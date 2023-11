Reguli

Primarul de Suceava, Ion Lungu, a declarat, miercuri, în conferință de presă, că audiențele acordate cetățenilor sunt pentru rezolvarea unor probleme pe care aceștia le sesizează, nu pentru ca în cadrul acestora petenții să facă înregistrări ale convorbirii și transmisii live pe rețelele sociale. Precizările primarului au venit în urma unei întrebări din partea noastră, după ce un cetățean din municipiul Suceava ne-a reclamat că nu a fost primit în audiență de primar.

Lungu a subliniat că pe cetățeanul respectiv îl cunoaște de multă vreme și că acesta solicită audiențe în alt scop decât a-și rezolva o problemă: „Nu ne cunoaștem de azi, de ieri, am fost colegi la PNL, a avut proiecte la primărie, a luat bani de la primărie. Ne cunoaștem, ne-am întâlnit într-o dimineață, ne-am salutat respectuos, i-am spus că o să-l chem în audiență. Fiecare are dreptul la acțiune, asta este strategia dumnealui, nu comentez. A fost în audiență la cei doi viceprimari. Cred că urmărește, ca fiecare implicat în politică, să crească electoral. (...) A mai făcut o campanie de asta, a candidat și data trecută, știe ce scor a luat. Am această capacitate să respect oamenii, dar și să-i ignor. Nu mi se pare corect, dacă vii în audiență să mă înregistrezi, să mă somezi... Nu suntem la Parchet aici. I-am spus că poate să vină în audiență oricând, dar fără telefon, fără înregistrări, că nu suntem la Parchet, să facem spectacol. El de asta vine, să facă spectacol pe Facebook, să crească electoral, nu vine că are o problemă anume. Scopul audiențelor este de a rezolva problemele oamenilor”, a declarat Ion Lungu.

Acesta consideră că apropierea campaniei electorale îi face pe unii dintre cei implicați politic „să-și trimită oamenii la înaintare, să smulgă o enervare de la primar, s-o posteze...”. „Sunt tăbăcit cu lucruri de astea”, a mai spus primarul Sucevei.