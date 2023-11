Carieră didactică

342 de candidaţi suceveni s-au înscris și au fost validați pentru a susţine examenul de definitivare în învăţământ în sesiunea din acest an școlar, testarea fiind obligatorie în cariera didactică, urmată de obţinerea gradelor didactice II şi I.

La nivel de județ, candidații s-au înscris pentru 46 de discipline, cei mai mulţi pentru posturile de educatori – 76, învățământ primar – 73, educație fizică și sport – 30, consilier școlar – 16, limba română – 14, matematică – 13, psihopedagogie specială – 12, limba engleză – 11, istorie – 11, biologie – 10, potrivit datelor prezentate de purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Suceava, insp. Cezar Anuței.

Cadrele didactice care promovează examenul de definitivat dobândesc titlul de profesor cu drept de practică în învăţământul preuniversitar. Persoanele care nu promovează definitivatul pot fi angajate în sistemul de învăţământ preuniversitar numai pe perioadă determinată, cu statut de profesor debutant.

Concursul de definitivat reprezintă un examen de intrare și avansare în cariera didactică. Examenul poate fi susținut de cadrele didactice care au cel puțin un an vechime în învățământ. Procedura de acordare a definitivării și a titlului de profesor cu drept de practică în învățământul preuniversitar reprezintă recunoașterea competențelor necesare pentru exercitarea profesiei didactice.

Candidaţii care se află în primul an de activitate nu pot susţine proba scrisă în acest an şcolar, întrucât nu realizează stagiul de minimum un an la catedră, condiţie obligatorie de altfel.

Calendarul concursului

Structura examenului de definitivat este următoarea: susţinerea a două inspecții școlare de specialitate; evaluarea portofoliului profesional personal; o probă scrisă. Pentru a se putea prezenta la proba scrisă, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii: a) să aibă calificativul "Bine" sau "Foarte bine" pentru activitatea desfăşurată în anul şcolar curent; b) media aritmetică a notelor finale la inspecţii şi portofoliu să fie minimum 8, dar nu mai puţin de 7 la fiecare dintre probele respective.

Până la 31 mai 2024 vor fi efectuate inspecțiile de specialitate.

Proba scrisă este programată la data de 24 iulie 2024, urmând ca la 6 august să se afișeze rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor. Nota de la proba scrisă are o pondere de 70% din nota finală obținută la definitivat.Nota minimă de promovare a examenului este 8.