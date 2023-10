Investiție

Primarul din Liteni, Tomiță Onisii, a anunțat că noul corp de clădire al Liceului Tehnologic „Iorgu Vârnav Liteanu” din acest oraș va fi finalizat până la finalul acestui an. Tomiță Onisii a precizat că lucrările realizate cu fonduri europene aflate în derulare în orașul Liteni se realizează conform calendarului stabilit. El a făcut referire la construcția corpului C, o clădire nouă, pentru liceul tehnologic din oraș, investiție realizată prin Programul Operațional Regional – axa 10. „Această clădire nouă va rezolva o mare problemă a Liceului Iorgu Vârnav Liteanu, și anume aceea a spațiilor școlare. Până la sfârșitul anului vom recepționa Corpul C, o clădire pentru care au sosit și dotările necesare”, a spus primarul orașului Liteni. El a adăugat că în același timp vor continua lucrările la Corpul B al liceului, cu montajul ferestrelor termopan, după care vor urma lucrările de finisaj la interior, simultan cu lucrările la nivelul doi al clădirii. „Lucrările la nivelul al doilea de la corpul B al liceului se vor executa împreună cu șarpanta, construită din structură metalică, o premieră pentru localitatea noastră în ceea ce privește construcțiile publice, lucrări ce nu vor mai fi condiționate de temperatura exterioară”, a explicat Tomiță Onisii. El a arătat că și la această investiție finanțarea este asigurată cu fonduri europene, tot prin Programul Operațional Regional - axa 13. Primarul din Liteni a ținut să mai precizeze că tot prin proiectul finanțat prin axa 13 a Programului Operațional Regional se lucrează și la construcția noii case de cultură. Tomiță Onisii a spus că și la acest obiectiv lucrările sunt avansate și de calitate.