintă rezultatele obținute în urma chestionării a 1.023 de subiecți din municipiul Suceava. Potrivit celor de la AUR Suceava, sondajul ar fi fost realizat de sociologul dr. Adrian Botezatu, la comanda acestui partid politic, în perioada 31 octombrie - 1 noiembrie 2023. Scandalul a apărut după apariția în presă a datelor transmise de cei de la AUR Suceava, Adrian Botezatu susținând că nu a făcut niciodată acest sondaj. Mai mult, sociologul Adrian Botezatu acuză faptul că sondajul ar fi fost făcut de fostul senator sucevean, avocatul Ovidiu Donțu și că datele prezentate ar fi fost „generate de acesta”. „Datele generate în comunicatul AUR nu îmi aparțin. Nu am făcut eu sondajul acesta. Îl rog foarte frumos pe domnul Ovidiu Donțu, când mai desfășoară acțiuni de promovare politică, să nu mai folosească numele meu. Ovidiu Donțu a generat aceste date care au fost prezentate presei”, a spus Adrian Botezatu, contactat telefonic în cursul zilei de marți.

La rândul său, fostul senator Ovidiu Donțu spune că sociologul Adrian Botezatu a realizat sondajul și are probe în acest sens. „Din start vreau să precizez că vorbesc în calitate de avocat. Nu fac politică. Am probe din mai multe surse că am contractat în formă simplificată un sondaj de opinie la domnul sociolog Adrian Botezatu. Îi vom trimite o notificare în care îi vom cere să ne pună la dispoziție chestionarele făcute în teren, să ne indice metoda folosită și să ne indice persoanele care pot dovedi prezența în teren a operatorilor. Mai multe voi comenta după ce voi primi aceste date”, a declarat Ovidiu Donțu.

Și deputatul AUR de Suceava Doru Acatrinei a confirmat faptul că sondajul prezentat a fost realizat de sociologul Adrian Botezatu. Mai mult, Doru Acatrinei a spus că în prezența lui Ovidiu Donțu, în calitate de avocat, a avut o întâlnire cu Adrian Botezatu în momentul în care acesta a prezentat rezultate sondajului. „Am comandat acest sondaj prin avocat. Nu am stabilit eu modul de realizare a lui. Sondajul este realizat de Adrian Botezatu”, a precizat Doru Acatrinei.

• Sondajul AUR arăta că favoriți la alegerile locale de anul viitor sunt Gheorghe Flutur la Consiliul Județean și Ion Lungu la Primăria Suceava

Reamintim faptul că potrivit datelor prezentate de AUR Suceava din sondajul la care facem referire, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, și primarul Sucevei, Ion Lungu, se află pe primele locuri în opțiunile cetățenilor din municipiul Suceava. La întrebarea pe cine ar vota dacă ar avea loc alegeri pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava, 32% dintre cei chestionați au răspuns că l-ar alege pe liderul PNL Suceava, Gheorghe Flutur. Pe următoarele locuri se află doi candidați la egalitate, deputatul PSD de Suceava Gheorghe Șoldan și omul de afaceri Petrică Negrea, din partea AUR, fiecare cu 16%.

La întrebarea „Dacă ar avea loc alegeri pentru funcția de primar al orașului Suceava, pe cine ați vota?”, 24% dintre cei chestionați au răspuns că l-ar alege pe actualul primar, Ion Lungu. Pe locul al doilea se află candidatul PSD pentru Primăria Suceava, Vasile Rîmbu – 18%, urmat de deputatul AUR de Suceava Doru Acatrinei – 16%.