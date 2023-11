Cultural

Momentul festiv al reintrării în circuitul turistic a Casei Memoriale „Mihail Sadoveanu” din municipiul Fălticeni, care a avut loc duminică, 5 noiembrie, a inclus şi lansarea celui de-al 20-lea volum, „Bianca”, al scriitorului fălticenean Alexa Pașcu, lansare urmată de un concert de flaut susţinut de profesorul universitar Nicolae Maxim.

Aflat la frumoasa vârstă de 72 de ani, Alexa Paşcu a profesat până la pensionare ca economist în diverse unități economice din agricultură, industrie, comerț și din domeniul bancar. Fiind pasionat de literatură încă din școala generală, primele poezii fiind scrise în clasa a V-a, după ce se pensionează încetează orice activitate în domeniul economic și se dedică total scrisului, oferind până acum cititorilor 10 volume de versuri şi 10 de proză. Este membru al Societății Scriitorilor Bucovineni din anul 2013, iar din anul 2020 face parte din Uniunea Scriitorilor din România, fiind laureat la numeroase concursuri naţionale şi internaţionale de literatură.

Alexa Pașcu, un Frédéric Dard al României

Despre volumul „Bianca”, apărut la Editura PIM din Iași, în acest an, şi despre activitatea literară a scriitorului Alexa Pașcu a vorbit profesorul Nicolae Sturzu.

Distinsul profesor fălticenean şi-a început discursul prin a fixa timpul și locul celor petrecute în roman. „Timpul este sfârșitul anilor '90. Locul: într-un oraș care are în proximitate multe ferme pomicole, are Casa căsătoriilor, are un primar care se numește Costică, deci se aseamănă cu Fălticeniul, dar ce nu are Fălticeniul şi are orașul în care își plasează domnul Pașcu personajele este o grădină a fericirii, un restaurant unde prestează niște fete tinere și frumoase și care oftează împreună cu patroana lor la ochii lui Leonardo, un personaj important al orașului și cu mare succes la doamne și domnișoare”, a fost localizarea acţiunii din roman făcută de Nicolae Sturzu.

Profesorul Nicolae Sturzu s-a referit şi la câteva aspecte despre intriga din paginile romanului, drama din familiile unor tineri care se iubesc, dar băiatul o înșală pe fata care dorește să îi fie respectată castitatea până în noaptea nunții, după care urmează un șir de întâmplări.

„Autorul are talentul să fixeze o societate diversă, mentalități, instituții, deci se încadrează într-un realism pe care îl complică, în primul rând cu analize psihologice ale eroinei, dar și prin stilul de viață al lui Leonardo.

Accentul cade pe un soi de realism al senzualității și în felul acesta domnul Pașcu are șanse mari să fie un fel de San Antonio, pseudonimul autorului francez Frédéric Dard, care a scris vreo 200 de cărți, majoritatea poliţiste, dar și cu intrigă erotică.

Cartea aceasta va fi pe placul multor cititori, eu m-am apropiat de ea și aștept volumul următor să văd ce se mai întâmplă cu atât de frumoasa eroină Bianca”, a fost îndemnul la lectură al profesorului Sturzu.

Şi profesorul Constantin Bulboacă, fondator și președinte al Cenaclului „Nicolae Labiș” din Fălticeni, l-a felicitat pe Alexa Paşcu pentru cele 20 de cărţi publicate şi pentru activitatea foarte prolifică în cadrul cenaclului.

”Îl felicit pe domnul Alexa Pașcu. I-am citit toate cărțile publicate, iar romanul <Bianca> poate fi considerat o continuitate a ultimelor volume apărute. Așteptăm ca domnul Alexa Pașcu să ne mai dea asemenea cărți pentru că este un autor valoros”, a fost rugămintea scriitorului Constantin Bulboacă.

Cărțile lui Alexa Paşcu „nu corespund cu vârsta”

Şi primarul Cătălin Coman, gazda întâlnirii cu iubitorii de literatură din Casa Memorială „Mihail Sadoveanu”,a mulţumit în numele municipiului Fălticeni pentru prezenţa numeroasă în acest nou spaţiu cultural redat publicului în această frumoasă zi de 5 noiembrie şi scriitorului Alexa Paşcu pentru că a acceptat să prezinte ultima apariţie editorială în cardul acestui eveniment şi pentru cărţile donate Bibliotecii Municipale.

Scriitorul Alexa Paşcu s-a arătat bucuros că are aproape scriitori din judeţul Suceava, foşti colegi cu care a colaborat în calitate de economist, fălticeneni iubitori de literatură, prietenii „de o viaţă” şi pe profesorul universitar Nicolae Maxim, fost solist al Filarmonicii „George Enescu” din Bucureşti, care a încântat audienţa cu flautul său fermecat.

„Vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase pe care mi le-ați adresat, dar în primul rând mulțumesc domnului primar și custodelui Casei Memoriale <Mihail Sadoveanu>, Ana Nazarov, pentru această zi deosebită, de a face lansarea romanului <Bianca> în cadrul manifestărilor culturale de redeschidere a Casei Memoriale <Mihail Sadoveanu>.

Cu 11 ani în urmă, pe 5 noiembrie, eram printre cei premiați la Festivalul de literatură <Mihail Sadoveanu>, organizat de Casa Memorială <Mihail Sadoveanu> din Iași, secție a Muzeului Literaturii Române din Iași, de Editura <Junimea>, de Societatea Culturală <Junimea 90> și Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Iași, pentru un volum de proză scurtă. A urmat primul roman, <Destin>, care a continuat cu alte romane….

Astăzi, la cea de-a 20-a carte, consider că se definește maturitatea, dar mulți vor vedea, când vor citi <Bianca>, că această carte nu corespunde cu vârsta și niciodată cărțile mele nu vor corespunde cu vârsta pentru că inima mea simte altceva decât spune vârsta. Eu am fost de meserie economist și mi-am făcut treaba foarte bine în acest domeniu, dar în mine plângea copilul mic și scâncea de fiecare dată acolo, în sufletul meu. Acest copil se numea literatura. Și acest lucru începuse de prin clasa a V-a, când am început să scriu poezii. De aceea m-am și lansat cu poezia.

Plăcerea de a scrie a venit din durerea pe care o aveam pentru că nu mă puteam desfășura în domeniul care mi-a plăcut cel mai mult. Cele mai frumoase poezii și cele mai frumoase cărți de proză sunt cele scrise cunoscând suferința, cunoscând bucuria, trecând prin evenimente. Nu poți să fii numai simplu observator, dar dacă trăiești simți cu adevărat și atunci ficțiunea prezentată într-o carte poate să fie chiar realitatea.

Din cauza meseriei a trebuit să stau, să acumulez, a trebuit să fiu ca un baraj la care s-au acumulat unele și altele şi care acum trebuie spuse”, a precizat Alexa Paşcu.