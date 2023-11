Deşi poate părea surprinzător, Campionatul Mondial de Rugby nu a fost transmis în Anglia de postul public, BBC, ci de cel mai popular dintre cele comerciale, ITV, cu care BBC are de zeci de ani o relaţie de colaborare în toate direcţiile, de la seriale pe care acesta le produce pentru ei, până la competiţiile sportive pe care şi le împart adesea, aşa cum a fost cu Mondialul de Fotbal, din care am prins câteva meciuri în Anglia anul trecut. După cum v-am mai spus, în acest an am prins cele două finale ale Mondialului de Rugby (adică inclusiv cea "mică", pentru locul 3), la care transmisiile de la ITV începeau cu aproape o oră înainte, cam în felul în care la Digi se dezbate în studio meciul care urmează. Iar analiza de după meciuri, dar şi a fazelor litigioase din timpul de joc sunt cu adevărat nişte lecţii din care am învăţat o mulţime de lucruri despre un sport pe care îl îndrăgesc de zeci de ani, dar ale cărui subtilități de interpretare abia acum le-am priceput... în Anglia! Cel mai interesant mi s-a părut cum arbitrul se consultă cu VAR după anularea unui eseu (ulterior validat!),însă comentatorii dăduseră verdictul corect încă de la început. Exact la fel a fost situaţia şi cu jucătorul All Blacks, primul eliminat în istoria finalelor C.M., despre care comentatorii au zis pe când abia luase galben (iar eu gândeam că nici galben nu merită!) că va primi după analizăchiar cartonaş roşu. Şi aşa a şi fost, de unde concluzia că a arbitra ori a comenta competent un meci de rugby reprezintă în egală măsură analiză, studiu, ştiinţă. Revenit acasă, am prins niscai meciuri de fotbal intern, în care împiedicaţii produceau comedie, nu fotbal, iar comentatorii o băteau în cap cu ăia care "meritau victoria" deşi pierduseră la scor ori că unii "şi-au dorit mai mult victoria" decât ăilalţi! Ăia cu competenţa, ăştia cu mahalagismele.