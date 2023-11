Muzeul Naţional al Bucovinei

La Suceava, la Muzeul Național al Bucovinei, a fost deschisă pentru prima dată o expoziție de stampe japonezecu actori și scene din Teatrul Kabuki, o expoziție inedită, în care toate lucrările expuse provin dintr-o colecţie privată, aparţinând avocatului și colecţionarului George Șerban din București.

Vernisajul expoziției a avut loc miercuri, 8 noiembrie 2023, în prezența unui public numeros. Directorul Muzeului Naţional al Bucovinei, dr. Constantin-Emil Ursu, a explicat că expoziţia a putut fi adusă la Suceava graţie dr. Alexandru Constantin Chituţă, director general al Muzeului Naţional Brukenthal din Sibiu, curatorul expoziţiei.

„Toate piesele, stampele, xilogravurile aparţin colecţionarului George Șerban din București, avocat care a avut amabilitatea să ofere piesele atât pentru catalog, cât și pentru expoziție”, a precizat dr. Constantin-Emil Ursu.

Sucevenii sunt invitați să vadă de aproape aceste stampe japoneze, să le admire coloritul, finețea, simbolurile, să călătorească în Țara Soarelui Răsare, în tradițiile acestui popor.

Ca o noutate absolută, față de alte expoziții similare, pe aceeași temă, deschise în țară, cea de la Suceava are o piesă în plus, un kimono japonez, care poate fi admirat în expoziție grației Floricăi Zaharia, de la Muzeul Textilelor Băița, doctor în textile și Conservator Emerita a The Metropolitan Museum of Art din New York, unde a profesat pentru aproape jumătate din viață ca și conservator textile.

„Pentru a recunoaște identitatea noastră, trebuie să o cunoaștem pe a altora”

Prezentă la vernisaj, Florica Zaharia și-a exprimat bucuria de a participa la un eveniment „într-un fel unic, care se aliniază misiuniiMuzeului Textilelor Băița(aflat între Deva și Brad) de a prezenta cultura românească, mai ales cea legată de tehnologiile textile, într-un context universal. (...) Pentru a recunoaște identitatea noastră, trebuie să o cunoaștem pe a altora”.

Kimonoul japonez cu care a venit în expoziție Florica Zaharia, de la Muzeul Textilelor Băița, nu este unul oarecare. Acesta are o tematică care se leagă de subiectul expoziției, de simboluri ritualice de împrăștiere a boabelor, subiect legat de tradiția japoneză. Piesa expusă la Suceava este din colecția Muzeului Textilelor Băița, dar primită ca donație de la Muzeul Metropolitan de Artă din New York.

„Muzeul Metropolitan de Artă a fost foarte generos și, în 2018, ne-a făcut o donație de aproape 2.000 de obiecte, din aproape 100 de culturi, printre care și acest kimono japonez, din prima jumătate a secolului a XX-lea. Este un kimono vopsit și pictat manual pe chirimen de mătase (țesătură crepe japoneză)”, a completat Florica Zaharia.

Directorul Muzeului Național al Bucovinei a mai spus că stampele japoneze au făcut istorie în artele plastice europene, fiind de fapt cele care au dus la apariţia impresionismului, curent artistic de la care putem vorbi de dispariţia academismului. „Este unul dintre motivele pentru care invităm publicul sucevean să viziteze o expoziţie inedită, cu piese care se circumscriu artei spectacolului: imagini care prezintă actori și scene de teatru kabuki, realizate de artiști japonezi din secolele XVII-XIX”, a transmis Constantin-Emil Ursu.

„În lumea întreagă, nu sunt mai mult de zece expoziții de stampe deschise în acest moment”

Dr. Alexandru Constantin Chituţă, director general al Muzeului Naţional Brukenthal din Sibiu, a spus în deschiderea evenimentului că expozițiile de stampe japoneze sunt foarte rare, pentru că vorbim de condiții de conservare, de expunere, ele fiind făcute pe hârtie. „În lumea întreagă, nu sunt mai mult de zece expoziții de stampe deschise în acest moment. Aceste expoziții sunt mai elitiste, sunt expoziții care te introduc într-o altă lume. La Suceava am adus partea de Teatru Kabuki, dar sunt și stampe care prezintă alte teme, colecționarul George Șerban având peste 2.000 de lucrări, stampe pe diverse teme. Împreună cu el, am organizat 20 de expoziții de stampe, în 5 ani, în toată România”, a explicat Alexandru Constantin Chituţă.

Publicul, în mijlocul căruia se aflau și mulți tineri, a mai aflat de la directorul general al Muzeului Naţional Brukenthal că Teatrul Kabuki este jucat doar de bărbați, că stampele japoneze au fost cele care au inspirat mari artiști din secolul al XIX-lea, că expoziția de la Suceava „nu este doar o expoziție de obiecte, de stampe, expoziția înseamnă dans, înseamnă muzică, intrăm în tot ce înseamnă pictură, artă, tot ce este în acest pachet bogat, în cultura complexă japoneză”.

Chiar dacă nu a reușit să ajungă la vernisajul expoziției de la Suceava, ambasadorul Japoniei în România, Hiroshi Ueda, a transmis publicului un mesaj online, în limba română, spunând că expoziția de stampe înseamnă de fapt„o punte între culturile noastre, arta Kabuki fiind apreciată pentru expresivitatea sa, pentru costumele elaborate, pentru machiaj și pentru gesturile semnificative. Suntem transportați în lumea captivantă a spectacolului japonez tradițional”. Catalogul Expoziției „Kabuki” poartă semnătura avocatului George Șerban și a dr. Alexandru Constantin Chituţă. Expoziția de stampe japoneze va putea fi vizitată până pe 14 ianuarie 2024.